آركابيتا وخليجي بنك يوقعان اتفاقية تمويل بقيمة 50 مليون دولار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

شهدت‭ ‬منصات‭ ‬آركابيتا‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬العقارات‭ ‬الصناعية‭ ‬توسعا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬حيث‭ ‬تدير‭ ‬آركابيتا‭ ‬حاليا‭ ‬أصولاً‭ ‬لوجستية‭ ‬تقدّر‭ ‬بحوالي‭ ‬1‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬و1‭.‬5‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

وفي‭ ‬مجال‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬أسهم‭ ‬الملكية‭ ‬الخاصة،‭ ‬تجاوزت‭ ‬القيمة‭ ‬الإجمالية‭ ‬لصفقات‭ ‬الاستحواذ‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬أبرمتها‭ ‬آركابيتا‭ ‬مؤخرًا،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬استحواذها‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬داتافلو‭ ‬وشركة‭ ‬نيوباي،‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬550‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬ما‭ ‬عزز‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬آركابيتا‭ ‬كشركة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬التجارية‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار،‭ ‬أعرب‭ ‬محمد‭ ‬جودري،‭ ‬الرئيس‭ ‬المالي‭ ‬لمجموعة‭ ‬آركابيتا،‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بإتمام‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬مع‭ ‬خليجي‭ ‬بنك،‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬إن‭ ‬هذا‭ ‬التمويل‭ ‬سيدعم‭ ‬ذلك‭ ‬تنفيذ‭ ‬استراتيجياتنا‭ ‬الاستثمارية،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬العقارات‭ ‬والخدمات‭ ‬التجارية‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬محور‭ ‬نجاحنا‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أحمد‭ ‬بوراشد،‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للشركات‭ ‬وأسواق‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬المدين‭ ‬في‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬بإبرام‭ ‬اتفاقية‭ ‬تسهيلات‭ ‬التمويل‭ ‬بقيمة‭ ‬50‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬مع‭ ‬آركابيتا،‭ ‬والتي‭ ‬تبرز‭ ‬المنهجية‭ ‬المبتكرة‭ ‬التي‭ ‬يعتمدها‭ ‬البنك،‭ ‬وخبراته‭ ‬الواسعة‭ ‬في‭ ‬هيكلة‭ ‬حلول‭ ‬التمويل‭ ‬المصممة‭ ‬خصيصًا‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬احتياجات‭ ‬عملائه‭. ‬وقد‭ ‬حقق‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭ ‬نجاحات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ما‭ ‬يجعله‭ ‬في‭ ‬مصاف‭ ‬البنوك‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬السوق،‭ ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬لتعكس‭ ‬المكانة‭ ‬الراسخة‭ ‬للبنك‮»‬‭.‬