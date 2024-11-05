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طلاب ثانوية الفاتح يصممون جهاز إنذار ذكيا لتتبع مستويات البحر

11/5/2024 7:08:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تمكنت‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬طلاب‭ ‬مدرسة‭ ‬الفاتح‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنين‭ ‬من‭ ‬تصميم‭ ‬جهاز‭ ‬إنذار‭ ‬ذكي‭ ‬لتتبع‭ ‬مستويات‭ ‬ماء‭ ‬البحر،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جهود‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬لنشر‭ ‬ثقافة‭ ‬الابتكار‭ ‬وتنفيذ‭ ‬المشروعات‭ ‬المفيدة‭ ‬للمجتمع‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭.‬

وقال‭ ‬الفريق‭ ‬الطلابي‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬يعزز‭ ‬منظومة‭ ‬رصد‭ ‬تغيرات‭ ‬المناخ‭ ‬قبل‭ ‬حدوثها،‭ ‬للتعامل‭ ‬الاستباقي‭ ‬معها،‭ ‬حيث‭ ‬يمكنه‭ ‬التنبؤ‭ ‬بقرب‭ ‬ارتفاع‭ ‬منسوب‭ ‬البحر‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬طبيعي،‭ ‬لأخذ‭ ‬الاحتياطات‭ ‬اللازمة‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬التبعات‭ ‬السلبية‭ ‬لذلك‭.‬

وأوضحوا‭ ‬أن‭ ‬فكرة‭ ‬جهازهم‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬قراءات‭ ‬دقيقة‭ ‬مستمرة‭ ‬لمدى‭ ‬ارتفاع‭ ‬مستويات‭ ‬سطح‭ ‬البحر،‭ ‬بعد‭ ‬تفعيل‭ ‬خاصية‭ ‬الاستشعار‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬وإصدار‭ ‬التنبيه‭ ‬اللازم‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬وجود‭ ‬مؤشرات‭ ‬غير‭ ‬معتادة‭. ‬

وأكدوا‭ ‬المردود‭ ‬الإيجابي‭ ‬لهذا‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬خبراتهم‭ ‬في‭ ‬برمجيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تنمية‭ ‬مهارات‭ ‬الـ21‭ ‬لديهم‭ ‬كحلّ‭ ‬المشكلات‭ ‬والعمل‭ ‬ضمن‭ ‬فريق،‭ ‬مع‭ ‬تطوير‭ ‬قدراتهم‭ ‬في‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أشار‭ ‬مدير‭ ‬المدرسة‭ ‬الأستاذ‭ ‬محمد‭ ‬خليفة‭ ‬البوعركي‭ ‬إلى‭ ‬أننا‭ ‬نعمل‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬توجيهات‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬لتعزيز‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالطلبة‭ ‬المبدعين‭ ‬والموهوبين،‭ ‬عبر‭ ‬توفير‭ ‬البيئة‭ ‬الحاضنة‭ ‬والمحفزة‭ ‬لهم،‭ ‬ومساعدتهم‭ ‬على‭ ‬تحويل‭ ‬أفكارهم‭ ‬إلى‭ ‬مشروعات‭ ‬قابلة‭ ‬للتطبيق،‭ ‬وخاصة‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬لها‭ ‬مردود‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬تفعيل‭ ‬حصص‭ ‬الإبداع‭ ‬بالمدرسة‭ ‬لدعم‭ ‬طلبة‭ ‬الريادة‭ ‬والابتكار‭.‬

والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬الطلاب‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬المشروع‭ ‬هم‭: ‬راشد‭ ‬حسين‭ ‬الحاج،‭ ‬ونواف‭ ‬محمد‭ ‬علي،‭ ‬وصالح‭ ‬عبدالله‭ ‬صالح،‭ ‬وجاسم‭ ‬محمد‭ ‬جاسم،‭ ‬وزيد‭ ‬صالح‭ ‬العبوني،‭ ‬بإشراف‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬المعلمين‭.‬

كلام‭ ‬الصور‭: ‬الطلاب‭ ‬مع‭ ‬نموذج‭ ‬يوضح‭ ‬آلية‭ ‬عمل‭ ‬المشروع‭. ‬

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