القضاء العسكري ينظم دورة تدريبية متخصصة في ((القانون الدولي الإنساني))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
نظم القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الأحد الماضي دورة تدريبية متخصصة في «القانون الدولي الإنساني» بهدف دعم وإحاطة المشاركين في (الدورة القضائية المتقدمة الثانية لضباط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجهات العسكرية والأمنية في مملكة البحرين) بأحدث التطورات والتطبيقات والممارسات في مجال القانون الدولي الإنساني وصقلهم بالخبرات والمهارات اللازمة وبناء قدراتهم القانونية في الشأن الدولي الإنساني.
تضمنت الدورة العديد من المحاور من بينها مفهوم ومبادئ القانون الدولي الإنساني خلال النزاعات المسلحة، وحماية المدنيين وتوفير الرعاية الصحية لهم، والأسلحة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وبهذه المناسبة ألقى اللواء حقوقي الدكتور يوسف راشد فليفل رئيس القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز العسكرية كلمة أكد فيها أنه بفضل توجيهات المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين يعمل القضاء العسكري على إقامة الدورات القضائية والقانونية المتخصصة بذلك بالتعاون مع الخبراء الدوليين في المنظمات الدولية، وفي الختام أشاد بخبراء اللجنة الدولية للصليب الأحمر من (جمهورية مصر العربية، وجمهورية تونس، وجمهورية فرنسا، ومملكة هولندا) المحاضرين في هذه الدورة المهمة.
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