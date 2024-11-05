موافقة نيابية لرفع نسبة البحرنة في المستشفيات الخاصة إلى 50%

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تغطية‭: ‬ياسمين‭ ‬العقيدات

تصوير‭: ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة‭ ‬

وافق‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬خلال‭ ‬جلسته‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬تقرير‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بخصوص‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بتعديل‭ ‬المادة‭ ‬14‭ ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ ‬21‭ ‬لسنة‭ ‬2015‭ ‬بشأن‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحية‭ ‬الخاصة‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬نسبة‭ ‬بحرنة‭ ‬الطواقم‭ ‬الطبية‭ ‬والفنية‭ ‬والتمريضية‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحية‭ ‬الخاصة‭ ‬بحيث‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬نسبة‭ ‬البحرينيين‭ ‬عن‭ ‬50‭% ‬من‭ ‬مجموع‭ ‬الطواقم،‭ ‬ومنح‭ ‬الأولوية‭ ‬في‭ ‬التوظيف‭ ‬للبحرينيين‭ ‬فيما‭ ‬زاد‭ ‬عن‭ ‬النسبة‭ ‬المذكورة‭ ‬عند‭ ‬توفرهم‭ ‬وفقا‭ ‬للشروط‭ ‬والمؤهلات‭ ‬المطلوبة‭.‬

وأكد‭ ‬النواب‭ ‬أنّ‭ ‬تخصص‭ ‬الطب‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬التخصصات‭ ‬التي‭ ‬تُكلف‭ ‬الأهالي‭ ‬مبالغ‭ ‬كبيرة‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬تساؤلات‭ ‬كبيرة‭ ‬بخصوص‭ ‬بطالة‭ ‬الأطباء‭ ‬هل‭ ‬هو‭ ‬عدم‭ ‬ثقة‭ ‬أو‭ ‬ارتفاع‭ ‬الرواتب؟‭ ‬ولهذا‭ ‬نطالب‭ ‬بمعرفة‭ ‬لماذا‭ ‬يتم‭ ‬تفضل‭ ‬الأجنبي‭ ‬على‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬المستشفيات،‭ ‬مضيفين‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬المشاكل‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬بعض‭ ‬المستشفيات‭ ‬الخاصة‭ ‬هي‭ ‬تنقل‭ ‬الأطباء‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬الى‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي‭ ‬أو‭ ‬العكس،‭ ‬بحيث‭ ‬ان‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬وجد‭ ‬عاطل‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬بدون‭ ‬وجود‭ ‬خبرة‭ ‬لا‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬فرصة‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية،‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬خبرة‭ ‬في‭ ‬الخاص‭ ‬تقدم‭ ‬الحكومة‭ ‬عرضا‭ ‬للانتقال‭ ‬اليها‭ ‬بحيث‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬ضررا‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬ولهذا‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬ضوابط‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬تخوف‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬لتوظيف‭ ‬البحرينيين‭.‬

وأكدوا‭ ‬أهمية‭ ‬وضع‭ ‬تشريعات‭ ‬لعملية‭ ‬النقل‭ ‬من‭ ‬الخاص‭ ‬الى‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الطبي‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يتم‭ ‬الاضرار‭ ‬والفراغ‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬الخاصة‭ ‬ولهذا‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأوقات‭ ‬يتم‭ ‬تفضيل‭ ‬الأجنبي‭ ‬على‭ ‬البحريني‭.‬

وانتقدوا‭ ‬تدني‭ ‬نسبة‭ ‬البحرنة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬التي‭ ‬تبلغ‭ ‬20‭%‬،‭ ‬داعين‭ ‬إلى‭ ‬رسم‭ ‬خطة‭ ‬استراتيجية‭ ‬لعملية‭ ‬التوظيف‭ ‬بعد‭ ‬دراسة‭ ‬ودفع‭ ‬مبالغ‭ ‬كبيرة‭ ‬والعودة‭ ‬إلى‭ ‬ارض‭ ‬الوطن‭ ‬بدون‭ ‬وجود‭ ‬وظائف‭ ‬وبدون‭ ‬تدريب‭. ‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬كشفت‭ ‬جليلة‭ ‬السيد‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة‭ ‬عن‭ ‬بحرنة‭ ‬الوظائف‭ ‬في‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الأولية‭ ‬بنسبة‭ ‬100‭%‬،‭ ‬مؤكدة‭ ‬حرص‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬على‭ ‬بحرنة‭ ‬الوظائف‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬جعل‭ ‬البحريني‭ ‬الخيار‭ ‬الأمثل‭ ‬والأفضل‭ ‬في‭ ‬التوظيف‭.‬

