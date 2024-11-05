Wednesday, 06 November 2024 03:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تشكل إضافة نوعية لمجتمع البادلخالد بن حمد يفتتح أكاديمية البادل العالمية في مملكة البحرين

11/5/2024 7:07:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تفضل‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬5‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭ ‬بافتتاح‭ ‬أكاديمية‭ ‬البادل‭ ‬العالمية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬والشيخ‭ ‬سعيد‭ ‬بن‭ ‬مكتوم‭ ‬آل‭ ‬مكتوم‭ ‬رئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬الإمارات‭ ‬للبادل‭ ‬الرئيس‭ ‬الفخري‭ ‬للاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للبادل‭ ‬والسيد‭ ‬فهد‭ ‬محمد‭ ‬سالم‭ ‬كردوس‭ ‬العامري‭ ‬سفير‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬الإداريين‭ ‬والضيوف‭ ‬والمدعوين‭ ‬الكرام‭ ‬من‭ ‬الجانبين‭ ‬البحريني‭ ‬والإماراتي‭.‬



وقامت‭ ‬أكاديمية‭ ‬البادل‭ ‬العالمية‭ ‬بتقديم‭ ‬فرعها‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بتطويره‭ ‬شركة‭ ‬كانو‭ ‬للعقارات‭ ‬التابعة‭ ‬لمجموعة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو،‭ ‬وذلك‭ ‬نتيجة‭ ‬للتعاون‭ ‬المثمر‭ ‬بين‭ ‬شركة‭ ‬سبادريك‭ ‬للاستثمار‭ ‬الإماراتية‭ ‬وشركة‭ ‬كورت‭ ‬سايد‭ ‬سبورت‭ ‬البحرينية،‭ ‬لينضم‭ ‬هذا‭ ‬الفرع‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬فروعها‭ ‬المعتمدة‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬ويصبح‭ ‬المقر‭ ‬الرسمي‭ ‬لفريق‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬البحرين‭ ‬للبادل،‭ ‬لتمثل‭ ‬الأكاديمية‭ ‬إضافةً‭ ‬نوعيةً‭ ‬للقطاع‭ ‬الرياضي‭ ‬بخمسة‭ ‬ملاعب‭ ‬داخلية،‭ ‬مع‭ ‬ملعب‭ ‬رئيسي،‭ ‬ومُجهزة‭ ‬بأحدث‭ ‬المواصفات‭ ‬التقنية،‭ ‬صُممت‭ ‬وفقاً‭ ‬لأعلى‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭ ‬لتوفير‭ ‬تجربة‭ ‬لعب‭ ‬مُتميزة‭ ‬للاعبيها‭ ‬من‭ ‬مُختلف‭ ‬المستويات‭.‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الافتتاح‭ ‬انعكاسًا‭ ‬للرؤية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬وتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي،‭ ‬وترسيخًا‭ ‬لالتزام‭ ‬الأكاديمية‭ ‬بتطوير‭ ‬رياضة‭ ‬البادل‭ ‬عبر‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬تدريبية‭ ‬بمعايير‭ ‬عالمية‭ ‬رفيعة‭ ‬المستوى‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬مدربين‭ ‬محترفين،‭ ‬الذي‭ ‬يضعها‭ ‬في‭ ‬مصافّ‭ ‬المراكز‭ ‬الرياضية‭ ‬العالمية‭ ‬القادرة‭ ‬على‭ ‬استضافة‭ ‬أبرز‭ ‬بطولات‭ ‬رياضة‭ ‬البادل‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أكد‭ ‬السيد‭ ‬فهد‭ ‬فوزي‭ ‬كانو‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبادل‭ ‬أن‭ ‬افتتاح‭ ‬أكاديمية‭ ‬البادل‭ ‬العالمية‭ ‬فرعهم‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يعتبر‭ ‬إضافة‭ ‬لمجتمع‭ ‬البادل،‭ ‬حيث‭ ‬يأتي‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الرياضي‭ ‬الرائد‭ ‬تجسيدًا‭ ‬لرؤية‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬الداعم‭ ‬الأول‭ ‬للحركة‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬

كما‭ ‬أضاف‭ ‬السيد‭ ‬فهد‭ ‬كانو‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬هو‭ ‬امتداد‭ ‬للجهود‭ ‬التي‭ ‬سبقت‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬الارتقاء‭ ‬برياضة‭ ‬البادل،‭ ‬حيث‭ ‬ستسهم‭ ‬الأكاديمية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬امكانياتها‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭ ‬للرياضة‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬أعرب‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬العارف‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لأكاديمية‭ ‬البادل‭ ‬العالمية‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بافتتاح‭ ‬أول‭ ‬فروع‭ ‬الأكاديمية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬تُعدّ‭ ‬محورية‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬الأكاديمية‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬ترسيخ‭ ‬رياضة‭ ‬البادل‭ ‬وتعزيز‭ ‬حضورها‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وأن‭ ‬الأكاديمية‭ ‬تُولي‭ ‬أهمية‭ ‬قصوى‭ ‬لتمكين‭ ‬منتسبيها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطوير‭ ‬قدراتهم‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬البادل،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمستوياتهم‭ ‬عبر‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬تدريبية‭ ‬مُتخصصة‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬كوادر‭ ‬تدريبية‭ ‬ذات‭ ‬خبرة‭ ‬وكفاءة‭ ‬عالية‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬دواني‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لشركة‭ ‬كورت‭ ‬سايد‭ ‬سبورت‭ ‬أن‭ ‬استقطاب‭ ‬أكاديمية‭ ‬البادل‭ ‬العالمية‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يُجسّد‭ ‬ثقتهم‭ ‬في‭ ‬البيئة‭ ‬الرياضية‭ ‬المزدهرة‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التألق‭ ‬المُلفت‭ ‬للرياضيين‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬البادل‭ ‬وكافة‭ ‬المحافل‭ ‬الرياضية،‭ ‬ويعد‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬خطوةً‭ ‬رئيسيةً‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬الأكاديمية‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالقطاع‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬ودعم‭ ‬تطلعات‭ ‬الرياضيين‭ ‬البحرينيين‭ ‬للمنافسة‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬المستويات،‭ ‬انسجاماً‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭. ‬كما‭ ‬يأتي‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬تأكيداً‭ ‬لدور‭ ‬أكاديمية‭ ‬البادل‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كإحدى‭ ‬الوجهات‭ ‬الرياضية‭ ‬الإقليمية‭ ‬الرائدة‭ ‬لرياضة‭ ‬البادل‭.‬



MENAFN05112024000055011008ID1108854551

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث