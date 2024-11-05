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احتجاجات ووزراء يدعمون إقالة غالانت.. لبيد: نتنياهو يبيع أمن إسرائيل مقابل بقاء سياسي مشين

11/5/2024 7:10:52 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل ابيب / PNN / شهدت مفارق طرق رئيسية في تل ابيب ومدن اسرائيلية اخرى
احتجاجات انطلقت في مسالك "أيالون" باتجاه الجنوب، حيث أغلق متظاهرون الشارع المركزي بمنطقة تل أبيب أمام حركة السير احتجاجا على إقالة وزير جيش الاحتلال يؤاف غالانت على يد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأعرب وزراء وأعضاء كنيست في معسكر نتنياهو عن دعمهم لقرار إقالة غالانت.

من جانبه، قال رئيس المعارضة، يائير لبيد، إن "إقالة غالانت في خضم حرب هو عمل جنوني. نتنياهو يبيع أمن إسرائيل والجنود من أجل بقاء سياسي مشين".

ووصف رئيس "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، إقالة غالانت بـ"السياسية على حساب أمن الدولة".

إقالة غالانت ومعارضته لـ"قانون الحضانات" للحريديين

وفي سياق متصل، تأتي إقالة غالانت في وقت يسعى ائتلاف حكومة نتنياهو إلى سن قانون تطالب به الأحزاب الحريدية، والذي لاقى معارضة أعضاء كنيست من أحزاب الائتلاف، وبناء عليه طلب نتنياهو تأجيل جلسة التصويت التي كانت مقررة الأربعاء.

وأعلن 10 أعضاء كنيست من أحزاب الائتلاف، أنهم لن يؤيدوا "قانون الحضانات"، الذي يقضي بتمويل حكومي لحضانات حريدية، ويعتبر أنه قانون يدعم "تهرب" الحريديين من الخدمة العسكرية، وهو موضوع يعصف بالمؤسسة السياسية والمجتمع الإسرائيلي.

وتطرق غالانت إلى ذلك خلال زيارة قام بها الثلاثاء لتدريب وحدة "إيغوز" في شمال البلاد، بالقول "آمل أن أرى جنودا حريديين بين الفرق والوحدات المختلفة، لأنه علينا أن نتحمل العبء بشكل مشترك".















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