في جلسة مجلس المحرق البلدي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

بدأت‭ ‬الجلسة‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬التاسعة‭ ‬والنصف‭ ‬صباحا‭.. ‬وأدار‭ ‬السيد‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬النعار‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الجلسة،‭ ‬بكل‭ ‬رحابة‭ ‬صدر‭ ‬وديمقراطية‭ ‬واقتدار‭.. ‬جمع‭ ‬بين‭ ‬كونه‭ ‬عضوا‭ ‬ممثلا‭ ‬عن‭ ‬دائرة‭ ‬انتخابية،‭ ‬لها‭ ‬احتياجاتها‭ ‬ومطالبها،‭ ‬وبين‭ ‬كونه‭ ‬رئيسا‭ ‬يحاول‭ ‬إدارة‭ ‬دفة‭ ‬الجلسة‭ ‬بكل‭ ‬سلامة،‭ ‬ويوصلها‭ ‬إلى‭ ‬بر‭ ‬الأمان،‭ ‬رغم‭ ‬سخونة‭ ‬مداخلات‭ ‬بعض‭ ‬الأعضاء‭.‬

مشاركة‭ ‬ممثلي‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬كانت‭ ‬مفيدة‭ ‬جدا‭.. ‬لقد‭ ‬بينت‭ ‬تفاصيل‭ ‬الأمور‭ ‬المتعلقة‭ ‬بوجود‭ ‬خيارات‭ ‬متعددة،‭ ‬مسهلة‭ ‬وميسرة،‭ ‬اختيارية‭ ‬لا‭ ‬إجبارية،‭ ‬لتسديد‭ ‬الفواتير‭ ‬قبل‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬قطع‭ ‬التيار‭ ‬الكهربائي‭ ‬عن‭ ‬الناس‭.‬

مداخلات‭ ‬الأعضاء‭ ‬صالح‭ ‬بوهزاع‭ ‬وفاضل‭ ‬العود‭ ‬ومحمد‭ ‬المقهوي،‭ ‬كانت‭ ‬تدافع‭ ‬باستماتة‭ ‬عن‭ ‬مصالح‭ ‬الأهالي‭ ‬واحتياجات‭ ‬المناطق‭.. ‬ومداخلات‭ ‬الأعضاء‭ ‬محمد‭ ‬المحمود‭ ‬وعبدالقادر‭ ‬السيد‭ ‬وأحمد‭ ‬المقهوي،‭ ‬كانت‭ ‬تؤكد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬المجلس‭ ‬والجهاز‭ ‬التنفيذي‭ ‬وصلاحيات‭ ‬المجلس،‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المنشود‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬البلدي‭ ‬لصالح‭ ‬المواطنين،‭ ‬وتطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬النوعية‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭. ‬

أما‭ ‬مداخلة‭ ‬العضو‭ ‬دلال‭ ‬المقهوي‭ ‬فقد‭ ‬كانت‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬البيوت‭ ‬الآيلة‭ ‬للسقوط،‭ ‬بين‭ ‬قرار‭ ‬عدم‭ ‬الهدم‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬التراث‭ ‬الوطني،‭ ‬وبين‭ ‬مصالح‭ ‬الورثة‭ ‬وأصحاب‭ ‬البيوت،‭ ‬وضمان‭ ‬توفير‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة‭ ‬للناس،‭ ‬خاصة‭ ‬وأن‭ ‬موسم‭ ‬الشتاء‭ ‬والأمطار‭ ‬قريب‭ ‬جدا‭.. ‬غابت‭ ‬هيئة‭ ‬الثقافة‭ ‬عن‭ ‬الجلسة،‭ ‬واكتفت‭ ‬بالرد‭ ‬المكتوب،‭ ‬وتركت‭ ‬مجموعة‭ ‬تساؤلات‭ ‬دون‭ ‬إجابات‭..!!‬

أكثر‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬استغرابي‭ ‬أن‭ ‬رد‭ ‬وجواب‭ ‬إحدى‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬عمل‭ ‬مدخل‭ ‬ومخرج‭ ‬لأحد‭ ‬الشوارع،‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المنصة‭ ‬الالكترونية‭ ‬‮«‬تواصل‮»‬،‭ ‬وليس‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مناقشات‭ ‬المجلس‭ ‬ومراسلاته‭..!! ‬هذا‭ ‬أمر‭ ‬غير‭ ‬سليم،‭ ‬ولا‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬اختصاصات‭ ‬المجلس‭ ‬والعمل‭ ‬البلدي‭.. ‬وأحسب‭ ‬أن‭ ‬الرد‭ ‬غير‭ ‬موفق‭ ‬تماما،‭ ‬ومن‭ ‬حق‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬استهجان‭ ‬الرد‭ ‬ورفضه‭.‬

