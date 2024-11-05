كليفلاند وأوكلاهوما الوحيدان دون خسارة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأقيمت‭ ‬الإثنين‭ ‬15‭ ‬مباراة،‭ ‬بحيث‭ ‬شاركت‭ ‬الفرق‭ ‬الثلاثون‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬يوم‭ ‬‮«‬أبيض‮»‬‭ ‬دون‭ ‬مباريات‭ ‬بسبب‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭. ‬وسجل‭ ‬غارلاند‭ ‬ثلاثية‭ ‬صعبة‭ ‬قبل‭ ‬45‭ ‬ثانية‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬الوقت،‭ ‬مانحا‭ ‬فريقه‭ ‬التقدم‭ ‬113‭-‬111،‭ ‬ثم‭ ‬مرر‭ ‬كرة‭ ‬حاسمة‭ ‬لجاريت‭ ‬ألن،‭ ‬ليعادل‭ ‬كافالييرز‭ ‬أفضل‭ ‬بداية‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه،‭ ‬مع‭ ‬ثمانية‭ ‬انتصارات‭.‬

وكان‭ ‬كافالييرز‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬تقدمه‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬إلى‭ ‬19‭ ‬نقطة،‭ ‬حقق‭ ‬بداية‭ ‬مماثلة‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬1976‭.‬

قال‭ ‬غارلاند‭: ‬‮«‬من‭ ‬الصعب‭ ‬تحقيق‭ ‬فوز‭ ‬واحد،‭ ‬لذا‭ ‬من‭ ‬الرائع‭ ‬تحقيق‭ ‬ثمانية‮»‬‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬مني‭ ‬ميلووكي،‭ ‬بطل‭ ‬2021‭ ‬والذي‭ ‬غاب‭ ‬عنه‭ ‬نجمه‭ ‬اليوناني‭ ‬يانيس‭ ‬أنتيتوكونمبو‭ ‬لإصابة‭ ‬في‭ ‬العضلة‭ ‬المقرّبة‭ ‬لفخذه‭ ‬الأيمن،‭ ‬بخسارته‭ ‬السادسة‭ ‬تواليا،‭ ‬علما‭ ‬انه‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬خسر‭ ‬على‭ ‬ارضه‭ ‬أمام‭ ‬كافالييرز‭ ‬أيضا‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬السبت‭.‬

وفي‭ ‬المنطقة‭ ‬الغربية،‭ ‬بقي‭ ‬أوكلاهوما‭ ‬سيتي‭ ‬الوحيد‭ ‬دون‭ ‬خسارة،‭ ‬عندما‭ ‬حقق‭ ‬فوزه‭ ‬السابع‭ ‬تواليا‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬أورلاندو‭ ‬ماجيك‭ ‬102-86‭.‬