في ظل الانقسام والتوتر.. ملايين الأمريكيين يختارون بين هاريس وترامب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

فيلادلفيا‭ ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬حتى‭ ‬الساعة‭ ‬الثانية‭ ‬والنصف‭ ‬صباحا‭ ‬بتوقيت‭ ‬البحرين‭ ‬والجريدة‭ ‬ماثلة‭ ‬للطبع‭ ‬لم‭ ‬تظهر‭ ‬أي‭ ‬نتائج‭ ‬رسمية‭ ‬ترجح‭ ‬كفة‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬المرشحين‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬الرئاسة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬المرشح‭ ‬الجمهوري‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬والديمقراطية‭ ‬كامالا‭ ‬هاريس‭. ‬والمؤشرات‭ ‬الأولية‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬نتائج‭ ‬متقاربة‭ ‬جدا‭ ‬لصالح‭ ‬المرشحين،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يؤجل‭ ‬حسم‭ ‬الفائز‭ ‬إلى‭ ‬اليوم‭ ‬وربما‭ ‬أياما‭ ‬قادمة‭.‬

وكان‭ ‬عشرات‭ ‬ملايين‭ ‬الأمريكيين‭ ‬قد‭ ‬أدلوا‭ ‬بأصواتهم‭ ‬أمس‭ ‬لاختيار‭ ‬رئيسهم‭ ‬المقبل‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬هاريس‭ ‬وترامب،‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬جرت‭ ‬وسط‭ ‬توتر‭ ‬وانقسام‭ ‬شديدين‭ ‬وتنطوي‭ ‬على‭ ‬رهانات‭ ‬كبرى‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ولباقي‭ ‬العالم‭. ‬

ومن‭ ‬نيويورك‭ ‬إلى‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس،‭ ‬ومن‭ ‬الغرب‭ ‬الأوسط‭ ‬إلى‭ ‬فلوريدا،‭ ‬وقف‭ ‬الناخبون‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬انتظار‭ ‬طويلة‭ ‬أمام‭ ‬مراكز‭ ‬الاقتراع‭. ‬

وأفادت‭ ‬تقارير‭ ‬إعلامية،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬اليوم،‭ ‬بمنح‭ ‬الناخبين‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬مقاطعات‭ ‬أمريكية‭ ‬وقتا‭ ‬إضافيا‭ ‬للإدلاء‭ ‬بأصواتهم‭. ‬وقالت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬واشنطن‭ ‬تايمز‮»‬‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬منح‭ ‬الناخبين‭ ‬في‭ ‬مقاطعة‭ ‬كامبريا‭ ‬في‭ ‬بنسلفانيا‭ ‬ساعتين‭ ‬إضافيتين‭ ‬للإدلاء‭ ‬بأصواتهم‭. ‬وأضافت‭: ‬‮«‬تم‭ ‬إخطار‭ ‬مسؤولي‭ ‬كامبريا‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬الانتخابات‭ ‬بأن‭ ‬مشكلة‭ ‬تقنية‭ ‬في‭ ‬الآلات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬منعت‭ ‬الناخبين‭ ‬من‭ ‬مسح‭ ‬بطاقات‭ ‬الاقتراع‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم‭ ‬عدة‭ ‬ساعات،‭ ‬ثم‭ ‬قدّم‭ ‬محامي‭ ‬المقاطعة‭ ‬رون‭ ‬ريباك‭ ‬عريضة‭ ‬طارئة‭ ‬لتمديد‭ ‬ساعات‭ ‬التصويت‮»‬‭.‬

ووفقا‭ ‬للعريضة‭ ‬فقد‭ ‬تسبب‭ ‬الخلل‭ ‬في‭ ‬طوابير‭ ‬طويلة‭ ‬وارتباك،‭ ‬إذ‭ ‬غادر‭ ‬بعض‭ ‬الناخبين‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الإدلاء‭ ‬بأصواتهم‭. ‬وحث‭ ‬مسؤولو‭ ‬مقاطعة‭ ‬كامبريا‭ ‬الناخبين‭ ‬على‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬الطابور،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬احتساب‭ ‬جميع‭ ‬الأصوات‭.‬

وفي‭ ‬ولاية‭ ‬كارولينا‭ ‬الشمالية‭ ‬ذكرت‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬سي‭ ‬إن‭ ‬إن‮»‬‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تمديد‭ ‬التصويت‭ ‬في‭ ‬دائرتين‭ ‬انتخابيتين‭.‬

