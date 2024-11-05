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رئيس المجلس الأعلى للصحة: استمرار المبادرات الداعمة لمسيرة التطور المهني للكوادر الوطنية في القطاع الصحي

11/5/2024 7:07:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعرب‭ ‬الفريق‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة،‭ ‬عن‭ ‬عظيم‭ ‬التقدير‭ ‬والعرفان‭ ‬للدعم‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬والمتابعة‭ ‬المستمرة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لجميع‭ ‬ما‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬منظومة‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وبمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬الطبيب‭ ‬البحريني‭ ‬الذي‭ ‬تحتفي‭ ‬به‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬أربعاء‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬نوه‭ ‬بجهود‭ ‬الأطباء‭ ‬البحرينيين‭ ‬وكافة‭ ‬منتسبي‭ ‬المهن‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬مشيداً‭ ‬بما‭ ‬يضطلعون‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬ريادي‭ ‬وبارز‭ ‬في‭ ‬رفد‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬الحرص‭ ‬المستمر‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬المنظومة‭ ‬الصحية‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬أهدافها‭ ‬ويرسخ‭ ‬استدامة‭ ‬خدماتها‭ ‬بجودة‭ ‬وكفاءة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬سواعد‭ ‬كوادرها‭ ‬الوطنية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المساعي‭ ‬متواصلة‭ ‬لرفد‭ ‬هذه‭ ‬المنظومة‭ ‬بالكفاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬المؤهلة‭ ‬من‭ ‬الأطباء‭ ‬البحرينيين،‭ ‬ودعم‭ ‬فرص‭ ‬تدريبهم‭ ‬وتوظيفهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إشراكهم‭ ‬بمختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬التكامل‭ ‬المنشود‭ ‬والأهداف‭ ‬المرجوة‭ ‬المنسجمة‭ ‬مع‭ ‬جهود‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

وقال‭ ‬إنّ‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬شهد‭ ‬مبادرات‭ ‬كبيرة‭ ‬وغير‭ ‬مسبوقة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬توظيف‭ ‬وتدريب‭ ‬الأطباء،‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬إطلاق‭ ‬أكبر‭ ‬حزمة‭ ‬لدعم‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي،‭ ‬وذلك‭ ‬إنفاذًا‭ ‬لتوجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بتنفيذ‭ ‬المبادرات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بزيادة‭ ‬الإسهام‭ ‬في‭ ‬توظيف‭ ‬الأطباء‭ ‬البحرينيين‭ ‬ودعم‭ ‬مستواهم‭ ‬المهني،‭ ‬والتي‭ ‬شملت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬700‭ ‬بحريني‭ ‬من‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬حظي‭ ‬به‭ ‬المشروع‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬وقف‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬التعليمي‭ ‬الخيري‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭.‬

كما‭ ‬نوه‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬بالشراكة‭ ‬الوطنية‭ ‬متعددة‭ ‬القطاعات‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬المنظومة‭ ‬الصحية،‭ ‬ودورها‭ ‬البارز‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬وتنفيذ‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الرؤى‭ ‬والتطلعات‭ ‬والبرامج‭ ‬الطموحة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬استمرار‭ ‬المشاريع‭ ‬والمبادرات‭ ‬الرامية‭ ‬لتطوير‭ ‬منظومة‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الجوانب،‭ ‬ومثمناً‭ ‬الجهود‭ ‬المخلصة‭ ‬لجميع‭ ‬منتسبي‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬للارتقاء‭ ‬بجودة‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

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