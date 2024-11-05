المملكة تشارك في أعمال الدورة الأربعين للجنة الدائمة للتعاون الإسلامي

وخلال‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬الحوارية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬ضمن‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة،‭ ‬سلطت‭ ‬الأستاذة‭ ‬إيمان‭ ‬الدوسري‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬تجربة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬والمدفوعات‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬لتحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬والازدهار‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬الإسلامي‭.‬

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