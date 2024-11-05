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جواز السفر الإلكتروني يفضح حيلة أربعيني ويكشف جواز سفره المزور

11/5/2024 7:07:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بدأت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬الأولى‭ ‬محاكمة‭ ‬أربعيني‭ ‬بتهمة‭ ‬الاشتراك‭ ‬في‭ ‬تزوير‭ ‬اختام‭ ‬جواز‭ ‬سفر‭ ‬وتمديد‭ ‬صلاحيته‭ ‬خلال‭ ‬الأعوام‭ ‬2017‭ ‬و2019‭ ‬و2024‭ ‬وذلك‭ ‬أثناء‭ ‬وجوده‭ ‬في‭ ‬إيران،‭ ‬حيث‭ ‬استخدم‭ ‬بمساعدة‭ ‬آخر‭ ‬أختام‭ ‬تمديد‭ ‬على‭ ‬جواز‭ ‬سفره‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬صلاحية‭ ‬الجواز،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬استخدم‭ ‬فيه‭ ‬اختاما‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬تستخدم‭ ‬من‭ ‬صدور‭ ‬جواز‭ ‬السفر‭ ‬الالكتروني،‭ ‬فيما‭ ‬حددت‭ ‬المحكمة‭ ‬12‭ ‬نوفمبر‭ ‬للاطلاع‭ ‬والرد‭.‬

وكان‭ ‬اختصاصي‭ ‬جوازات‭ ‬بالإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬وشؤون‭ ‬الاقامة‭ ‬استقبل‭ ‬المتهم‭ ‬لإجراء‭ ‬معاملة‭ ‬وقام‭ ‬بمسح‭ ‬جواز‭ ‬سفره‭ ‬فتبين‭ ‬له‭ ‬أنه‭ ‬مطلوب‭ ‬لإدارة‭ ‬المباحث‭ ‬الجنائية‭ ‬فقام‭ ‬بتحويله‭ ‬الى‭ ‬مكتب‭ ‬التدقيق‭ ‬الثانوي‭ ‬وتبين‭ ‬أن‭ ‬أختام‭ ‬التمديدات‭ ‬مزورة‭ ‬كون‭ ‬أنها‭ ‬الغيت‭ ‬منذ‭ ‬تاريخ‭ ‬صدور‭ ‬الجواز‭ ‬الإلكتروني‭ ‬وأنها‭ ‬تصدر‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬فقط،‭ ‬وأنه‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬انتهاء‭ ‬صلاحية‭ ‬الجواز‭ ‬السفر‭ ‬الخاص‭ ‬بالمواطنين‭ ‬بخارج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يتحتم‭ ‬التوجه‭ ‬إلى‭ ‬السفارة‭ ‬او‭ ‬التمثيل‭ ‬المعني‭ ‬بالدولة‭ ‬ويتم‭ ‬اعطاؤه‭ ‬تذكرة‭ ‬مرور‭.‬

كما‭ ‬شهد‭ ‬رائد‭ ‬بإدارة‭ ‬المباحث‭ ‬والأدلة‭ ‬الجنائية‭ ‬أنه‭ ‬وبيوم‭ ‬الواقعة‭ ‬ورد‭ ‬الى‭ ‬إدارتهم‭ ‬اخطار‭ ‬من‭ ‬ادارة‭ ‬الجوازات‭ ‬بوجود‭ ‬المتهم‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬فتم‭ ‬تسلمه‭ ‬من‭ ‬هناك‭ ‬وجلبه‭ ‬الى‭ ‬الإدارة‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬ورود‭ ‬معلومات‭ ‬لهم‭ ‬بأن‭ ‬جواز‭ ‬سفره‭ ‬قد‭ ‬انتهت‭ ‬مدة‭ ‬صلاحيته‭ ‬وبانه‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬تجديد‭ ‬جواز‭ ‬سفره‭ ‬مع‭ ‬علمه‭ ‬انه‭ ‬سيقوم‭ ‬بالتزوير‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يعلم‭ ‬انه‭ ‬مطلوب‭ ‬لعدة‭ ‬قضايا‭ ‬امنية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وانه‭ ‬هارب‭.‬

