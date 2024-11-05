آركابيتا وخليجي بنك يوقعان اتفاقية تمويل بقيمة 50 مليون دولار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت آركابيتا غروب هولدنغز ليمتد، الشركة العالمية المتخصصة في إدارة الاستثمارات البديلة، توقيع اتفاقية تسهيلات تمويلية مدعمة بالأصول بقيمة 50 مليون دولار أمريكي من خليجي بنك ش.م.ب. (خليجي بنك).
شهدت منصات آركابيتا للاستثمار في العقارات الصناعية توسعا كبيرا في كل من دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حيث تدير آركابيتا حاليا أصولاً لوجستية تقدّر بحوالي 1 مليار دولار أمريكي في الخليج العربي و1.5 مليار دولار أمريكي في الولايات المتحدة.
وفي مجال الاستثمار في أسهم الملكية الخاصة، تجاوزت القيمة الإجمالية لصفقات الاستحواذ الاستراتيجية التي أبرمتها آركابيتا مؤخرًا، بما في ذلك استحواذها على كل من شركة داتافلو وشركة نيوباي، أكثر من 550 مليون دولار أمريكي، ما عزز من مكانة آركابيتا كشركة رائدة في قطاع الخدمات التجارية.
وفي هذا الإطار، أعرب محمد جودري، الرئيس المالي لمجموعة آركابيتا، عن سعادته بإتمام هذه الاتفاقية مع خليجي بنك، قائلا: «إن هذا التمويل سيدعم ذلك تنفيذ استراتيجياتنا الاستثمارية، خاصة في قطاعات العقارات والخدمات التجارية التي تعتبر محور نجاحنا خلال السنوات الأخيرة».
وأضاف أحمد بوراشد، مدير إدارة الخدمات المصرفية للشركات وأسواق رأس المال المدين في خليجي بنك: «نحن سعداء بإبرام اتفاقية تسهيلات التمويل بقيمة 50 مليون دولار أمريكي مع آركابيتا، والتي تبرز المنهجية المبتكرة التي يعتمدها البنك، وخبراته الواسعة في هيكلة حلول التمويل المصممة خصيصًا بما يتناسب مع احتياجات عملائه. وقد حقق خليجي بنك نجاحات كبيرة في مملكة البحرين ما يجعله في مصاف البنوك الرائدة في السوق، وتأتي هذه الاتفاقية لتعكس المكانة الراسخة للبنك».
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