لتمكين التكامل السلس بين المنصات الرقميةالبحرين الوطني يطلق حل Digiconnect

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلن بنك البحرين الوطني إطلاقه
NBB
DigiConnect ، وهو حل تقني متقدم يتيح الاتصال المباشر بين التطبيقات، ويهدف إلى مساعدة الشركات على التواصل بسلاسة مع المنصات الرقمية للبنك وذلك بما يعزز من الكفاءة التشغيلية. ويُتيح هذا الحل للعملاء تبادل البيانات المالية كدفعات الموردين والرواتب بشكل آمن مع بنك البحرين الوطني، ومن ثم تبسيط معاملاتهم وتيسير عمليات التسوية.
ويوفر NBB DigiConnect تكاملاً مرنًا مع أي نوع من منصات تخطيط موارد المؤسسات( ERP ) ، سواء باستخدام واجهة برمجة التطبيقات ( API ) أو الأنظمة القائمة على إدارة الملفات، وذلك لإتاحة الوصول الميسر ومواكبة مختلف احتياجات العملاء. ويدعم هذا الحل أيضًا نقل الملفات المشفرة لتبادل البيانات بشكل أكثر أمنًا، وتنسيق الملفات المتعددة لتلبية متطلبات العمل المتنوعة. وبفضل إمكانيات تقنية معالجة المدفوعات المباشرة
( STP )التي يتيحها NBB DigiConnect ، تتمكن الشركات من أتمتة المعاملات والتسويات، وتضمن ميزة إدارة تنبيهات البريد الإلكتروني بقاء هذه الشركات على اطلاع تام بكافة الأنشطة المالية الرئيسية. وعلاوة على ذلك يُتاح هذا الحل على مدار الساعة، بما يعني إمكانية الاستفادة من الخدمات في أي وقت ومن دون أي انقطاع.
وتعليقًا على هذا الإطلاق صرح هشام الكردي رئيس تنفيذي لأسواق المال والحلول المصرفية للعملاء لدى مجموعة بنك البحرين الوطني: «يمثل DigiConnect خطوة مهمة في إطار التزامنا الدائم بتقديم الحلول التقنية المتقدمة التي من شأنها مساندة عملائنا في تيسير عملياتهم المالية. ونحن على ثقة بأنه سيفتح المجال لبلوغ آفاق جديدة من الكفاءة أمام الشركات من خلال تبسيطه لعمليات الدفع والتسوية. ونعتزم في البنك المضي قُدمًا بمواكبة الاحتياجات المتجددة لعملائنا من الشركات، وتمكينهم من تحسين وتطوير سير أعمالهم وعملياتهم المالية، ومشاركتهم في دفع عجلة نموهم الاستراتيجي، وهي أهداف وتطلعات تنعكس في تركيزنا المتواصل على تطوير مثل هذه المنصات المبتكرة».
ويُشار إلى أن ميزات NBB DigiConnect ستساعد العملاء على تسريع عملياتهم اليومية، وتقليل الحاجة للتدخلات التقليدية، والتركيز على رفد أنشطتهم التجارية الأساسية. ومن خلال إتاحة الاتصال السلس بين أنظمة تخطيط موارد المؤسسات ( ERP ) الخاصة بالعملاء ومنصاتهم الرقمية، يطمح البنك إلى ترسيخ مكانته كشريك موثوق به في مجال دعم نمو الأعمال والتحول الرقمي على الصعيد المحلي.
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