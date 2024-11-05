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ولي العهد رئيس الوزراء: مبادرات وبرامج تمكين الشباب في قلب برنامج الحكومة

11/5/2024 7:07:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬احتضان‭ ‬الشباب‭ ‬وتمكينهم‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات‭ ‬وتواصل‭ ‬مبادراتها‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬تنافسية‭ ‬الشباب‭ ‬ليتبوأ‭ ‬مكانته‭ ‬في‭ ‬ميادين‭ ‬الإبداع‭ ‬والابتكار،‭ ‬مشيرًا‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الشباب‭ ‬هم‭ ‬نصف‭ ‬الحاضر‭ ‬وكل‭ ‬المستقبل‭ ‬وأن‭ ‬الاستثمار‭ ‬فيه‭ ‬هو‭ ‬استثمارٌ‭ ‬يؤتي‭ ‬ثماره‭ ‬دائماً‭ ‬بالخير‭ ‬على‭ ‬الأوطان،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬تنمية‭ ‬الأمل‭ ‬الطموح‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬الشباب‭ ‬وتأهيلهم‭ ‬لصنع‭ ‬الغد‭ ‬المشرق‭ ‬الذي‭ ‬يتطلع‭ ‬إليه‭ ‬الجميع‭.‬

وقال‭ ‬سموه‭ ‬إن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وضعت‭ ‬مبادرات‭ ‬وبرامج‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬برنامج‭ ‬الحكومة،‭ ‬وعملت‭ ‬على‭ ‬خلق‭ ‬منظومة‭ ‬متكاملة‭ ‬وداعمة‭ ‬للعمل‭ ‬الشبابي‭ ‬المشترك‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬زراعة‭ ‬وصناعة‭ ‬الأمل‭ ‬إيمانًا‭ ‬بأهمية‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الشباب‭ ‬وتبادل‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬الشبابية‭ ‬والخبرات‭ ‬والأفكار‭ ‬الخلاّقة‭ ‬لتسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬التنمية‭ ‬والتطوير‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقاء‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬القضيبية‭ ‬أمس،‭ ‬بحضور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين،‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬تركي‭ ‬بن‭ ‬فيصل‭ ‬وزير‭ ‬الرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬والبارالمبية‭ ‬السعودية،‭ ‬ورؤساء‭ ‬الوفود‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬فعاليات‭ ‬الشبكة‭ ‬العالمية‭ ‬الداعمة‭ ‬لتنافسية‭ ‬الشباب‭ (‬شبكة‭ ‬الأمل‭) ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬وتستضيفها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬رحّب‭ ‬سموه‭ ‬بهم‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬تمنياته‭ ‬للمشاركين‭ ‬بالتوفيق‭ ‬والسداد‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬الموضوعة‭ ‬لشبكة‭ ‬الأمل‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬على‭ ‬الجميع،‭ ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬تكاتف‭ ‬الجهود‭ ‬العالمية‭ ‬ضمن‭ ‬إطارٍ‭ ‬استراتيجي‭ ‬لتعزيز‭ ‬تنافسية‭ ‬الشباب‭ ‬وتمكينهم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬كونها‭ ‬مسؤولية‭ ‬دولية‭ ‬مشتركة‭ ‬نبني‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬روابط‭ ‬عابرة‭ ‬للحدود‭ ‬والحضارات‭ ‬والثقافات‭.‬

وأشار‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مبادرات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬تؤكد‭ ‬إيمان‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأهمية‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬ودعمه‭ ‬لتطويع‭ ‬مختلف‭ ‬التحديات‭ ‬وتحقيق‭ ‬التقدم‭ ‬المنشود‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬النماء‭ ‬والازدهار،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬ما‭ ‬يوليه‭ ‬سموه‭ ‬من‭ ‬اهتمامٍ‭ ‬بتنمية‭ ‬وتطوير‭ ‬قطاع‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬لكافة‭ ‬البرامج‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬وتأهيلهم‭ ‬لصناعة‭ ‬المستقبل‭.‬

وجرى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬تبادل‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬واستعراض‭ ‬الموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬الشباب‭ ‬وتمكينهم،‭ ‬ومناقشة‭ ‬أبرز‭ ‬الفرص‭ ‬النوعية‭ ‬المتاحة‭ ‬أمام‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭ ‬وسبل‭ ‬تطويرها‭ ‬تحقيقًا‭ ‬للأهداف‭ ‬المنشودة‭.‬

من‭ ‬جهتهم،‭ ‬أعرب‭ ‬رؤساء‭ ‬الوفود‭ ‬عن‭ ‬شكرهم‭ ‬وتقديرهم‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبديه‭ ‬من‭ ‬حرصٍ‭ ‬مستمر‭ ‬بدعم‭ ‬المبادرات‭ ‬الشبابية،‭ ‬متمنين‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مزيدًا‭ ‬من‭ ‬التطور‭ ‬والتقدم‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيادة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭.‬

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