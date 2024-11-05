بريطانيا: قصر باكنغهام سيفتح أبوابه الأمامية للسياح لأول مرة خلال العام المقبل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
سيتمكن السياح الذين يزورون قصر باكنغهام العام المقبل من دخول القصر مثل أفراد العائلة المالكة، حيث سيتم دعوتهم للمشي عبر البوابات الأمامية ومنطقة الفناء الشهيرة لأول مرة.
وسيدخل الزوار إلى القصر بنفس الطريقة التي يدخل بها الضيوف في حفلات الحدائق والاستقبالات الملكية، وذلك في إطار خطة «صندوق المجموعة الملكية» للسماح للسياح بالوصول إلى مزيد من مرافق القصر.
وابتداءً من يناير سيُعاد فتح الجناح الشرقي مدة خمسة أشهر إضافية خارج فترة الافتتاح الصيفي التقليدية لأول مرة.
ويأتي هذا القرار تماشيًا مع رؤية الملك لمنح السياح فرصة أكبر للوصول إلى مقر العائلة المالكة في لندن على مدار العام.
ويتبع برنامج الصندوق الموسع النجاح الذي تحقق في فتح الصيف الماضي، حيث استقبل عددًا قياسيًا من الزوار ومنحهم إمكانية الوصول إلى الجناح الشرقي، بما في ذلك الشرفة المركزية الشهيرة، لأول مرة منذ بنائه قبل 175 عامًا.
وسيتضمن جولات إرشادية مدة 90 دقيقة، من يناير حتى مايو وبسعر 90 جنيهًا إسترلينيًا، ستوفر نظرة أكثر تفصيلًا على تاريخ الغرف في الجناح الشرقي من القصر الملكي.
كذلك ستُقدَّم جولات إرشادية للغرف الملكية، التي لا تشمل الجناح الشرقي، خلال أشهر الشتاء من نوفمبر حتى يناير، مع بعض الجولات في أواخر الربيع وحول عيد الفصح.
وسيتجول الزوار في الغرفة المركزية، التي ستوفر لهم اطلالة على الشرفة ونصب فيكتوريا التذكاري، وسيستكشفون غرفة الرسم الصفراء مع الأبراج الصينية المزخرفة، بالإضافة إلى زيارة الممر الرئيسي الذي يبلغ طوله 240 قدمًا.
وبحسب صحيفة التلغراف « The Telegraph » تبدأ مبيعات التذاكر لافتتاح الغرف الصيفية التقليدية من منتصف يوليو حتى أواخر سبتمبر، والجناح الشرقي في يوليو وأغسطس يوم الثلاثاء.
وفي الوقت نفسه، تم إعلان تذاكر بسعر 1 جنيه إسترليني لزيارة قلعة وندسور وقصر هوليرودهاوس في عام 2025. وسيتمكن الأشخاص الذين يتلقون إعانة الائتمان الشامل من الحصول على هذه التذاكر المخفضة بين يناير وأبريل في محاولة لجعل الإقامات الملكية أكثر شمولًا.
كما ستتوافر جولات إرشادية لقصر سانت جيمس في لندن، بما في ذلك زيارة الكنيسة الملكية التي تم فيها تعميد الأمير جورج والأمير لويس، في بعض عطلات نهاية الأسبوع خلال ربيع 2025، بعد فتحها في تجارب سابقة قبل عدة سنوات.
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