كنت‭ ‬أتوقع‭ ‬حضورا‭ ‬شعبيا‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬أهالي‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬الجلسة،‭ ‬الذين‭ ‬شهدت‭ ‬مشاركتهم‭ ‬في‭ ‬التصويت‭ ‬الانتخابي‭ ‬زخما‭ ‬كبيرا‭.. ‬أتمنى‭ ‬من‭ ‬المجلس‭ ‬تفعيل‭ ‬دعوة‭ ‬المواطنين‭ ‬والأهالي،‭ ‬كما‭ ‬أقترح‭ ‬عليهم‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬لزيارة‭ ‬الوفود‭ ‬الزائرة‭ ‬للبلاد،‭ ‬بهدف‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬التجربة‭ ‬البلدية‭ ‬وجلسات‭ ‬المجالس‭.. ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تجربتنا‭ ‬البلدية‭ ‬بحاجة‭ ‬الى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التسويق‭ ‬والإبراز‭ ‬الإعلامي،‭ ‬الخارجي‭ ‬والدولي‭. ‬

ربما‭ ‬على‭ ‬المجلس‭ ‬كذلك‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والجامعات‭ ‬لحضور‭ ‬وفود‭ ‬طلابية،‭ ‬مدرسية‭ ‬وجامعية،‭ ‬لمتابعة‭ ‬سير‭ ‬الجلسات،‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬البلدي‭ ‬عن‭ ‬قرب،‭ ‬واللقاء‭ ‬المباشر‭ ‬بالأعضاء‭.. ‬دعوة‭ ‬الناشئة‭ ‬والشباب‭ ‬مفيدة‭ ‬في‭ ‬التأهيل‭ ‬والتثقيف‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬البلدي‭ ‬والوطني‭.. ‬كما‭ ‬واقترح‭ ‬أن‭ ‬يتواجد‭ ‬ممثلو‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬جلسات‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي،‭ ‬وسائر‭ ‬المحافظات‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالس،‭ ‬لأن‭ ‬عملهم‭ ‬‮«‬التكاملي‮»‬‭ ‬سيحقق‭ ‬الفائدة‭ ‬للمجتمع،‭ ‬وفاعلية‭ ‬وأثر‭ ‬العمل‭ ‬البلدي‭.‬

أعجبني‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬الحضور‭ ‬الإداري‭ ‬من‭ ‬مسؤولي‭ ‬وموظفي‭ ‬بلدية‭ ‬المحرق‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬الوطن،‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬الوظائف‭ ‬والمسؤوليات‭.. ‬وأعجبني‭ ‬كذلك‭ ‬الحضور‭ ‬البارز‭ ‬من‭ ‬الصحافة‭ ‬المحلية،‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬تغطية‭ ‬أعمال‭ ‬المجلس‭ ‬والجلسة‭.. ‬وقد‭ ‬اطلعت‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬الجلسة‭ ‬الذي‭ ‬سلمني‭ ‬إياه‭ ‬الزميل‭ ‬مصعب‭ ‬الشيخ،‭ ‬أخصائي‭ ‬إعلام‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي،‭ ‬ورأيت‭ ‬أن‭ ‬الجدول‭ ‬مزدحم‭ ‬بالأعمال‭ ‬والمقترحات‭ ‬والمتابعات،‭ ‬وأجد‭ ‬لزاما‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬استحداث‭ ‬آلية‭ ‬لتسريع‭ ‬الإنجازات،‭ ‬ومراجعة‭ ‬العمل‭ ‬البلدي،‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬قرابة‭ ‬ربع‭ ‬قرن‭ ‬من‭ ‬بدئه‭ ‬مع‭ ‬المشروع‭ ‬الإصلاحي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تطويره‭.. ‬وتلك‭ ‬مسؤولية‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات،‭ ‬التي‭ ‬يعنيها‭ ‬عمل‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية‭.‬

نقطة‭ ‬أخيرة‭.. ‬متعلقة‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬البروتوكولي‭ ‬والتنظيمي‭.. ‬أن‭ ‬توزيع‭ ‬الشاي‭ ‬والقهوة‭ ‬و«القدوع‮»‬،‭ ‬أثناء‭ ‬عقد‭ ‬الجلسة‭ ‬داخل‭ ‬القاعة‭ ‬على‭ ‬الأعضاء‭ ‬والحضور،‭ ‬ربما‭ ‬يضعف‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬ومقام‭ ‬الجلسة‭ ‬ومناقشاتها‭.. ‬فيمكن‭ ‬وضع‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬طاولة‭ ‬خارج‭ ‬القاعة،‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يتصور‭ ‬البعض‭ ‬أن‭ ‬الجلسة‭ ‬أقرب‭ ‬إلى‭ ‬المجلس‭ ‬الشعبي‭ ‬والسوالف‭..!! ‬