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بحث إجراءات السلامة وإدارة الطوارئ بمشروع منتجع حوار

11/5/2024 7:07:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الفريق‭ ‬طارق‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬الحسن‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬الدكتور‭ ‬ماهر‭ ‬الشاعر‭ ‬العضو‭ ‬المنتدب‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬بريق‭ ‬الرتاج‭
‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬فنادق‭ ‬حوار،‭ ‬بحضور‭ ‬اللواء‭ ‬الشيخ‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام،‭ ‬والعقيد‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬مديرية‭ ‬شرطة‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬استعراض‭ ‬مشروع‭ ‬منتجع‭ ‬حوار‭ ‬الذي‭ ‬سيتم‭ ‬افتتاحه‭ ‬قريبا،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬بحث‭ ‬إجراءات‭ ‬السلامة‭ ‬وإدارة‭ ‬الطوارئ،‭ ‬والخطط‭ ‬والتدابير‭ ‬الأمنية‭ ‬اللازمة‭ ‬لتأمين‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الحيوي‭.‬

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