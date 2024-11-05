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وزير المالية لـ((سي إن إن)): البحرين تحظى باقتصاد متنوع وبنية تحتية قوية

11/5/2024 7:07:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬عبدالخالق


أكد‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬اعتبرت‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬سنوات‭ ‬مركزا‭ ‬لانطلاق‭ ‬أعمال‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المستثمرين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭. ‬وأضاف‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬أجرته‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬سي‭ ‬إن‭ ‬إن‮»‬‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬منتدى‭ ‬بوابة‭ ‬الخليج‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬مع‭ ‬بدء‭ ‬تنفيذ‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬خطط‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬فقد‭ ‬أضحت‭ ‬المنطقة‭ ‬ليست‭ ‬فقط‭ ‬لجذب‭ ‬رؤوس‭ ‬الأموال‭ ‬بل‭ ‬لتحويل‭ ‬هذه‭ ‬الأموال‭ ‬إلى‭ ‬مشاريع‭ ‬تعود‭ ‬على‭ ‬المستثمرين‭ ‬بالمنفعة‮»‬‭. ‬وحول‭ ‬طبيعة‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تجذبها‭ ‬المنطقة‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬غير‭ ‬النفطية‭ ‬أوضح‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تحظى‭ ‬باقتصاد‭ ‬متنوع؛‭ ‬إذ‭ ‬أسهم‭ ‬أداء‭ ‬القطاعات‭ ‬غير‭ ‬النفطية‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وتنوعه‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬التي‭ ‬شكلت‭ ‬نسبة‭ ‬مساهمتها‭ ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬بالأسعار‭ ‬الثابتة‭ ‬85‭.‬9 % ‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭.‬

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