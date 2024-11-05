جواز السفر الإلكتروني يفضح حيلة أربعيني ويكشف جواز سفره المزور

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى محاكمة أربعيني بتهمة الاشتراك في تزوير اختام جواز سفر وتمديد صلاحيته خلال الأعوام 2017 و2019 و2024 وذلك أثناء وجوده في إيران، حيث استخدم بمساعدة آخر أختام تمديد على جواز سفره بعد انتهاء صلاحية الجواز، في الوقت الذي استخدم فيه اختاما لم تعد تستخدم من صدور جواز السفر الالكتروني، فيما حددت المحكمة 12 نوفمبر للاطلاع والرد.
وكان اختصاصي جوازات بالإدارة العامة للجنسية والجوازات وشؤون الاقامة استقبل المتهم لإجراء معاملة وقام بمسح جواز سفره فتبين له أنه مطلوب لإدارة المباحث الجنائية فقام بتحويله الى مكتب التدقيق الثانوي وتبين أن أختام التمديدات مزورة كون أنها الغيت منذ تاريخ صدور الجواز الإلكتروني وأنها تصدر من داخل مملكة البحرين فقط، وأنه في حالة انتهاء صلاحية الجواز السفر الخاص بالمواطنين بخارج مملكة البحرين يتحتم التوجه إلى السفارة او التمثيل المعني بالدولة ويتم اعطاؤه تذكرة مرور.
كما شهد رائد بإدارة المباحث والأدلة الجنائية أنه وبيوم الواقعة ورد الى إدارتهم اخطار من ادارة الجوازات بوجود المتهم في مطار مملكة البحرين الدولي فتم تسلمه من هناك وجلبه الى الإدارة وذلك بسبب ورود معلومات لهم بأن جواز سفره قد انتهت مدة صلاحيته وبانه طلب من المتهم الأول تجديد جواز سفره مع علمه انه سيقوم بالتزوير كما أنه يعلم انه مطلوب لعدة قضايا امنية بمملكة البحرين وانه هارب.
وتبين من خلال تحقيقات النيابة العامة ثبوت تزوير البصمات واصطناعها ومزورة بالكامل تقليداً لبصمات صحيحة مناظرة لها ولم تأخذ أي منها من ذات الختمين المأخوذة منهما بصمتا المضاهاة، كما ثبت بمحضر تحريات الشرطة من ان المتهم الثاني قد انتهت مدة صلاحية جواز سفره اثناء وجوده بجمهورية إيران فاستعان بمكتب للاستشارات لصديقه المتهم الأول والذي بدوره يقوم بتزوير الاختام والتواقيع المنسوب صدورها للإدارة العامة للجنسية والجوازات.
ووجهت النيابة العامة الى المتهمين أنهما في غضون الأعوام 2017 و2019 و2024 بدائرة أمن محافظة المحرق المتهم الأول «هارب» قلد وزور وآخر مجهول التواقيع وبصمات الأختام منسوب صدورها إلى الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، كما ارتكب وآخر مجهول تزويراً في محرر رسمي وهو جواز سفر صادر عن مملكة البحرين بطرق التزوير المقررة قانوناً وذلك بأن زور التواقيع وبصمات الأختام والمنسوب صدورها المملكة البحرين وللإدارة العامة للجنسية والجوازات وشؤون الإقامة في المحرر وذلك بنية استعماله كمحرر صحيح.
فيما وجهت النيابة العامة الى المتهم
الثاني انه اشترك بطريقتي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في الجريمة بأن اتفقت ارادتهما، حيث إنه أمده بجواز السفر الخاص به والبيانات وتمت تلك الجريمة بناءً على الاتفاق والمساعدة كما استعمل الأختام والإمضاءات محل البند أولاً وقدمه للموظف المختص لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة مع علمه بتقليده وتزويره، كما اشترك بطريقتي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول المذكور أعلاه في الجريمة محل البند ثانياً بأن اتفقت ارادتهما حيث إنه قد أمده بجواز السفر الخاص به والبيانات وتمت تلك الجريمة بناءً على الاتفاق والمساعدة.
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