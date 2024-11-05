شولتس يقترح استضافة أولمبياد 2040

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

برلين‭ ‬ – ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬تحدث‭ ‬المستشار‭ ‬الألماني‭ ‬أولاف‭ ‬شولتس‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬عن‭ ‬إعادة‭ ‬استضافة‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬لألمانيا،‭ ‬حيث‭ ‬يرى‭ ‬أن‭ ‬عام‭ ‬2040‭ ‬يبدو‭ ‬تاريخا‭ ‬مثاليا‭ ‬لتحقيق‭ ‬ذلك‭.‬

وقال‭ ‬شولتس،‭ ‬الذي‭ ‬ينتمي‭ ‬الى‭ ‬الحزب‭ ‬الاشتراكي‭ ‬الديمقراطي‭: ‬‮«‬في‭ ‬عام‭ ‬2040،‭ ‬ستحتفل‭ ‬ألمانيا‭ ‬بالذكرى‭ ‬الخمسين‭ ‬لإعادة‭ ‬توحيدها‭. ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬مناسبة‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬لإقامة‭ ‬الأولمبياد‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‮»‬‭.

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وأضاف‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬حان‭ ‬الوقت‭. ‬لقد‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬محاولات‭ ‬متكررة‭ ‬للاستضافة‭ ‬منذ‭ ‬إقامة‭ ‬أولمبياد‭ ‬ميونخ‭ .‬1972‭ ‬في‭ ‬المرة‭ ‬القادمة،‭ ‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬ننجح‭ ‬الآن‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي‭ ‬وقعت‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬معاهدة‭ ‬أساسية‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬للرياضات‭ ‬الأولمبية،‭ ‬وكذلك‭ ‬المدن‭ ‬والمناطق‭ ‬المهتمة‭ ‬بالتقدم‭ ‬بطلب‭ ‬التنظيم‭.

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وصرح‭ ‬شولتس‭ ‬‮«‬حتى‭ ‬تكون‭ ‬الرسالة‭ ‬واضحة‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭: ‬الساسة‭ ‬يقفون‭ ‬وراء‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‮»‬‭.‬

وسيقرر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬للرياضات‭ ‬الأولمبية‭ ‬الخطوات‭ ‬التالية‭ ‬في‭ ‬جمعيته‭ ‬العمومية‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬القادم،‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬اختيار‭ ‬مقدم‭ ‬الملف‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭. ‬

وذكرت‭ ‬الحكومة‭ ‬الألمانية‭ ‬أنها‭ ‬سوف‭ ‬تساهم‭ ‬بمبلغ‭ ‬6‭.‬95‭ ‬ملايين‭ ‬يورو‭ (‬7.57‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭) ‬في‭ ‬تكاليف‭ ‬الملف‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2027‭. ‬