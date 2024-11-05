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القضاء العسكري ينظم دورة تدريبية متخصصة في ((القانون الدولي الإنساني))

11/5/2024 7:07:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نظم‭ ‬القضاء‭ ‬العسكري‭ ‬بقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي‭ ‬دورة‭ ‬تدريبية‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬‮«‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‮»‬‭ ‬بهدف‭ ‬دعم‭ ‬وإحاطة‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ (‬الدورة‭ ‬القضائية‭ ‬المتقدمة‭ ‬الثانية‭ ‬لضباط‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬والجهات‭ ‬العسكرية‭ ‬والأمنية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭) ‬بأحدث‭ ‬التطورات‭ ‬والتطبيقات‭ ‬والممارسات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‭ ‬وصقلهم‭ ‬بالخبرات‭ ‬والمهارات‭ ‬اللازمة‭ ‬وبناء‭ ‬قدراتهم‭ ‬القانونية‭ ‬في‭ ‬الشأن‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‭.‬

تضمنت‭ ‬الدورة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المحاور‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬مفهوم‭ ‬ومبادئ‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‭ ‬خلال‭ ‬النزاعات‭ ‬المسلحة،‭ ‬وحماية‭ ‬المدنيين‭ ‬وتوفير‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬لهم،‭ ‬والأسلحة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬ألقى‭ ‬اللواء‭ ‬حقوقي‭ ‬الدكتور‭ ‬يوسف‭ ‬راشد‭ ‬فليفل‭ ‬رئيس‭ ‬القضاء‭ ‬العسكري‭ ‬رئيس‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬العسكرية‭ ‬كلمة‭ ‬أكد‭ ‬فيها‭ ‬أنه‭ ‬بفضل‭ ‬توجيهات‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬يعمل‭ ‬القضاء‭ ‬العسكري‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬الدورات‭ ‬القضائية‭ ‬والقانونية‭ ‬المتخصصة‭ ‬بذلك‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الخبراء‭ ‬الدوليين‭ ‬في‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية،‭ ‬وفي‭ ‬الختام‭ ‬أشاد‭ ‬بخبراء‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬من‭ (‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية،‭ ‬وجمهورية‭ ‬تونس،‭ ‬وجمهورية‭ ‬فرنسا،‭ ‬ومملكة‭ ‬هولندا‭) ‬المحاضرين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬المهمة‭.‬

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