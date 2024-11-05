المملكة تشارك في أعمال الدورة الأربعين للجنة الدائمة للتعاون الإسلامي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ترأست إيمان أحمد الدوسري، وكيل وزارة الصناعة والتجارة، وفد مملكة البحرين المشارك في الجلسة الافتتاحية للدورة الأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي »الكومسيك«، والتي أُقيمت في مدينة إسطنبول في الجمهورية التركية خلال الفترة 4-5 نوفمبر الجاري، بحضور فخامة الرئيس رجب طيب أردوجان رئيس الجمهورية التركية رئيس اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي «الكومسيك».
وخلال مشاركتها في الجلسة الحوارية التي أقيمت ضمن أعمال الدورة، سلطت الأستاذة إيمان الدوسري الضوء على تجربة مملكة البحرين الرائدة في التحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية، مشددة على أهمية التعاون بين الدول الأعضاء لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي في العالم الإسلامي.
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