وتبين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحقيقات‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬ثبوت‭ ‬تزوير‭ ‬البصمات‭ ‬واصطناعها‭ ‬ومزورة‭ ‬بالكامل‭ ‬تقليداً‭ ‬لبصمات‭ ‬صحيحة‭ ‬مناظرة‭ ‬لها‭ ‬ولم‭ ‬تأخذ‭ ‬أي‭ ‬منها‭ ‬من‭ ‬ذات‭ ‬الختمين‭ ‬المأخوذة‭ ‬منهما‭ ‬بصمتا‭ ‬المضاهاة،‭ ‬كما‭ ‬ثبت‭ ‬بمحضر‭ ‬تحريات‭ ‬الشرطة‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬المتهم‭ ‬الثاني‭ ‬قد‭ ‬انتهت‭ ‬مدة‭ ‬صلاحية‭ ‬جواز‭ ‬سفره‭ ‬اثناء‭ ‬وجوده‭ ‬بجمهورية‭ ‬إيران‭ ‬فاستعان‭ ‬بمكتب‭ ‬للاستشارات‭ ‬لصديقه‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬والذي‭ ‬بدوره‭ ‬يقوم‭ ‬بتزوير‭ ‬الاختام‭ ‬والتواقيع‭ ‬المنسوب‭ ‬صدورها‭ ‬للإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للجنسية‭ ‬والجوازات‭.‬

ووجهت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬الى‭ ‬المتهمين‭ ‬أنهما‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬الأعوام‭ ‬2017‭ ‬و2019‭ ‬و2024‭ ‬بدائرة‭ ‬أمن‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬‮«‬هارب‮»‬‭ ‬قلد‭ ‬وزور‭ ‬وآخر‭ ‬مجهول‭ ‬التواقيع‭ ‬وبصمات‭ ‬الأختام‭ ‬منسوب‭ ‬صدورها‭ ‬إلى‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة،‭ ‬كما‭ ‬ارتكب‭ ‬وآخر‭ ‬مجهول‭ ‬تزويراً‭ ‬في‭ ‬محرر‭ ‬رسمي‭ ‬وهو‭ ‬جواز‭ ‬سفر‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بطرق‭ ‬التزوير‭ ‬المقررة‭ ‬قانوناً‭ ‬وذلك‭ ‬بأن‭ ‬زور‭ ‬التواقيع‭ ‬وبصمات‭ ‬الأختام‭ ‬والمنسوب‭ ‬صدورها‭ ‬المملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وللإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬وشؤون‭ ‬الإقامة‭ ‬في‭ ‬المحرر‭ ‬وذلك‭ ‬بنية‭ ‬استعماله‭ ‬كمحرر‭ ‬صحيح‭.‬

فيما‭ ‬وجهت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬الى‭ ‬المتهم‭
‬الثاني‭ ‬انه‭ ‬اشترك‭ ‬بطريقتي‭ ‬الاتفاق‭ ‬والمساعدة‭ ‬مع‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الجريمة‭ ‬بأن‭ ‬اتفقت‭ ‬ارادتهما،‭ ‬حيث‭ ‬إنه‭ ‬أمده‭ ‬بجواز‭ ‬السفر‭ ‬الخاص‭ ‬به‭ ‬والبيانات‭ ‬وتمت‭ ‬تلك‭ ‬الجريمة‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬الاتفاق‭ ‬والمساعدة‭ ‬كما‭ ‬استعمل‭ ‬الأختام‭ ‬والإمضاءات‭ ‬محل‭ ‬البند‭ ‬أولاً‭ ‬وقدمه‭ ‬للموظف‭ ‬المختص‭ ‬لشؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭ ‬مع‭ ‬علمه‭ ‬بتقليده‭ ‬وتزويره،‭ ‬كما‭ ‬اشترك‭ ‬بطريقتي‭ ‬الاتفاق‭ ‬والمساعدة‭ ‬مع‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬المذكور‭ ‬أعلاه‭ ‬في‭ ‬الجريمة‭ ‬محل‭ ‬البند‭ ‬ثانياً‭ ‬بأن‭ ‬اتفقت‭ ‬ارادتهما‭ ‬حيث‭ ‬إنه‭ ‬قد‭ ‬أمده‭ ‬بجواز‭ ‬السفر‭ ‬الخاص‭ ‬به‭ ‬والبيانات‭ ‬وتمت‭ ‬تلك‭ ‬الجريمة‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬الاتفاق‭ ‬والمساعدة‭.‬

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