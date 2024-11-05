احتجاجات ووزراء يدعمون إقالة غالانت.. لبيد: نتنياهو يبيع أمن إسرائيل مقابل بقاء سياسي مشين

(MENAFN
- Palestine News Network
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تل ابيب / PNN / شهدت مفارق طرق رئيسية في تل ابيب ومدن اسرائيلية اخرى
احتجاجات انطلقت في مسالك "أيالون" باتجاه الجنوب، حيث أغلق متظاهرون الشارع المركزي بمنطقة تل أبيب أمام حركة السير احتجاجا على إقالة وزير
جيش الاحتلال يؤاف غالانت على يد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وأعرب وزراء وأعضاء كنيست في معسكر نتنياهو عن دعمهم لقرار إقالة غالانت.
من جانبه، قال رئيس المعارضة، يائير لبيد، إن "إقالة غالانت في خضم حرب هو عمل جنوني. نتنياهو يبيع أمن إسرائيل والجنود من أجل بقاء سياسي مشين".
ووصف رئيس "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، إقالة غالانت بـ"السياسية على حساب أمن الدولة".
إقالة غالانت ومعارضته لـ"قانون الحضانات" للحريديين
وفي سياق متصل، تأتي إقالة غالانت في وقت يسعى ائتلاف حكومة نتنياهو إلى سن قانون تطالب به الأحزاب الحريدية، والذي لاقى معارضة أعضاء كنيست من أحزاب الائتلاف، وبناء عليه طلب نتنياهو تأجيل جلسة التصويت التي كانت مقررة الأربعاء.
وأعلن 10 أعضاء كنيست من أحزاب الائتلاف، أنهم لن يؤيدوا "قانون الحضانات"، الذي يقضي بتمويل حكومي لحضانات حريدية، ويعتبر أنه قانون يدعم "تهرب" الحريديين من الخدمة العسكرية، وهو موضوع يعصف بالمؤسسة السياسية والمجتمع الإسرائيلي.
وتطرق غالانت إلى ذلك خلال زيارة قام بها الثلاثاء لتدريب وحدة "إيغوز" في شمال البلاد، بالقول "آمل أن أرى جنودا حريديين بين الفرق والوحدات المختلفة، لأنه علينا أن نتحمل العبء بشكل مشترك".
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