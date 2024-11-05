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مشكلـة الرقــم ((9))

11/5/2024 7:07:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) مدريد‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يعتقد‭ ‬مهاجم‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬حاليا‭ ‬ومنتخب‭ ‬فرنسا‭ ‬وريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬سابقا‭ ‬كريم‭ ‬بنزيمة‭ ‬أنه‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬مواطنه‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ ‬تعلم‭ ‬كيفية‭ ‬شغل‭ ‬مركز‭ ‬رأس‭ ‬الحربة،‭ ‬لأنه‭ ‬لا‭ ‬يستطيع‭ ‬إزاحة‭ ‬البرازيلي‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬الجناح‭ ‬الأيسر‭.‬

وكان‭ ‬مبابي‭ ‬انتقل‭ ‬الى‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬مطلع‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يصل‭ ‬الى‭ ‬ذروة‭ ‬مستواه‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬فريقه‭ ‬الجديد‭. ‬وقام‭ ‬مدرب‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإيطالي‭ ‬كارلو‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬بالمحافظة‭ ‬على‭ ‬فينيسيوس‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الجناح‭ ‬الأيسر،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أشرك‭ ‬مبابي‭ ‬كمهاجم‭ ‬صريح‭.‬

وجاء‭ ‬كلام‭ ‬بنزيمة‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬لبرنامج‭ ‬‮«‬إل‭ ‬تشيرينغيتو‮»‬‭ ‬الإسباني‭ ‬الإسبوعي‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين،‭ ‬وقال‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬‮«‬المشكلة‭ ‬بنظري‭ ‬ان‭ ‬كيلياي‭ ‬مبابي‭ ‬ليس‭ ‬مهاجما‭ ‬صريحا‭ ‬حتى‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني،‭ ‬وفي‭ ‬كل‭ ‬مرة‭ ‬يلعب‭ ‬بقميص‭ ‬الرقم‭ ‬9‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يرام‭ ‬لأن‭ ‬هذا‭ ‬المركز‭ ‬ليس‭ ‬مركزه‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬في‭ ‬اليسار‭ ‬هناك‭ ‬لاعب‭ ‬بمستواه‭ ‬هو‭ ‬فينيسيوس،‭ ‬وبالتالي‭ ‬ثمة‭ ‬مشكلة،‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬اشراك‭ ‬فينيسيوس‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬قلب‭ ‬الهجوم‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬اليمين،‭ ‬لانه‭ ‬عندما‭ ‬يلعب‭ ‬على‭ ‬الجهة‭ ‬اليسرى‭ ‬يصنع‭ ‬الفارق‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬مبابي‭ ‬ليس‭ ‬رقم‭ ‬9‭ ‬حقيقيا‭. ‬الناس‭ ‬تطالبه‭ ‬بالكثير‭ ‬وهو‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬ضغوطات‭ ‬كبيرة،‭ ‬هنا‭ ‬ليس‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‮»‬،‭ ‬وأردف‭ ‬‮«‬أنصحه‭ ‬بعدم‭ ‬اليأس‭ ‬لأنني‭ ‬لا‭ ‬أعتقد‭ ‬بأنه‭ ‬سيزيح‭ ‬فينيسيوس‭ ‬ذلك‭ ‬لان‭ ‬الأخير‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬حاليا‮»‬‭.‬

واوضح‭ ‬‮«‬يتعين‭ ‬على‭ ‬مبابي‭ ‬أن‭ ‬يضع‭ ‬في‭ ‬الحسبان‭ ‬بأنه‭ ‬اليوم‭ ‬هو‭ ‬الرقم‭ ‬9‭ ‬ونسيان‭ ‬شغل‭ ‬مركز‭ ‬الجناح‭ ‬الأيسر‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‮»‬‭.‬

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