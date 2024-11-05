شولتس يقترح استضافة أولمبياد 2040

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
برلين – (د ب أ): تحدث المستشار الألماني أولاف شولتس مرة أخرى عن إعادة استضافة دورة الألعاب الأولمبية لألمانيا، حيث يرى أن عام 2040 يبدو تاريخا مثاليا لتحقيق ذلك.
وقال شولتس، الذي ينتمي الى الحزب الاشتراكي الديمقراطي: «في عام 2040، ستحتفل ألمانيا بالذكرى الخمسين لإعادة توحيدها. ولا يمكن أن تكون هناك مناسبة أفضل من هذه لإقامة الأولمبياد في ألمانيا».
وأضاف «لقد حان الوقت. لقد كانت هناك محاولات متكررة للاستضافة منذ إقامة أولمبياد ميونخ .1972 في المرة القادمة، أعتقد أنه ينبغي أن ننجح الآن».
وفي الصيف الماضي وقعت الحكومة على معاهدة أساسية مع الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية، وكذلك المدن والمناطق المهتمة بالتقدم بطلب التنظيم.
وصرح شولتس «حتى تكون الرسالة واضحة منذ البداية: الساسة يقفون وراء الألعاب الأولمبية في ألمانيا».
وسيقرر الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية الخطوات التالية في جمعيته العمومية في السابع من ديسمبر القادم، ومن المقرر اختيار مقدم الملف العام المقبل.
وذكرت الحكومة الألمانية أنها سوف تساهم بمبلغ 6.95 ملايين يورو (7.57 ملايين دولار) في تكاليف الملف حتى عام 2027.
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