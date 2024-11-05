مرسيدس لا يخطط لوداع هاميلتون

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
لندن
– (د ب أ): أعلن فريق مرسيدس، المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1 أمس الثلاثاء، أنه لا توجد خطط بشأن غياب سائقه البريطاني لويس هاميلتون، عن سباق الجائزة الكبرى المقبل، الذي يقام في لاس فيجاس الأمريكية. ويأتي ذلك، عقب الرسالة الغامضة التي أرسلها هاميلتون، بطل العالم السابق 7 مرات عبر الراديو بعد سباق جائزة البرازيل الكبرى.
وقدم هاميلتون أحد أسوأ العروض في مسيرته الحافلة بالألقاب والإنجازات، في مضمار إنترلاجوس، حيث عبر خط النهاية في السباق البرازيلي، الذي جرى أول أمس الأحد تحت الأمطار الغزيرة، في المركز العاشر.
وقال هاميلتون في حديثه عبر الراديو: «كانت تلك عطلة نهاية أسبوع كارثية، يا رفاق. لقد كانت السيارة الأسوأ على الإطلاق. أشكركم على المساهمة في محاولة القيام بعمل رائع لجميع الرجال في محطة التوقف».
وأضاف «إذا كانت هذه هي المرة الأخيرة التي أؤدي فيها، فمن المؤسف أنها لم تكن رائعة ولكن (أنا) ممتن لكم».
ويحتل هاميلتون المركز السابع حاليا في فئة السائقين ببطولة العالم بفارق 203 نقاط خلف فيرستابن (المتصدر)، وبفارق مركز واحد ونقطتين خلف راسل.
MENAFN05112024000055011008ID1108854554
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.