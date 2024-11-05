كليفلاند وأوكلاهوما الوحيدان دون خسارة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
لوس أنجلوس
– (أ ف ب): سجل داريوس غارلاند 39 نقطة وقاد فريقه كليفلاند كافالييرز إلى تفادي عودة قوية من ميلووكي باكس ليهزمه 116-114، الإثنين في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين ويبقي على سجله نظيفا على غرار أوكلاهوما سيتي في المنطقة الغربية.
وأقيمت الإثنين 15 مباراة، بحيث شاركت الفرق الثلاثون في الدوري، وذلك قبل يوم «أبيض» دون مباريات بسبب الانتخابات الرئاسية. وسجل غارلاند ثلاثية صعبة قبل 45 ثانية من نهاية الوقت، مانحا فريقه التقدم 113-111، ثم مرر كرة حاسمة لجاريت ألن، ليعادل كافالييرز أفضل بداية له في دوري أن بي ايه، مع ثمانية انتصارات.
وكان كافالييرز الذي وصل تقدمه في المباراة إلى 19 نقطة، حقق بداية مماثلة في موسم 1976.
قال غارلاند: «من الصعب تحقيق فوز واحد، لذا من الرائع تحقيق ثمانية».
في المقابل، مني ميلووكي، بطل 2021 والذي غاب عنه نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو لإصابة في العضلة المقرّبة لفخذه الأيمن، بخسارته السادسة تواليا، علما انه كان قد خسر على ارضه أمام كافالييرز أيضا بفارق نقطة السبت.
وفي المنطقة الغربية، بقي أوكلاهوما سيتي الوحيد دون خسارة، عندما حقق فوزه السابع تواليا على ضيفه أورلاندو ماجيك 102-86.
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