بحث إجراءات السلامة وإدارة الطوارئ بمشروع منتجع حوار

بحث إجراءات السلامة وإدارة الطوارئ بمشروع منتجع حوار
التاريخ
11/5/2024 7:07:45 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام الدكتور ماهر الشاعر العضو المنتدب في شركة بريق الرتاج
رئيس مجلس إدارة شركة فنادق حوار، بحضور اللواء الشيخ حمد بن محمد آل خليفة نائب رئيس الأمن العام، والعقيد الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة مدير عام مديرية شرطة المحافظة الجنوبية.
وتم خلال اللقاء استعراض مشروع منتجع حوار الذي سيتم افتتاحه قريبا، حيث تم بحث إجراءات السلامة وإدارة الطوارئ، والخطط والتدابير الأمنية اللازمة لتأمين هذا المشروع الحيوي.
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