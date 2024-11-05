((لعب عيال)) ينتهي بسهم بلاستيكي طائش في عين طفلة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وسردت‭ ‬المحامية‭ ‬زهرة‭ ‬حسين‭ ‬وكيلة‭ ‬أسرة‭ ‬الطفلة‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬من‭ ‬بدايتها‭ ‬حين‭ ‬توجهت‭ ‬أم‭ ‬الطفلة‭ ‬7‭ ‬سنوات‭ ‬رفقة‭ ‬ابنتها‭ ‬إلى‭ ‬منزل‭ ‬المدعى‭ ‬عليهم،‭ ‬وتوجهت‭ ‬الطفلة‭ ‬رفقة‭ ‬نجل‭ ‬المدعي‭ ‬عليهم‭ ‬11‭ ‬سنة‭ ‬للعب،‭ ‬حيث‭ ‬وجه‭ ‬الطفل‭ ‬سهما‭ ‬بلاستيكيا‭ ‬في‭ ‬عين‭ ‬الطفلة،‭ ‬نُقلت‭ ‬على‭ ‬إثر‭ ‬الإصابة‭ ‬الى‭ ‬المستشفى‭ ‬وبدأت‭ ‬رحلة‭ ‬علاجية‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬بسبب‭ ‬الاضرار‭ ‬الكبيرة‭ ‬للعين‭ ‬وتم‭ ‬الاستقرار‭ ‬إلى‭ ‬حاجة‭ ‬الطفلة‭ ‬الى‭ ‬زراعة‭ ‬قرنية‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬البعيد،‭ ‬فلجأت‭ ‬أسرة‭ ‬الطفلة‭ ‬الى‭ ‬المحكمة‭ ‬المدنية‭ ‬طلبا‭ ‬للتعويض‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬تكبدوا‭ ‬خسائر‭ ‬عمليات‭ ‬ومصروفات‭ ‬جاوزت‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭.‬

حيث‭ ‬قالت‭ ‬المحكمة‭ ‬إن‭ ‬ابن‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬إصابة‭ ‬عين‭ ‬ابنة‭ ‬المدعين‭ ‬بإلقاء‭ ‬سهم‭ ‬بلاستيكي‭ ‬في‭ ‬عين‭ ‬الطفلة،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬عجز‭ ‬كلي‭ ‬قدره‭ ‬30‭% ‬وثبت‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬محاضر‭ ‬استدلال‭ ‬ثبوت‭ ‬ركن‭ ‬الخطأ‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬والده‭ ‬بصفته‭ ‬متولي‭ ‬الرقابة‭ ‬عن‭ ‬ابنه‭ ‬القاصر،‭ ‬ولم‭ ‬يغير‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬دفاعه‭ ‬بعدم‭ ‬وجود‭ ‬حكم‭ ‬جنائي،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬ثبوت‭ ‬الخطأ‭ ‬مسألة‭ ‬من‭ ‬مسائل‭ ‬الواقع‭ ‬التي‭ ‬تُستخلص‭ ‬من‭ ‬سائر‭ ‬ما‭ ‬يُعرض‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة،‭ ‬وقد‭ ‬ثبت‭ ‬الخطأ‭ ‬من‭ ‬محاضر‭ ‬الاستدلال‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬الى‭ ‬حكم‭ ‬جنائي‭.‬

وأضافت‭ ‬المحكمة‭ ‬أنه‭ ‬ثبت‭ ‬ركن‭ ‬الضرر‭ ‬وفقاً‭ ‬لتقرير‭ ‬اللجان‭ ‬الطبية،‭ ‬حيث‭ ‬ورد‭ ‬فيه‭ ‬أن‭ ‬الطفلة‭ ‬عانت‭ ‬من‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬العين‭ ‬اليسرى‭ ‬مع‭ ‬خدش‭ ‬في‭ ‬القرنية‭ ‬وإصابة‭ ‬في‭ ‬عدسة‭ ‬العين‭ ‬وتهتك‭ ‬في‭ ‬الزجاجي‭ ‬الأمامي،‭ ‬وعولج‭ ‬جراحيا‭ ‬وقد‭ ‬نتج‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬عتامة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬القرنية‭ ‬اليسرى‭ ‬بين‭ ‬الساعة‭ ‬12‭ ‬والساعة‭ ‬6،‭ ‬مع‭ ‬احتمال‭ ‬تعرض‭ ‬الطفلة‭ ‬لاحمرار‭ ‬مزمن‭ ‬وفقدان‭ ‬جزئي‭ ‬للبصر‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬50‭%‬،‭ ‬وحاجتها‭ ‬إلى‭ ‬عمليتين‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ - ‬زراعة‭ ‬قرنية‭ ‬وزراعة‭ ‬عدسة‭ ‬صناعية‭ - ‬مع‭ ‬احتمالية‭ ‬رفض‭ ‬الجسم‭ ‬للقرنية‭ ‬المزروعة‭ ‬أو‭ ‬تحرك‭ ‬العدسة‭ ‬الصناعية‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يعرضها‭ ‬لمضاعفات‭ ‬خطيرة‭.‬

وأشارت‭ ‬المحكمة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬الطبية‭ ‬المختصة‭ ‬قدرت‭ ‬نسبة‭ ‬العجز‭ ‬المستديم‭ ‬الناجم‭ ‬عن‭ ‬الاعتداء‭ ‬بـ30‭% ‬من‭ ‬العجز‭ ‬الكلي،‭ ‬وترى‭ ‬المحكمة‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الأضرار‭ ‬جاءت‭ ‬نتيجة‭ ‬اعتداء‭ ‬ابن‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬جسد‭ ‬ابنة‭ ‬المدعين،‭ ‬مع‭ ‬تكبدهم‭ ‬مصاريف‭ ‬علاجية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وخارجها،‭ ‬وقد‭ ‬أثبتت‭ ‬الأرصدة‭ ‬المرفقة‭ ‬ذلك‭ ‬وبناءً‭ ‬عليه،‭ ‬ترى‭ ‬المحكمة‭ ‬أن‭ ‬العلاقة‭ ‬السببية‭ ‬متوافرة،‭ ‬وأن‭ ‬مسؤولية‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬الأول‭ ‬قائمة‭ ‬باعتباره‭ ‬متولي‭ ‬الرقابة،‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يثبت‭ ‬قيامه‭ ‬بواجب‭ ‬الرقابة‭.‬

ولهذه‭ ‬الأسباب‭ ‬قدرت‭ ‬المحكمة‭ ‬دفع‭ ‬تعويضات‭ ‬تقديرية‭ ‬كالتالي‭: ‬17000‭ ‬دينار‭ ‬تعويضاً‭ ‬ماديّاً‭ ‬لولي‭ ‬الطفلة،‭ ‬و5000‭ ‬دينار‭ ‬تعويضاً‭ ‬عن‭ ‬المصاريف‭ ‬العلاجية،‭ ‬و500‭ ‬دينار‭ ‬تعويضاً‭ ‬أدبيّاً‭ ‬لصالح‭ ‬ولي‭ ‬الطفلة،‭ ‬و500‭ ‬دينار‭ ‬تعويضاً‭ ‬أدبيّاً‭ ‬لصالح‭ ‬المدعية‭ ‬الثالثة‭ ‬والدة‭ ‬الطفلة،‭ ‬وحكمت‭ ‬بإلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬الأول‭ ‬بدفع‭ ‬مبلغ‭ ‬قدره‭ ‬23000‭ ‬دينار‭ ‬توزع‭ ‬بين‭ ‬المدعين‭.‬