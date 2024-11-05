دولة تبيع ملايين ((المنازل الفارغة)) بأسعار رخيصة!

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بينما يعدّ شراء منزل إنجازاً بعيد المنال في العديد من أنحاء العالم بسبب نقص المعروض من المساكن وتكاليفها الباهظة، تواجه اليابان على النقيض تحدياً مختلفاً يتمثل في فائض كبير في العقارات.
واعتبارًا من عام 2023 كان لدى اليابان أكثر من 9 ملايين «أكيا» (منازل مهجورة) وفقًا لبيانات الحكومة، حيث يبلغ سعر بعض هذه العقارات أقل من 10000 دولار.
وتنتشر هذه المنازل، التي غالبًا ما تكون مهجورة وتُترك فارغة عقودا من الزمن، في المناطق الريفية والمدن الكبرى، ما يوفر فرصة فريدة للمشترين ذوي الأفكار الإبداعية.
ويرجع ارتفاع عدد المنازل المهجورة في اليابان إلى حد كبير إلى أزمة سكانية، حيث انخفض معدل الخصوبة إلى أدنى مستوى قياسي عند 1.2 ولادة لكل امرأة اعتبارًا من عام 2023. وفي الوقت نفسه تجاوزت معدلات الوفيات معدلات المواليد في اليابان، حيث يستمر عدد كبار السن في الزيادة.
وقال رئيس قسم الأبحاث والاستشارات في شركة سافيلز اليابان تيتسويا كانيكو: «كانت مشكلة المنازل المهجورة تتراكم عقودا من الزمان، متجذرة في الطفرة الاقتصادية في اليابان بعد الحرب، ما أدى إلى زيادة في بناء المساكن».
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