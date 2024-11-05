لتمكين التكامل السلس بين المنصات الرقميةالبحرين الوطني يطلق حل Digiconnect

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)NBBDigiConnect

ويوفر‭ ‬ NBB ‭ ‬ DigiConnect ‭ ‬تكاملاً‭ ‬مرنًا‭ ‬مع‭ ‬أي‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬منصات‭ ‬تخطيط‭ ‬موارد‭ ‬المؤسسات‭(‬ ERP ‭) ‬،‭ ‬سواء‭ ‬باستخدام‭ ‬واجهة‭ ‬برمجة‭ ‬التطبيقات‭ (‬ API ‭) ‬أو‭ ‬الأنظمة‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬إدارة‭ ‬الملفات،‭ ‬وذلك‭ ‬لإتاحة‭ ‬الوصول‭ ‬الميسر‭ ‬ومواكبة‭ ‬مختلف‭ ‬احتياجات‭ ‬العملاء‭. ‬ويدعم‭ ‬هذا‭ ‬الحل‭ ‬أيضًا‭ ‬نقل‭ ‬الملفات‭ ‬المشفرة‭ ‬لتبادل‭ ‬البيانات‭ ‬بشكل‭ ‬أكثر‭ ‬أمنًا،‭ ‬وتنسيق‭ ‬الملفات‭ ‬المتعددة‭ ‬لتلبية‭ ‬متطلبات‭ ‬العمل‭ ‬المتنوعة‭. ‬وبفضل‭ ‬إمكانيات‭ ‬تقنية‭ ‬معالجة‭ ‬المدفوعات‭ ‬المباشرة‭

(‬ STP ‭)‬التي‭ ‬يتيحها NBB ‭ ‬ DigiConnect ‭ ‬،‭ ‬تتمكن‭ ‬الشركات‭ ‬من‭ ‬أتمتة‭ ‬المعاملات‭ ‬والتسويات،‭ ‬وتضمن‭ ‬ميزة‭ ‬إدارة‭ ‬تنبيهات‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬بقاء‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬على‭ ‬اطلاع‭ ‬تام‭ ‬بكافة‭ ‬الأنشطة‭ ‬المالية‭ ‬الرئيسية‭. ‬وعلاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬يُتاح‭ ‬هذا‭ ‬الحل‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة،‭ ‬بما‭ ‬يعني‭ ‬إمكانية‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬انقطاع‭.‬

وتعليقًا‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الإطلاق‭ ‬صرح‭ ‬هشام‭ ‬الكردي‭ ‬رئيس‭ ‬تنفيذي‭ ‬لأسواق‭ ‬المال‭ ‬والحلول‭ ‬المصرفية‭ ‬للعملاء‭ ‬لدى‭ ‬مجموعة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭: ‬‮«‬يمثل‭ ‬ DigiConnect ‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التزامنا‭ ‬الدائم‭ ‬بتقديم‭ ‬الحلول‭ ‬التقنية‭ ‬المتقدمة‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬مساندة‭ ‬عملائنا‭ ‬في‭ ‬تيسير‭ ‬عملياتهم‭ ‬المالية‭. ‬ونحن‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬بأنه‭ ‬سيفتح‭ ‬المجال‭ ‬لبلوغ‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬الكفاءة‭ ‬أمام‭ ‬الشركات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبسيطه‭ ‬لعمليات‭ ‬الدفع‭ ‬والتسوية‭. ‬ونعتزم‭ ‬في‭ ‬البنك‭ ‬المضي‭ ‬قُدمًا‭ ‬بمواكبة‭ ‬الاحتياجات‭ ‬المتجددة‭ ‬لعملائنا‭ ‬من‭ ‬الشركات،‭ ‬وتمكينهم‭ ‬من‭ ‬تحسين‭ ‬وتطوير‭ ‬سير‭ ‬أعمالهم‭ ‬وعملياتهم‭ ‬المالية،‭ ‬ومشاركتهم‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬نموهم‭ ‬الاستراتيجي،‭ ‬وهي‭ ‬أهداف‭ ‬وتطلعات‭ ‬تنعكس‭ ‬في‭ ‬تركيزنا‭ ‬المتواصل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المنصات‭ ‬المبتكرة‮»‬‭.‬

ويُشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ميزات‭ ‬ NBB ‭ ‬ DigiConnect ‭ ‬ستساعد‭ ‬العملاء‭ ‬على‭ ‬تسريع‭ ‬عملياتهم‭ ‬اليومية،‭ ‬وتقليل‭ ‬الحاجة‭ ‬للتدخلات‭ ‬التقليدية،‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬رفد‭ ‬أنشطتهم‭ ‬التجارية‭ ‬الأساسية‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬إتاحة‭ ‬الاتصال‭ ‬السلس‭ ‬بين‭ ‬أنظمة‭ ‬تخطيط‭ ‬موارد‭ ‬المؤسسات‭ (‬ ERP ‭) ‬الخاصة‭ ‬بالعملاء‭ ‬ومنصاتهم‭ ‬الرقمية،‭ ‬يطمح‭ ‬البنك‭ ‬إلى‭ ‬ترسيخ‭ ‬مكانته‭ ‬كشريك‭ ‬موثوق‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬دعم‭ ‬نمو‭ ‬الأعمال‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬المحلي‭.‬