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دولة تبيع ملايين ((المنازل الفارغة)) بأسعار رخيصة!

11/5/2024 7:08:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بينما‭ ‬يعدّ‭ ‬شراء‭ ‬منزل‭ ‬إنجازاً‭ ‬بعيد‭ ‬المنال‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬بسبب‭ ‬نقص‭ ‬المعروض‭ ‬من‭ ‬المساكن‭ ‬وتكاليفها‭ ‬الباهظة،‭ ‬تواجه‭ ‬اليابان‭ ‬على‭ ‬النقيض‭ ‬تحدياً‭ ‬مختلفاً‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬فائض‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬العقارات‭.‬

واعتبارًا‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬كان‭ ‬لدى‭ ‬اليابان‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬9‭ ‬ملايين‭ ‬‮«‬أكيا‮»‬‭ (‬منازل‭ ‬مهجورة‭) ‬وفقًا‭ ‬لبيانات‭ ‬الحكومة،‭ ‬حيث‭ ‬يبلغ‭ ‬سعر‭ ‬بعض‭ ‬هذه‭ ‬العقارات‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬10000‭ ‬دولار‭.‬

وتنتشر‭ ‬هذه‭ ‬المنازل،‭ ‬التي‭ ‬غالبًا‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬مهجورة‭ ‬وتُترك‭ ‬فارغة‭ ‬عقودا‭ ‬من‭ ‬الزمن،‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الريفية‭ ‬والمدن‭ ‬الكبرى،‭ ‬ما‭ ‬يوفر‭ ‬فرصة‭ ‬فريدة‭ ‬للمشترين‭ ‬ذوي‭ ‬الأفكار‭ ‬الإبداعية‭.‬

ويرجع‭ ‬ارتفاع‭ ‬عدد‭ ‬المنازل‭ ‬المهجورة‭ ‬في‭ ‬اليابان‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬إلى‭ ‬أزمة‭ ‬سكانية،‭ ‬حيث‭ ‬انخفض‭ ‬معدل‭ ‬الخصوبة‭ ‬إلى‭ ‬أدنى‭ ‬مستوى‭ ‬قياسي‭ ‬عند‭ ‬1‭.‬2‭ ‬ولادة‭ ‬لكل‭ ‬امرأة‭ ‬اعتبارًا‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭. ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬تجاوزت‭ ‬معدلات‭ ‬الوفيات‭ ‬معدلات‭ ‬المواليد‭ ‬في‭ ‬اليابان،‭ ‬حيث‭ ‬يستمر‭ ‬عدد‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬في‭ ‬الزيادة‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬الأبحاث‭ ‬والاستشارات‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬سافيلز‭ ‬اليابان‭ ‬تيتسويا‭ ‬كانيكو‭: ‬‮«‬كانت‭ ‬مشكلة‭ ‬المنازل‭ ‬المهجورة‭ ‬تتراكم‭ ‬عقودا‭ ‬من‭ ‬الزمان،‭ ‬متجذرة‭ ‬في‭ ‬الطفرة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬اليابان‭ ‬بعد‭ ‬الحرب،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬المساكن‮»‬‭.‬

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