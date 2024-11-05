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المملكة تشارك في أعمال الدورة الأربعين للجنة الدائمة للتعاون الإسلامي

11/5/2024 7:07:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأست‭ ‬إيمان‭ ‬أحمد‭ ‬الدوسري،‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للدورة‭ ‬الأربعين‭ ‬للجنة‭ ‬الدائمة‭ ‬للتعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتجاري‭ ‬لمنظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الإسلامي‭ ‬‮»‬الكومسيك‮«‬،‭ ‬والتي‭ ‬أُقيمت‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬إسطنبول‭ ‬في‭ ‬الجمهورية‭ ‬التركية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬4‭-‬5‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬بحضور‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬أردوجان‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬التركية‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الدائمة‭ ‬للتعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتجاري‭ ‬لمنظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الإسلامي‭ ‬‮«‬الكومسيك‮»‬‭.‬

وخلال‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬الحوارية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬ضمن‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة،‭ ‬سلطت‭ ‬الأستاذة‭ ‬إيمان‭ ‬الدوسري‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬تجربة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬والمدفوعات‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬لتحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬والازدهار‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬الإسلامي‭.‬

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