وزير المالية لـ((سي إن إن)): البحرين تحظى باقتصاد متنوع وبنية تحتية قوية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: علي عبدالخالق
أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن منطقة الخليج العربي اعتبرت على مدى سنوات مركزا لانطلاق أعمال العديد من المستثمرين من مختلف دول العالم. وأضاف خلال لقاء أجرته شبكة «سي إن إن» على هامش منتدى بوابة الخليج أنه «مع بدء تنفيذ العديد من خطط التنمية الاقتصادية في المنطقة فقد أضحت المنطقة ليست فقط لجذب رؤوس الأموال بل لتحويل هذه الأموال إلى مشاريع تعود على المستثمرين بالمنفعة». وحول طبيعة المشاريع التي يمكن أن تجذبها المنطقة وخاصة في القطاعات غير النفطية أوضح الشيخ سلمان بن خليفة أن مملكة البحرين تحظى باقتصاد متنوع؛ إذ أسهم أداء القطاعات غير النفطية في دعم النمو الاقتصادي وتنوعه في مملكة البحرين، التي شكلت نسبة مساهمتها من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 85.9 % خلال الربع الأول من عام 2024.
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