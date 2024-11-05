برشلونة تستضيف الجولة الختامية لـ ((موتو جي))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
برشلونة – (أ ف ب) : ستستضيف برشلونة السباق الاخير لبطولة العالم للدراجات النارية عن فئة «موتو جي بي» الاسبوع المقبل مكان فالنسيا التي ضربتها فيضانات كبيرة، بحسب ما أعلن المنظمون أمس الثلاثاء.
وأفاد بيان شركة دورنا المنظمة «يمكن لبطولة العالم للدراجات النارية ان تؤكد الآن أنّ السباق الختامي لموسم 2024 سيقام في برشلونة».
وتابع «سنعود إلى حلبة برشلونة- كاتالونيا، حيث سيتم تحديد بطل العالم، في المواعيد الأصلية للجولة الختامية للموسم، تضامناً مع مجتمع فالنسيا».
ويشتد الصراع على اللقب في المرحلة الاخيرة بين الإسباني خورخي مارتين متصدر الترتيب بفارق 24 نقطة عن حامل اللقب مرتين الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا.
وطلب الدراجون إقامة السباق في مكان آخر غير فالنسيا احتراما لضحايا أسوأ كارثة طبيعية في تاريخ إسبانيا الحديث.
كما استضافت برشلونة سباق كاتالونيا للدراجات النارية في الماضي الماضي حيث نجح بانيايا في تحقيق الفوز متقدما على مارتين.
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