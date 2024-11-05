في ظل الانقسام والتوتر.. ملايين الأمريكيين يختارون بين هاريس وترامب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
المؤشرات الأولية تشير إلى نتائج متقاربة جدا لصالح المرشحين
فيلادلفيا – الوكالات: حتى الساعة الثانية والنصف صباحا بتوقيت البحرين والجريدة ماثلة للطبع لم تظهر أي نتائج رسمية ترجح كفة أي من المرشحين في انتخابات الرئاسة الأمريكية، المرشح الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس. والمؤشرات الأولية تشير إلى نتائج متقاربة جدا لصالح المرشحين، الأمر الذي يؤجل حسم الفائز إلى اليوم وربما أياما قادمة.
وكان عشرات ملايين الأمريكيين قد أدلوا بأصواتهم أمس لاختيار رئيسهم المقبل ما بين هاريس وترامب، في انتخابات جرت وسط توتر وانقسام شديدين وتنطوي على رهانات كبرى للولايات المتحدة ولباقي العالم.
ومن نيويورك إلى لوس أنجلوس، ومن الغرب الأوسط إلى فلوريدا، وقف الناخبون في صفوف انتظار طويلة أمام مراكز الاقتراع.
وأفادت تقارير إعلامية، في وقت مبكر من صباح اليوم، بمنح الناخبين في عدة مقاطعات أمريكية وقتا إضافيا للإدلاء بأصواتهم. وقالت صحيفة «واشنطن تايمز» إنه تم منح الناخبين في مقاطعة كامبريا في بنسلفانيا ساعتين إضافيتين للإدلاء بأصواتهم. وأضافت: «تم إخطار مسؤولي كامبريا في وقت مبكر من يوم الانتخابات بأن مشكلة تقنية في الآلات الإلكترونية منعت الناخبين من مسح بطاقات الاقتراع الخاصة بهم عدة ساعات، ثم قدّم محامي المقاطعة رون ريباك عريضة طارئة لتمديد ساعات التصويت».
ووفقا للعريضة فقد تسبب الخلل في طوابير طويلة وارتباك، إذ غادر بعض الناخبين من دون الإدلاء بأصواتهم. وحث مسؤولو مقاطعة كامبريا الناخبين على البقاء في الطابور، مؤكدين أنه سيتم احتساب جميع الأصوات.
وفي ولاية كارولينا الشمالية ذكرت شبكة «سي إن إن» أنه تم تمديد التصويت في دائرتين انتخابيتين.
وفي نداء أخير إلى الناخبين أعلنت نائبة الرئيس (60 عاما) التي قد تصبح في حال فوزها أول امرأة على رأس أكبر قوة في العالم: «أشجع الجميع على الخروج والإدلاء بأصواتهم».
أما خصمها الجمهوري الذي قلب الطاولة وعاد إلى المعترك السياسي بعد صدور حكم قضائي بحقه فأكد أنه «واثق للغاية» بالفوز، بعد الإدلاء بصوته في وست بالم بيتش قرب مقر إقامته في ولاية فلوريدا.
وتعهد الرئيس السابق البالغ 78 عاما بالإقرار بهزيمته في حال خسر «إذا كانت الانتخابات عادلة».
وكان قبل ذلك قد نشر مقطع فيديو يبدأ بمشاهد يظهر فيها علم أمريكي ممزق ومهاجرون يتدفقون إلى الحدود ومجرمون مسلحون، تتباين مع صور عمال وعمال مناجم وشرطيين وناشطين خلال تجمعاته الانتخابية.
وأدلى أكثر من 85 مليون أمريكي بأصواتهم بالاقتراع المبكر، وتستحيل معرفة إن كانت عمليات فرز الأصوات ستستغرق ساعات أو أياما وصولا إلى إعلان الفائز بين مرشحين على طرفي نقيض تماما.
وتعكس الجماهير التي شاركت في الأسابيع الأخيرة في مهرجانات المرشحين الانتخابية رؤيتين لا تلتقيان، وكل منهما على ثقة بأن الأخرى ستقود البلاد إلى الهاوية.
ووصفت هاريس المدعية العامة السابقة والسيناتورة السابقة عن كاليفورنيا خصمها بأنه «فاشي»، فيما ردد رجل الأعمال السابق أنها «حمقاء» وسوف «تدمر» البلاد.
وأيا كان الفائز، فإن النتيجة ستكون تاريخية؛ فإما أن ينتخب الأمريكيون للمرة الأولى امرأة في البيت الأبيض أو مرشحا شعبويا مدانا في قضايا جنائية ومستهدفا بملاحقات قضائية عدة أدخلت ولايته الأولى بين عامَي 2017 و2021 البلاد والعالم في سلسلة متواصلة من التقلبات والهزات.
ولا يقتصر الترقب على الانتخابات نفسها، بل تطرح تساؤلات قلقة كذلك حول ما سيأتي بعدها، إذ باشر ترامب منذ الآن التشكيك في نزاهة الاقتراع عبر آلات التصويت.
وقدم المعسكران من الآن عشرات الشكاوى القضائية فيما يخشى ثلثا الأمريكيين اندلاع أعمال عنف وشغب بعد الاقتراع.
وأحيطت بعض مراكز الاقتراع بإجراءات أمنية مكثفة مع نشر مسيرات وقناصة على الأسطح.
وحذر مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) صباح أمس من مقاطع فيديو زائفة تنتشر وتشكك في نزاهة عمليات الاقتراع.
وفي العاصمة الفدرالية واشنطن نصبت حواجز حديد حول البيت الأبيض ومبنى الكابيتول ومواقع حساسة أخرى. ووضع عدد كبير من المتاجر في وسط المدينة ألواحا خشبية لحماية واجهاتها.
فمشاهد السادس من يناير 2021 لا تزال مطبوعة في الأذهان عندما اقتحم مناصرون لترامب مقر الكونغرس لمنع المصادقة على النتائج.
ووضع ترامب منذ الآن الأسس للطعن مجددا في الانتخابات، فاتهم الديمقراطيين بـ«الغش» وشكك في نزاهة آلات التصويت.
وقال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الحالي للانتخابات الأمريكية عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب إن هناك أحاديث كثيرة عن حالات غشّ في فيلادلفيا.
وأمس كتب ترامب على صفحته بموقع تروث سوشيال: «الكثير من الحديث عن الغش الهائل في فيلادلفيا. تطبيق القانون قادم».
من جانبها، قالت إدارة شرطة فيلادلفيا لشبكة CNN إنهم لم يكونوا على علم بما كان يشير إليه ترامب في منشور Truth Social يدعي «الغش الهائل» ولم يعرفوا أي مشاكل في التصويت تتطلب استجابة لإنفاذ القانون.
وقال الديمقراطيون إنهم «يتوقعون» أن يعلن ترامب فوزه بشكل مبكر مثلما فعل في 2020.
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