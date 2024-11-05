تشكل إضافة نوعية لمجتمع البادلخالد بن حمد يفتتح أكاديمية البادل العالمية في مملكة البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تفضل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أمس الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 بافتتاح أكاديمية البادل العالمية بمملكة البحرين، وذلك بحضور سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية وسمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة نائب رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم والشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للبادل الرئيس الفخري للاتحاد العربي للبادل والسيد فهد محمد سالم كردوس العامري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين، إضافةً إلى عدد من كبار المسؤولين الإداريين والضيوف والمدعوين الكرام من الجانبين البحريني والإماراتي.
وقامت أكاديمية البادل العالمية بتقديم فرعها الأول في مملكة البحرين، التي قامت بتطويره شركة كانو للعقارات التابعة لمجموعة يوسف بن أحمد كانو، وذلك نتيجة للتعاون المثمر بين شركة سبادريك للاستثمار الإماراتية وشركة كورت سايد سبورت البحرينية، لينضم هذا الفرع إلى مجموعة فروعها المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويصبح المقر الرسمي لفريق فيكتوريوس البحرين للبادل، لتمثل الأكاديمية إضافةً نوعيةً للقطاع الرياضي بخمسة ملاعب داخلية، مع ملعب رئيسي، ومُجهزة بأحدث المواصفات التقنية، صُممت وفقاً لأعلى المعايير الدولية لتوفير تجربة لعب مُتميزة للاعبيها من مُختلف المستويات.
ويأتي هذا الافتتاح انعكاسًا للرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، في الارتقاء بالرياضة البحرينية وتحقيق المزيد من النجاحات على المستوى الدولي، وترسيخًا لالتزام الأكاديمية بتطوير رياضة البادل عبر توفير بيئة تدريبية بمعايير عالمية رفيعة المستوى تحت إشراف مدربين محترفين، الذي يضعها في مصافّ المراكز الرياضية العالمية القادرة على استضافة أبرز بطولات رياضة البادل.
وبهذه المناسبة أكد السيد فهد فوزي كانو رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني للبادل أن افتتاح أكاديمية البادل العالمية فرعهم الأول في مملكة البحرين يعتبر إضافة لمجتمع البادل، حيث يأتي هذا المشروع الرياضي الرائد تجسيدًا لرؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، الداعم الأول للحركة الرياضية في مملكة البحرين.
كما أضاف السيد فهد كانو أن هذا المشروع هو امتداد للجهود التي سبقت من اجل الارتقاء برياضة البادل، حيث ستسهم الأكاديمية من خلال امكانياتها في تطبيق المعايير الدولية للرياضة.
وفي هذا الصدد، أعرب السيد علي العارف الرئيس التنفيذي لأكاديمية البادل العالمية عن اعتزازه بافتتاح أول فروع الأكاديمية في مملكة البحرين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُعدّ محورية في مسيرة الأكاديمية الرامية إلى ترسيخ رياضة البادل وتعزيز حضورها في المنطقة، وأن الأكاديمية تُولي أهمية قصوى لتمكين منتسبيها من خلال تطوير قدراتهم في رياضة البادل، وذلك بهدف الارتقاء بمستوياتهم عبر المشاركة في برامج تدريبية مُتخصصة تحت إشراف كوادر تدريبية ذات خبرة وكفاءة عالية.
من جانبه، أكد السيد علي دواني المدير العام لشركة كورت سايد سبورت أن استقطاب أكاديمية البادل العالمية إلى مملكة البحرين يُجسّد ثقتهم في البيئة الرياضية المزدهرة في المملكة، وذلك في ظل التألق المُلفت للرياضيين البحرينيين في رياضة البادل وكافة المحافل الرياضية، ويعد هذا المشروع خطوةً رئيسيةً في مسيرة الأكاديمية في الارتقاء بالقطاع الرياضي في المملكة ودعم تطلعات الرياضيين البحرينيين للمنافسة على أعلى المستويات، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة. كما يأتي هذا المشروع تأكيداً لدور أكاديمية البادل العالمية في تعزيز مكانة مملكة البحرين كإحدى الوجهات الرياضية الإقليمية الرائدة لرياضة البادل.
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