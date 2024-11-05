مرسيدس لا يخطط لوداع هاميلتون

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقدم‭ ‬هاميلتون‭ ‬أحد‭ ‬أسوأ‭ ‬العروض‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬الحافلة‭ ‬بالألقاب‭ ‬والإنجازات،‭ ‬في‭ ‬مضمار‭ ‬إنترلاجوس،‭ ‬حيث‭ ‬عبر‭ ‬خط‭ ‬النهاية‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬البرازيلي،‭ ‬الذي‭ ‬جرى‭ ‬أول‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬تحت‭ ‬الأمطار‭ ‬الغزيرة،‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭. ‬

وقال‭ ‬هاميلتون‭ ‬في‭ ‬حديثه‭ ‬عبر‭ ‬الراديو‭: ‬‮«‬كانت‭ ‬تلك‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬أسبوع‭ ‬كارثية،‭ ‬يا‭ ‬رفاق‭. ‬لقد‭ ‬كانت‭ ‬السيارة‭ ‬الأسوأ‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭. ‬أشكركم‭ ‬على‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬القيام‭ ‬بعمل‭ ‬رائع‭ ‬لجميع‭ ‬الرجال‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬التوقف‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬المرة‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬أؤدي‭ ‬فيها،‭ ‬فمن‭ ‬المؤسف‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬رائعة‭ ‬ولكن‭ (‬أنا‭) ‬ممتن‭ ‬لكم‮»‬‭. ‬

ويحتل‭ ‬هاميلتون‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬السائقين‭ ‬ببطولة‭ ‬العالم‭ ‬بفارق‭ ‬203‭ ‬نقاط‭ ‬خلف‭ ‬فيرستابن‭ (‬المتصدر‭)‬،‭ ‬وبفارق‭ ‬مركز‭ ‬واحد‭ ‬ونقطتين‭ ‬خلف‭ ‬راسل‭.

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