وفي‭ ‬نداء‭ ‬أخير‭ ‬إلى‭ ‬الناخبين‭ ‬أعلنت‭ ‬نائبة‭ ‬الرئيس‭ (‬60‭ ‬عاما‭) ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تصبح‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬فوزها‭ ‬أول‭ ‬امرأة‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬أكبر‭ ‬قوة‭ ‬في‭ ‬العالم‭: ‬‮«‬أشجع‭ ‬الجميع‭ ‬على‭ ‬الخروج‭ ‬والإدلاء‭ ‬بأصواتهم‮»‬‭. ‬

أما‭ ‬خصمها‭ ‬الجمهوري‭ ‬الذي‭ ‬قلب‭ ‬الطاولة‭ ‬وعاد‭ ‬إلى‭ ‬المعترك‭ ‬السياسي‭ ‬بعد‭ ‬صدور‭ ‬حكم‭ ‬قضائي‭ ‬بحقه‭ ‬فأكد‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬واثق‭ ‬للغاية‮»‬‭ ‬بالفوز،‭ ‬بعد‭ ‬الإدلاء‭ ‬بصوته‭ ‬في‭ ‬وست‭ ‬بالم‭ ‬بيتش‭ ‬قرب‭ ‬مقر‭ ‬إقامته‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬فلوريدا‭. ‬

وتعهد‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬البالغ‭ ‬78‭ ‬عاما‭ ‬بالإقرار‭ ‬بهزيمته‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬خسر‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬الانتخابات‭ ‬عادلة‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬قبل‭ ‬ذلك‭ ‬قد‭ ‬نشر‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬يبدأ‭ ‬بمشاهد‭ ‬يظهر‭ ‬فيها‭ ‬علم‭ ‬أمريكي‭ ‬ممزق‭ ‬ومهاجرون‭ ‬يتدفقون‭ ‬إلى‭ ‬الحدود‭ ‬ومجرمون‭ ‬مسلحون،‭ ‬تتباين‭ ‬مع‭ ‬صور‭ ‬عمال‭ ‬وعمال‭ ‬مناجم‭ ‬وشرطيين‭ ‬وناشطين‭ ‬خلال‭ ‬تجمعاته‭ ‬الانتخابية‭. ‬

وأدلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬85‭ ‬مليون‭ ‬أمريكي‭ ‬بأصواتهم‭ ‬بالاقتراع‭ ‬المبكر،‭ ‬وتستحيل‭ ‬معرفة‭ ‬إن‭ ‬كانت‭ ‬عمليات‭ ‬فرز‭ ‬الأصوات‭ ‬ستستغرق‭ ‬ساعات‭ ‬أو‭ ‬أياما‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬إعلان‭ ‬الفائز‭ ‬بين‭ ‬مرشحين‭ ‬على‭ ‬طرفي‭ ‬نقيض‭ ‬تماما‭. ‬

وتعكس‭ ‬الجماهير‭ ‬التي‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬مهرجانات‭ ‬المرشحين‭ ‬الانتخابية‭ ‬رؤيتين‭ ‬لا‭ ‬تلتقيان،‭ ‬وكل‭ ‬منهما‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬بأن‭ ‬الأخرى‭ ‬ستقود‭ ‬البلاد‭ ‬إلى‭ ‬الهاوية‭. ‬

ووصفت‭ ‬هاريس‭ ‬المدعية‭ ‬العامة‭ ‬السابقة‭ ‬والسيناتورة‭ ‬السابقة‭ ‬عن‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬خصمها‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬فاشي‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬ردد‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬السابق‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬حمقاء‮»‬‭ ‬وسوف‭ ‬‮«‬تدمر‮»‬‭ ‬البلاد‭. ‬

وأيا‭ ‬كان‭ ‬الفائز،‭ ‬فإن‭ ‬النتيجة‭ ‬ستكون‭ ‬تاريخية؛‭ ‬فإما‭ ‬أن‭ ‬ينتخب‭ ‬الأمريكيون‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬امرأة‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬أو‭ ‬مرشحا‭ ‬شعبويا‭ ‬مدانا‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬جنائية‭ ‬ومستهدفا‭ ‬بملاحقات‭ ‬قضائية‭ ‬عدة‭ ‬أدخلت‭ ‬ولايته‭ ‬الأولى‭ ‬بين‭ ‬عامَي‭ ‬2017‭ ‬و2021‭ ‬البلاد‭ ‬والعالم‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬متواصلة‭ ‬من‭ ‬التقلبات‭ ‬والهزات‭. ‬

