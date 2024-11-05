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السيسي يؤكد للبرهان ((استمرار الدعم)) المصري للسودان

11/5/2024 7:07:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بورتسودان‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تعهد‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬السيادة‭ ‬الانتقالي‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬البرهان‭ ‬بـ«استمرار‭ ‬الدعم‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬تقدمه‭ ‬القاهرة‭ ‬للبلد‭ ‬الذي‭ ‬يشهد‭ ‬حربا‭ ‬مستعرة‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬ونصف‭ ‬العام‭. ‬وأفاد‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الرئاسة‭ ‬المصرية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مساء‭ ‬الإثنين‭ ‬بأنّ‭ ‬السيسي‭ ‬‮«‬شدّد‭ ‬على‭ ‬الموقف‭ ‬المصري‭ ‬الثابت‭ ‬والساعي‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬وحقن‭ ‬دماء‭ ‬الأشقاء‭ ‬في‭ ‬السودان‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬لقائه‭ ‬البرهان‭ ‬الإثنين‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭. ‬

كما‭ ‬حرص‭ ‬على‭ ‬‮«‬تأكيد‭ ‬استمرار‭ ‬الدعم‭ ‬المصري‭ ‬للسودان‭ ‬الشقيق‭ ‬على‭ ‬المستويات‭ ‬كافة،‭ ‬للخروج‭ ‬من‭ ‬الأزمة‭ ‬التي‭ ‬يمر‭ ‬بها‮»‬‭. ‬اندلعت‭ ‬المعارك‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬منتصف‭ ‬أبريل‭ ‬2023‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬بقيادة‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬البرهان‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬بقيادة‭ ‬حليفه‭ ‬ونائبه‭ ‬السابق‭ ‬محمد‭ ‬حمدان‭ ‬دقلو‭ ‬المعروف‭ ‬بحميدتي‭. ‬وخلّفت‭ ‬الحرب‭ ‬عشرات‭ ‬آلاف‭ ‬القتلى‭ ‬وشرّدت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬3 , 1‭ ‬ملايين‭ ‬نزحوا‭ ‬خارج‭ ‬البلاد،‭ ‬بحسب‭ ‬المنظمة‭ ‬الدوليّة‭ ‬للهجرة‭. ‬وتسبّبت،‭ ‬وفقا‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬بإحدى‭ ‬أسوأ‭ ‬الأزمات‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬الحديث‭. ‬

واتُهم‭ ‬الجانبان‭ ‬بارتكاب‭ ‬جرائم‭ ‬حرب‭ ‬عبر‭ ‬استهداف‭ ‬المدنيين‭ ‬عمدا‭ ‬ومنع‭ ‬دخول‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭. ‬

وفي‭ ‬كلمته‭ ‬الإثنين‭ ‬أمام‭ ‬المنتدى‭ ‬الحضري‭ ‬العالمي‭ ‬الذي‭ ‬تنظمه‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬جدّد‭ ‬البرهان‭ ‬اتهاماته‭ ‬لقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬بتهديد‭ ‬وجود‭ ‬الدولة‭ ‬السودانية‭. ‬وقال‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬الشعب‭ ‬السوداني‭ ‬يواجه‭ ‬حربا‭ ‬استهدفت‭ ‬وجوده‭ ‬ومكونات‭ ‬دولته‭ ‬وحضارته‭ ‬وبنيته‭ ‬الأساسية‭ ‬ومكتسباتها‮»‬‭. ‬اشتدت‭ ‬المواجهات‭ ‬أخيرا‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬في‭ ‬ولايتي‭ ‬شمال‭ ‬دارفور‭ (‬غرب‭) ‬والجزيرة،‭ ‬حيث‭ ‬قتل‭ ‬23‭ ‬مدنيا‭ ‬خلال‭ ‬يومين‭. ‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى‭ ‬أعلن‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬السوداني‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أنّ‭ ‬بلاده‭ ‬تقدّمت‭ ‬بشكوى‭ ‬ضد‭ ‬تشاد‭ ‬لدى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الافريقي‭ ‬مطالبة‭ ‬جارتها‭ ‬بتعويضات‭ ‬بعدما‭ ‬اتهمتها‭ ‬بالتورط‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬أسلحة‭ ‬وذخائر‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬مليشيات‭ ‬متمردة‮»‬‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬محتملة‭ ‬إلى‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬التي‭ ‬تقاتل‭ ‬الجيش‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬ونصف‭ ‬العام‭. ‬وكانت‭ ‬تشاد‭ ‬نفت‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬على‭ ‬لسان‭ ‬وزير‭ ‬خارجيتها‭ ‬‮«‬تأجيج‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬السودان‮»‬‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تزويد‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬بالأسلحة‭. ‬

وقال‭ ‬الوزير‭ ‬معاوية‭ ‬عثمان‭ ‬في‭ ‬بورتسودان‭ ‬للصحفيين،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬مراسل‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬تقدم‭ ‬السودان‭ ‬بشكوى‭ ‬ضد‭ ‬تشاد‭ ‬للاتحاد‭ ‬الافريقي‭ ‬بسبب‭ ‬انها‭ ‬متورطة‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬الاسلحة‭ ‬والذخائر‭ ‬إلى‭ ‬المليشيا‭ ‬المتمردة‮»‬‭. ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬أدى‭ ‬لوقوع‭ ‬أضرار‭ ‬على‭ ‬المواطنين‭ ‬السودانيين،‭ ‬وعلى‭ ‬تشاد‭ ‬أن‭ ‬تدفع‭ ‬تعويضات‭ ‬لجمهورية‭ ‬السودان‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الأضرار‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬عثمان‭: ‬‮«‬سنقدم‭ ‬الأدلة‭ ‬والاثباتات‭ ‬للجهة‭ ‬صاحبة‭ ‬الاختصاص‮»‬‭. ‬

لكنّ‭ ‬تشاد‭ ‬نفت‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬تورطها‭ ‬في‭ ‬الأمر‭. ‬وقال‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬كلام‭ ‬الله،‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬والمتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬التشادية‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬إذاعة‭ ‬‮«‬إر‭ ‬إف‭ ‬إي‮»‬‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬أكتوبر‭ ‬إن‭ ‬‮«‬تشاد‭ ‬ليس‭ ‬لديها‭ ‬أي‭ ‬مصلحة‭ ‬في‭ ‬تأجيج‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توريد‭ ‬أسلحة،‭ ‬فنحن‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬القليلة‭ ‬التي‭ ‬طاولتها‭ ‬تداعيات‭ ‬كبيرة‭ ‬بسبب‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‮»‬‭. ‬ويتشارك‭ ‬السودان‭ ‬وتشاد‭ ‬حدودا‭ ‬تمتد‭ ‬قرابة‭ ‬1 , 300‭ ‬كيلومتر‭ ‬مع‭ ‬ولايات‭ ‬دارفور‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬السودان‭ ‬الذي‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬غالبيته‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬المتمردة‭. ‬

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