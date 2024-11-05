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برشلونة تستضيف الجولة الختامية لـ ((موتو جي))

11/5/2024 7:18:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

برشلونة‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) : ‬ستستضيف‭ ‬برشلونة‭ ‬السباق‭ ‬الاخير‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭ ‬عن‭ ‬فئة‭ ‬‮«‬موتو‭ ‬جي‭ ‬بي‮»‬‭ ‬الاسبوع‭ ‬المقبل‭ ‬مكان‭ ‬فالنسيا‭ ‬التي‭ ‬ضربتها‭ ‬فيضانات‭ ‬كبيرة،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬المنظمون‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وأفاد‭ ‬بيان‭ ‬شركة‭ ‬دورنا‭ ‬المنظمة‭ ‬‮«‬يمكن‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭ ‬ان‭ ‬تؤكد‭ ‬الآن‭ ‬أنّ‭ ‬السباق‭ ‬الختامي‭ ‬لموسم‭ ‬2024‭ ‬سيقام‭ ‬في‭ ‬برشلونة‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬سنعود‭ ‬إلى‭ ‬حلبة‭ ‬برشلونة‭- ‬كاتالونيا،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬تحديد‭ ‬بطل‭ ‬العالم،‭ ‬في‭ ‬المواعيد‭ ‬الأصلية‭ ‬للجولة‭ ‬الختامية‭ ‬للموسم،‭ ‬تضامناً‭ ‬مع‭ ‬مجتمع‭ ‬فالنسيا‮»‬‭.‬

ويشتد‭ ‬الصراع‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الاخيرة‭ ‬بين‭ ‬الإسباني‭ ‬خورخي‭ ‬مارتين‭ ‬متصدر‭ ‬الترتيب‭ ‬بفارق‭ ‬24‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬مرتين‭ ‬الإيطالي‭ ‬فرانتشيسكو‭ ‬بانيايا‭.‬

وطلب‭ ‬الدراجون‭ ‬إقامة‭ ‬السباق‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬آخر‭ ‬غير‭ ‬فالنسيا‭ ‬احتراما‭ ‬لضحايا‭ ‬أسوأ‭ ‬كارثة‭ ‬طبيعية‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬إسبانيا‭ ‬الحديث‭.‬

كما‭ ‬استضافت‭ ‬برشلونة‭ ‬سباق‭ ‬كاتالونيا‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭ ‬في‭ ‬الماضي‭ ‬الماضي‭ ‬حيث‭ ‬نجح‭ ‬بانيايا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬متقدما‭ ‬على‭ ‬مارتين‭.‬

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