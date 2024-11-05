القضاء العسكري ينظم دورة تدريبية متخصصة في ((القانون الدولي الإنساني))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تضمنت‭ ‬الدورة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المحاور‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬مفهوم‭ ‬ومبادئ‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‭ ‬خلال‭ ‬النزاعات‭ ‬المسلحة،‭ ‬وحماية‭ ‬المدنيين‭ ‬وتوفير‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬لهم،‭ ‬والأسلحة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬ألقى‭ ‬اللواء‭ ‬حقوقي‭ ‬الدكتور‭ ‬يوسف‭ ‬راشد‭ ‬فليفل‭ ‬رئيس‭ ‬القضاء‭ ‬العسكري‭ ‬رئيس‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬العسكرية‭ ‬كلمة‭ ‬أكد‭ ‬فيها‭ ‬أنه‭ ‬بفضل‭ ‬توجيهات‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬يعمل‭ ‬القضاء‭ ‬العسكري‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬الدورات‭ ‬القضائية‭ ‬والقانونية‭ ‬المتخصصة‭ ‬بذلك‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الخبراء‭ ‬الدوليين‭ ‬في‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية،‭ ‬وفي‭ ‬الختام‭ ‬أشاد‭ ‬بخبراء‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬من‭ (‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية،‭ ‬وجمهورية‭ ‬تونس،‭ ‬وجمهورية‭ ‬فرنسا،‭ ‬ومملكة‭ ‬هولندا‭) ‬المحاضرين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬المهمة‭.‬