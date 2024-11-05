تشكل إضافة نوعية لمجتمع البادلخالد بن حمد يفتتح أكاديمية البادل العالمية في مملكة البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)







وقامت‭ ‬أكاديمية‭ ‬البادل‭ ‬العالمية‭ ‬بتقديم‭ ‬فرعها‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بتطويره‭ ‬شركة‭ ‬كانو‭ ‬للعقارات‭ ‬التابعة‭ ‬لمجموعة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو،‭ ‬وذلك‭ ‬نتيجة‭ ‬للتعاون‭ ‬المثمر‭ ‬بين‭ ‬شركة‭ ‬سبادريك‭ ‬للاستثمار‭ ‬الإماراتية‭ ‬وشركة‭ ‬كورت‭ ‬سايد‭ ‬سبورت‭ ‬البحرينية،‭ ‬لينضم‭ ‬هذا‭ ‬الفرع‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬فروعها‭ ‬المعتمدة‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬ويصبح‭ ‬المقر‭ ‬الرسمي‭ ‬لفريق‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬البحرين‭ ‬للبادل،‭ ‬لتمثل‭ ‬الأكاديمية‭ ‬إضافةً‭ ‬نوعيةً‭ ‬للقطاع‭ ‬الرياضي‭ ‬بخمسة‭ ‬ملاعب‭ ‬داخلية،‭ ‬مع‭ ‬ملعب‭ ‬رئيسي،‭ ‬ومُجهزة‭ ‬بأحدث‭ ‬المواصفات‭ ‬التقنية،‭ ‬صُممت‭ ‬وفقاً‭ ‬لأعلى‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭ ‬لتوفير‭ ‬تجربة‭ ‬لعب‭ ‬مُتميزة‭ ‬للاعبيها‭ ‬من‭ ‬مُختلف‭ ‬المستويات‭.‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الافتتاح‭ ‬انعكاسًا‭ ‬للرؤية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬وتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي،‭ ‬وترسيخًا‭ ‬لالتزام‭ ‬الأكاديمية‭ ‬بتطوير‭ ‬رياضة‭ ‬البادل‭ ‬عبر‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬تدريبية‭ ‬بمعايير‭ ‬عالمية‭ ‬رفيعة‭ ‬المستوى‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬مدربين‭ ‬محترفين،‭ ‬الذي‭ ‬يضعها‭ ‬في‭ ‬مصافّ‭ ‬المراكز‭ ‬الرياضية‭ ‬العالمية‭ ‬القادرة‭ ‬على‭ ‬استضافة‭ ‬أبرز‭ ‬بطولات‭ ‬رياضة‭ ‬البادل‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أكد‭ ‬السيد‭ ‬فهد‭ ‬فوزي‭ ‬كانو‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبادل‭ ‬أن‭ ‬افتتاح‭ ‬أكاديمية‭ ‬البادل‭ ‬العالمية‭ ‬فرعهم‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يعتبر‭ ‬إضافة‭ ‬لمجتمع‭ ‬البادل،‭ ‬حيث‭ ‬يأتي‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الرياضي‭ ‬الرائد‭ ‬تجسيدًا‭ ‬لرؤية‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬الداعم‭ ‬الأول‭ ‬للحركة‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬

كما‭ ‬أضاف‭ ‬السيد‭ ‬فهد‭ ‬كانو‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬هو‭ ‬امتداد‭ ‬للجهود‭ ‬التي‭ ‬سبقت‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬الارتقاء‭ ‬برياضة‭ ‬البادل،‭ ‬حيث‭ ‬ستسهم‭ ‬الأكاديمية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬امكانياتها‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭ ‬للرياضة‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬أعرب‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬العارف‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لأكاديمية‭ ‬البادل‭ ‬العالمية‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بافتتاح‭ ‬أول‭ ‬فروع‭ ‬الأكاديمية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬تُعدّ‭ ‬محورية‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬الأكاديمية‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬ترسيخ‭ ‬رياضة‭ ‬البادل‭ ‬وتعزيز‭ ‬حضورها‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وأن‭ ‬الأكاديمية‭ ‬تُولي‭ ‬أهمية‭ ‬قصوى‭ ‬لتمكين‭ ‬منتسبيها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطوير‭ ‬قدراتهم‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬البادل،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمستوياتهم‭ ‬عبر‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬تدريبية‭ ‬مُتخصصة‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬كوادر‭ ‬تدريبية‭ ‬ذات‭ ‬خبرة‭ ‬وكفاءة‭ ‬عالية‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬دواني‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لشركة‭ ‬كورت‭ ‬سايد‭ ‬سبورت‭ ‬أن‭ ‬استقطاب‭ ‬أكاديمية‭ ‬البادل‭ ‬العالمية‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يُجسّد‭ ‬ثقتهم‭ ‬في‭ ‬البيئة‭ ‬الرياضية‭ ‬المزدهرة‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التألق‭ ‬المُلفت‭ ‬للرياضيين‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬البادل‭ ‬وكافة‭ ‬المحافل‭ ‬الرياضية،‭ ‬ويعد‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬خطوةً‭ ‬رئيسيةً‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬الأكاديمية‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالقطاع‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬ودعم‭ ‬تطلعات‭ ‬الرياضيين‭ ‬البحرينيين‭ ‬للمنافسة‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬المستويات،‭ ‬انسجاماً‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭. ‬كما‭ ‬يأتي‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬تأكيداً‭ ‬لدور‭ ‬أكاديمية‭ ‬البادل‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كإحدى‭ ‬الوجهات‭ ‬الرياضية‭ ‬الإقليمية‭ ‬الرائدة‭ ‬لرياضة‭ ‬البادل‭.‬







