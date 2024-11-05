فيديو أثار حالة من الصدمة.. طفل غزي يحتضن قبر أمه كل ليلة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

لقد‭ ‬أصبح‭ ‬أطفال‭ ‬غزة‭ ‬إما‭ ‬شهداء‭ ‬وإما‭ ‬مبتوري‭ ‬الأطراف‭ ‬وإما‭ ‬أيتاما‭ ‬أو‭ ‬جوعى‭ ‬وعطشى‭ ‬يقفون‭ ‬في‭ ‬طوابير‭ ‬طويلة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬الطعام‭.‬

والطفل‭ ‬زين‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأطفال‭ ‬الذين‭ ‬ترك‭ ‬فيهم‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬جرحا‭ ‬لا‭ ‬يلتئم،‭ ‬زين‭ ‬فقد‭ ‬أمه‭ ‬منذ‭ ‬شهرين،‭ ‬التي‭ ‬استشهدت‭ ‬في‭ ‬أحداث‭ ‬مخيم‭ ‬النصيرات‭.‬

ونشر‭ ‬الصحفي‭ ‬والناشط‭ ‬صالح‭ ‬الجعفراوي‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬إنستغرام‭ ‬للطفل‭ ‬زين‭ ‬وهو‭ ‬نائم‭ ‬فوق‭ ‬قبر‭ ‬أمه،‭ ‬وعلق‭ ‬على‭ ‬المقطع‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬الطفل‭ ‬زين‭ ‬يوسف‭ ‬مهنا‭ ‬استشهدت‭ ‬والدته‭ ‬قبل‭ ‬شهرين‭ ‬في‭ ‬أحداث‭ ‬مخيم‭ ‬النصيرات،‭ ‬ومن‭ ‬يومها‭ ‬وهو‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬بيجي‭ ‬بنام‭ ‬على‭ ‬قبرها‮»‬‭.‬

وسأل‭ ‬الجعفراوي‭ ‬الطفل‭ ‬زين‭ ‬‮«‬ليش‭ ‬نايم‭ ‬على‭ ‬القبر؟‭! ‬فأجاب‭ ‬الطفل‭: ‬بدي‭ ‬نام‭ ‬بحضن‭ ‬أمي،‭ ‬فسأله‭ ‬الجعفراوي‭: ‬ألا‭ ‬تخاف‭ ‬من‭ ‬القصف‭ ‬والظلام؟‭ ‬فرد‭ ‬زين‭: ‬ما‭ ‬بخافش‭ ‬من‭ ‬حد،‭ ‬وكل‭ ‬يوم‭ ‬بدي‭ ‬أجيها،‭ ‬اشتقتلها‭ ‬كتير‮»‬‭.‬