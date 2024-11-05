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بريطانيا: قصر باكنغهام سيفتح أبوابه الأمامية للسياح لأول مرة خلال العام المقبل

11/5/2024 7:08:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) سيتمكن‭ ‬السياح‭ ‬الذين‭ ‬يزورون‭ ‬قصر‭ ‬باكنغهام‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬القصر‭ ‬مثل‭ ‬أفراد‭ ‬العائلة‭ ‬المالكة،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬دعوتهم‭ ‬للمشي‭ ‬عبر‭ ‬البوابات‭ ‬الأمامية‭ ‬ومنطقة‭ ‬الفناء‭ ‬الشهيرة‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭.‬

وسيدخل‭ ‬الزوار‭ ‬إلى‭ ‬القصر‭ ‬بنفس‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬يدخل‭ ‬بها‭ ‬الضيوف‭ ‬في‭ ‬حفلات‭ ‬الحدائق‭ ‬والاستقبالات‭ ‬الملكية،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬خطة‭ ‬‮«‬صندوق‭ ‬المجموعة‭ ‬الملكية‮»‬‭ ‬للسماح‭ ‬للسياح‭ ‬بالوصول‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬مرافق‭ ‬القصر‭.‬

وابتداءً‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬سيُعاد‭ ‬فتح‭ ‬الجناح‭ ‬الشرقي‭ ‬مدة‭ ‬خمسة‭ ‬أشهر‭ ‬إضافية‭ ‬خارج‭ ‬فترة‭ ‬الافتتاح‭ ‬الصيفي‭ ‬التقليدية‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭. ‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬تماشيًا‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬الملك‭ ‬لمنح‭ ‬السياح‭ ‬فرصة‭ ‬أكبر‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬مقر‭ ‬العائلة‭ ‬المالكة‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬العام‭.‬

ويتبع‭ ‬برنامج‭ ‬الصندوق‭ ‬الموسع‭ ‬النجاح‭ ‬الذي‭ ‬تحقق‭ ‬في‭ ‬فتح‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي،‭ ‬حيث‭ ‬استقبل‭ ‬عددًا‭ ‬قياسيًا‭ ‬من‭ ‬الزوار‭ ‬ومنحهم‭ ‬إمكانية‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الجناح‭ ‬الشرقي،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الشرفة‭ ‬المركزية‭ ‬الشهيرة،‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬بنائه‭ ‬قبل‭ ‬175‭ ‬عامًا‭.‬

وسيتضمن‭ ‬جولات‭ ‬إرشادية‭ ‬مدة‭ ‬90‭ ‬دقيقة،‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬حتى‭ ‬مايو‭ ‬وبسعر‭ ‬90‭ ‬جنيهًا‭ ‬إسترلينيًا،‭ ‬ستوفر‭ ‬نظرة‭ ‬أكثر‭ ‬تفصيلًا‭ ‬على‭ ‬تاريخ‭ ‬الغرف‭ ‬في‭ ‬الجناح‭ ‬الشرقي‭ ‬من‭ ‬القصر‭ ‬الملكي‭.‬

كذلك‭ ‬ستُقدَّم‭ ‬جولات‭ ‬إرشادية‭ ‬للغرف‭ ‬الملكية،‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تشمل‭ ‬الجناح‭ ‬الشرقي،‭ ‬خلال‭ ‬أشهر‭ ‬الشتاء‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬حتى‭ ‬يناير،‭ ‬مع‭ ‬بعض‭ ‬الجولات‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬الربيع‭ ‬وحول‭ ‬عيد‭ ‬الفصح‭.‬

وسيتجول‭ ‬الزوار‭ ‬في‭ ‬الغرفة‭ ‬المركزية،‭ ‬التي‭ ‬ستوفر‭ ‬لهم‭ ‬اطلالة‭ ‬على‭ ‬الشرفة‭ ‬ونصب‭ ‬فيكتوريا‭ ‬التذكاري،‭ ‬وسيستكشفون‭ ‬غرفة‭ ‬الرسم‭ ‬الصفراء‭ ‬مع‭ ‬الأبراج‭ ‬الصينية‭ ‬المزخرفة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬زيارة‭ ‬الممر‭ ‬الرئيسي‭ ‬الذي‭ ‬يبلغ‭ ‬طوله‭ ‬240‭ ‬قدمًا‭.‬

وبحسب‭ ‬صحيفة‭ ‬التلغراف‭ ‬‮«‬ The ‭ ‬ Telegraph ‮»‬‭ ‬تبدأ‭ ‬مبيعات‭ ‬التذاكر‭ ‬لافتتاح‭ ‬الغرف‭ ‬الصيفية‭ ‬التقليدية‭ ‬من‭ ‬منتصف‭ ‬يوليو‭ ‬حتى‭ ‬أواخر‭ ‬سبتمبر،‭ ‬والجناح‭ ‬الشرقي‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬وأغسطس‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬تم‭ ‬إعلان‭ ‬تذاكر‭ ‬بسعر‭ ‬1‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ ‬لزيارة‭ ‬قلعة‭ ‬وندسور‭ ‬وقصر‭ ‬هوليرودهاوس‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2025‭. ‬وسيتمكن‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يتلقون‭ ‬إعانة‭ ‬الائتمان‭ ‬الشامل‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬التذاكر‭ ‬المخفضة‭ ‬بين‭ ‬يناير‭ ‬وأبريل‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لجعل‭ ‬الإقامات‭ ‬الملكية‭ ‬أكثر‭ ‬شمولًا‭.‬

كما‭ ‬ستتوافر‭ ‬جولات‭ ‬إرشادية‭ ‬لقصر‭ ‬سانت‭ ‬جيمس‭ ‬في‭ ‬لندن،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬زيارة‭ ‬الكنيسة‭ ‬الملكية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬فيها‭ ‬تعميد‭ ‬الأمير‭ ‬جورج‭ ‬والأمير‭ ‬لويس،‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬عطلات‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬خلال‭ ‬ربيع‭ ‬2025،‭ ‬بعد‭ ‬فتحها‭ ‬في‭ ‬تجارب‭ ‬سابقة‭ ‬قبل‭ ‬عدة‭ ‬سنوات‭.‬

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