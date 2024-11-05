طلاب ثانوية الفاتح يصممون جهاز إنذار ذكيا لتتبع مستويات البحر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تمكنت مجموعة من طلاب مدرسة الفاتح الثانوية للبنين من تصميم جهاز إنذار ذكي لتتبع مستويات ماء البحر، وذلك في إطار جهود وزارة التربية والتعليم لنشر ثقافة الابتكار وتنفيذ المشروعات المفيدة للمجتمع في المدارس الحكومية.
وقال الفريق الطلابي إن هذا المشروع يعزز منظومة رصد تغيرات المناخ قبل حدوثها، للتعامل الاستباقي معها، حيث يمكنه التنبؤ بقرب ارتفاع منسوب البحر بشكل غير طبيعي، لأخذ الاحتياطات اللازمة للحد من التبعات السلبية لذلك.
وأوضحوا أن فكرة جهازهم تقوم على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي للحصول على قراءات دقيقة مستمرة لمدى ارتفاع مستويات سطح البحر، بعد تفعيل خاصية الاستشعار في هذا المجال، وإصدار التنبيه اللازم في حال وجود مؤشرات غير معتادة.
وأكدوا المردود الإيجابي لهذا العمل على خبراتهم في برمجيات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن تنمية مهارات الـ21 لديهم كحلّ المشكلات والعمل ضمن فريق، مع تطوير قدراتهم في البحث العلمي.
من جانبه، أشار مدير المدرسة الأستاذ محمد خليفة البوعركي إلى أننا نعمل في إطار توجيهات وزارة التربية والتعليم لتعزيز الاهتمام بالطلبة المبدعين والموهوبين، عبر توفير البيئة الحاضنة والمحفزة لهم، ومساعدتهم على تحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتطبيق، وخاصة تلك التي لها مردود في تطوير الخدمات بمملكة البحرين، مشيراً إلى دور تفعيل حصص الإبداع بالمدرسة لدعم طلبة الريادة والابتكار.
والجدير بالذكر أن الطلاب المشاركين في المشروع هم: راشد حسين الحاج، ونواف محمد علي، وصالح عبدالله صالح، وجاسم محمد جاسم، وزيد صالح العبوني، بإشراف نخبة من المعلمين.
كلام الصور: الطلاب مع نموذج يوضح آلية عمل المشروع.
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