ولا‭ ‬يقتصر‭ ‬الترقب‭ ‬على‭ ‬الانتخابات‭ ‬نفسها،‭ ‬بل‭ ‬تطرح‭ ‬تساؤلات‭ ‬قلقة‭ ‬كذلك‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬سيأتي‭ ‬بعدها،‭ ‬إذ‭ ‬باشر‭ ‬ترامب‭ ‬منذ‭ ‬الآن‭ ‬التشكيك‭ ‬في‭ ‬نزاهة‭ ‬الاقتراع‭ ‬عبر‭ ‬آلات‭ ‬التصويت‭. ‬

وقدم‭ ‬المعسكران‭ ‬من‭ ‬الآن‭ ‬عشرات‭ ‬الشكاوى‭ ‬القضائية‭ ‬فيما‭ ‬يخشى‭ ‬ثلثا‭ ‬الأمريكيين‭ ‬اندلاع‭ ‬أعمال‭ ‬عنف‭ ‬وشغب‭ ‬بعد‭ ‬الاقتراع‭. ‬

وأحيطت‭ ‬بعض‭ ‬مراكز‭ ‬الاقتراع‭ ‬بإجراءات‭ ‬أمنية‭ ‬مكثفة‭ ‬مع‭ ‬نشر‭ ‬مسيرات‭ ‬وقناصة‭ ‬على‭ ‬الأسطح‭. ‬

وحذر‭ ‬مكتب‭ ‬التحقيقات‭ ‬الفدرالي‭ (‬إف‭ ‬بي‭ ‬آي‭) ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬من‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬زائفة‭ ‬تنتشر‭ ‬وتشكك‭ ‬في‭ ‬نزاهة‭ ‬عمليات‭ ‬الاقتراع‭. ‬

وفي‭ ‬العاصمة‭ ‬الفدرالية‭ ‬واشنطن‭ ‬نصبت‭ ‬حواجز‭ ‬حديد‭ ‬حول‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬ومبنى‭ ‬الكابيتول‭ ‬ومواقع‭ ‬حساسة‭ ‬أخرى‭. ‬ووضع‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المتاجر‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬المدينة‭ ‬ألواحا‭ ‬خشبية‭ ‬لحماية‭ ‬واجهاتها‭. ‬

فمشاهد‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬2021‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬مطبوعة‭ ‬في‭ ‬الأذهان‭ ‬عندما‭ ‬اقتحم‭ ‬مناصرون‭ ‬لترامب‭ ‬مقر‭ ‬الكونغرس‭ ‬لمنع‭ ‬المصادقة‭ ‬على‭ ‬النتائج‭. ‬

ووضع‭ ‬ترامب‭ ‬منذ‭ ‬الآن‭ ‬الأسس‭ ‬للطعن‭ ‬مجددا‭ ‬في‭ ‬الانتخابات،‭ ‬فاتهم‭ ‬الديمقراطيين‭ ‬بـ«الغش‮»‬‭ ‬وشكك‭ ‬في‭ ‬نزاهة‭ ‬آلات‭ ‬التصويت‭. ‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬السابق‭ ‬والمرشح‭ ‬الحالي‭ ‬للانتخابات‭ ‬الأمريكية‭ ‬عن‭ ‬الحزب‭ ‬الجمهوري‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬أحاديث‭ ‬كثيرة‭ ‬عن‭ ‬حالات‭ ‬غشّ‭ ‬في‭ ‬فيلادلفيا‭.‬

وأمس‭ ‬كتب‭ ‬ترامب‭ ‬على‭ ‬صفحته‭ ‬بموقع‭ ‬تروث‭ ‬سوشيال‭: ‬‮«‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬الغش‭ ‬الهائل‭ ‬في‭ ‬فيلادلفيا‭. ‬تطبيق‭ ‬القانون‭ ‬قادم‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬قالت‭ ‬إدارة‭ ‬شرطة‭ ‬فيلادلفيا‭ ‬لشبكة‭ ‬ CNN ‭ ‬إنهم‭ ‬لم‭ ‬يكونوا‭ ‬على‭ ‬علم‭ ‬بما‭ ‬كان‭ ‬يشير‭ ‬إليه‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬ Truth ‭ ‬ Social ‭ ‬يدعي‭ ‬‮«‬الغش‭ ‬الهائل‮»‬‭ ‬ولم‭ ‬يعرفوا‭ ‬أي‭ ‬مشاكل‭ ‬في‭ ‬التصويت‭ ‬تتطلب‭ ‬استجابة‭ ‬لإنفاذ‭ ‬القانون‭.‬

وقال‭ ‬الديمقراطيون‭ ‬إنهم‭ ‬‮«‬يتوقعون‮»‬‭ ‬أن‭ ‬يعلن‭ ‬ترامب‭ ‬فوزه‭ ‬بشكل‭ ‬مبكر‭ ‬مثلما‭ ‬فعل‭ ‬في‭ ‬2020‭. ‬