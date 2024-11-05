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إطلاق أول قمر اصطناعي خشبي في العالم إلى الفضاء

11/5/2024 7:08:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أُطلق‭ ‬أول‭ ‬قمر‭ ‬اصطناعي‭ ‬خشبي‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬إلى‭ ‬الفضاء‭ ‬عبر‭ ‬صاروخ‭ ‬تابع‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬سبايس‭ ‬اكس‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬مصمموه‭ ‬اليابانيون‭ ‬أمس،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬تندرج‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مهمة‭ ‬إعادة‭ ‬إمداد‭ ‬محطة‭ ‬الفضاء‭ ‬الدولية‭. ‬

وأشار‭ ‬مركز‭ ‬الدراسات‭ ‬الفضائية‭ ‬التابع‭ ‬لجامعة‭ ‬كيوتو‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬القمر‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التجريبي‭ ‬المسمّى‭ ‬‮«‬ليجنوسات‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يمثّل‭ ‬شكله‭ ‬مكعّبا‭ ‬خشبيا‭ ‬يبلغ‭ ‬طول‭ ‬كلّ‭ ‬من‭ ‬جوانبه‭ ‬10‭ ‬سنتيمترات‭ ‬فقط،‭ ‬أُطلق‭ ‬عبر‭ ‬صاروخ‭ ‬غير‭ ‬مأهول‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬كينيدي‭ ‬الفضائي‭ ‬التابع‭ ‬لوكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬الامريكي‭ (‬ناسا‭) ‬في‭ ‬فلوريدا‭. ‬

ويتمثل‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬اعتماد‭ ‬الخشب‭ ‬في‭ ‬توقّع‭ ‬نهاية‭ ‬حياته،‭ ‬إذ‭ ‬عندما‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬الغلاف‭ ‬الجوي،‭ ‬يُفترض‭ ‬أن‭ ‬يحترق‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬توليد‭ ‬الجزيئات‭ ‬المعدنية‭ ‬التي‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬تنجم‭ ‬عن‭ ‬هبوط‭ ‬الأقمار‭ ‬الاصطناعية‭ ‬على‭ ‬الأرض،‭ ‬بحسب‭ ‬علماء‭ ‬من‭ ‬كيوتو‭. ‬

وقد‭ ‬يكون‭ ‬لهذه‭ ‬الجسيمات‭ ‬تأثير‭ ‬سلبي‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬والاتصالات،‭ ‬وفق‭ ‬العلماء‭. ‬

وأوضحت‭ ‬وكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬اليابانية،‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬اكس‮»‬،‭ ‬أنّ‭ ‬القمر‭ ‬الاصطناعي‭ ‬الخشبي‭ ‬المركّب‭ ‬داخل‭ ‬علبة‭ ‬مخصصة‭ ‬صنّعتها‭ ‬الوكالة‭ ‬‮«‬أُطلق‭ ‬إلى‭ ‬الفضاء‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬ناطق‭ ‬باسم‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬سوميتومو‭ ‬فوريستري‮»‬‭ ‬المشارِكة‭ ‬في‭ ‬ابتكار‭ ‬‮«‬ليجنوسات‮»‬،‭ ‬عبر‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬أنّ‭ ‬عملية‭ ‬الإطلاق‭ ‬كانت‭ ‬‮«‬ناجحة‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬ان‭ ‬القمر‭ ‬الاصطناعي‭ ‬‮«‬سيصل‭ ‬قريبا‭ ‬إلى‭ ‬محطة‭ ‬الفضاء‭ ‬الدولية‭ ‬وسيتم‭ ‬إطلاقه‭ ‬في‭ ‬الفضاء‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬شهر‮»‬‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬اختبار‭ ‬قوته‭ ‬ومتانته‭. ‬

سيرسل‭ ‬القمر‭ ‬الاصطناعي‭ ‬بيانات‭ ‬إلى‭ ‬الباحثين‭ ‬القادرين‭ ‬على‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬مؤشرات‭ ‬أي‭ ‬خلل‭ ‬مُسجّل‭ ‬وتحديد‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬بإمكانه‭ ‬تحمّل‭ ‬التغيرات‭ ‬الشديدة‭ ‬في‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭. ‬

وقال‭ ‬رائد‭ ‬الفضاء‭ ‬والأستاذ‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬كيوتو‭ ‬تاكاو‭ ‬دوا،‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭: ‬‮«‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬الأقمار‭ ‬الاصطناعية‭ ‬غير‭ ‬المصنوعة‭ ‬من‭ ‬المعدن‭ ‬أكثر‭ ‬انتشارا‮»‬‭. ‬

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