وشددت‭ ‬الوزيرة‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬أثبتت‭ ‬جديتها‭ ‬في‭ ‬بحرنة‭ ‬الوظائف‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العمل‭ ‬المستمر‭ ‬لدراسة‭ ‬الاحتياجات‭ ‬ووضع‭ ‬الخطط‭ ‬والسياسات‭ ‬التي‭ ‬تضمن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬البحريني‭ ‬الخيار‭ ‬الأمثل‭ ‬لشغل‭ ‬هذه‭ ‬الوظائف‭ ‬والعمل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برامج‭ ‬تدريبية‭ ‬في‭ ‬طب‭ ‬العائلة‭ ‬والبورد‭ ‬العربي‭ ‬لتخريج‭ ‬دفعات‭ ‬لملء‭ ‬هذه‭ ‬الشواغر‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬المساس‭ ‬بالقطاع‭ ‬الصحي‭ ‬وسلامة‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬بما‭ ‬يكفل‭ ‬الديمومة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬المراحل‭ ‬المختلفة‭.‬

وأضافت‭ ‬الوزيرة‭ ‬أنهم‭ ‬يحرصون‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬مستدامة‭ ‬وتحفيز‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬على‭ ‬بذل‭ ‬المزيد‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التوظيف‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خلق‭ ‬الفرص‭ ‬التدريبية‭ ‬وتمكين‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التأهيل‭ ‬والتدريب،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬رفع‭ ‬معدلات‭ ‬بحرنة‭ ‬الوظائف‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬وتحفيز‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬بصفة‭ ‬عامة،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬إصدار‭ ‬التراخيص‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬وهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بما‭ ‬يكفل‭ ‬الاستمرارية‭ ‬في‭ ‬عمل‭ ‬ممنهج‭ ‬ومتواصل‭ ‬ليمكّن‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬فرصة‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬الواعدة‭. ‬













بعد تطبيق أكبر حزمة برامج في تاريخ الصندوق..

«تمكين»: توظيف 12 ألف بحرينيفي 2024.. ونطمح إلى المزيد

أكد‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬فيصل‭ ‬المالكي‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬توظيف‭ ‬12‭ ‬ألف‭ ‬بحريني‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2024م،‭ ‬إذ‭ ‬تم‭ ‬إطلاق‭ ‬أكبر‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بعد‭ ‬إقرار‭ ‬التشريعات‭ ‬اللازمة،‭ ‬أما‭ ‬بخصوص‭ ‬برامج‭ ‬الدعم‭ ‬فتم‭ ‬تمديدها‭ ‬إلى‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬لتسهم‭ ‬في‭ ‬تثبيت‭ ‬المواطن‭ ‬العامل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭.‬

وأضاف‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أمس‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬دعم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬آلاف‭ ‬مؤسسة‭ ‬و25‭ ‬ألف‭ ‬بحريني‭ ‬استفادوا‭ ‬من‭ ‬التطور‭ ‬الوظيفي‭ ‬وهم‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬العمل‭ ‬بسبب‭ ‬التدريب،‭ ‬مضيفا‭ ‬انه‭ ‬تم‭ ‬تدريب‭ ‬2500‭ ‬بحريني‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬العمل‭ ‬وتم‭ ‬توظيف‭ ‬350‭ ‬منهم‭ ‬ونطمح‭ ‬إلى‭ ‬المزيد‭.‬

وبيّن‭ ‬الوزير‭ ‬استحداث‭ ‬إدارة‭ ‬جديدة‭ ‬للتفتيش‭ ‬والرقابة‭ ‬في‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين»؛‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬عرض‭ ‬نتائج‭ ‬هذا‭ ‬العمل،‭ ‬اما‭ ‬بخصوص‭ ‬المؤسسات‭ ‬المخالفة‭ ‬للقانون‭ ‬فتم‭ ‬إحالتها‭ ‬الى‭ ‬السلطة‭ ‬القضائية،‭ ‬لأن‭ ‬الهدف‭ ‬الرئيسي‭ ‬لتمكين‭ ‬هو‭ ‬وصول‭ ‬الدعم‭ ‬الى‭ ‬البحريني‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬دعم‭ ‬الشركات‭ ‬البحرينية‭ ‬التي‭ ‬توظف‭ ‬البحرينيين‭ ‬ويتم‭ ‬دعم‭ ‬أصحاب‭ ‬الشركات‭ ‬الأجنبية‭ ‬التي‭ ‬توظف‭ ‬البحرينيين‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬الوزير‭ ‬انه‭ ‬تم‭ ‬اعداد‭ ‬مشروع‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬ضوابط‭ ‬ومعايير‭ ‬المقترح‭ ‬يتكون‭ ‬من‭ ‬9‭ ‬ضوابط؛‭ ‬منها‭ ‬أن‭ ‬يتفاوت‭ ‬الدعم‭ ‬بحسب‭ ‬عدد‭ ‬وظائف‭ ‬البحرينيين‭ ‬الموجودين‭ ‬في‭ ‬الشركة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الوظائف‭ ‬المجزية‭ ‬التي‭ ‬ستنعكس‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬ايجابا‭ ‬أو‭ ‬سلبا،‭ ‬كما‭ ‬يتم‭ ‬ربط‭ ‬الدعم‭ ‬المقدم‭ ‬بقيمة‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬المشروع‭ ‬وتقييم‭ ‬الأداء‭ ‬المالي‭ ‬الفعلي‭ ‬والمتوقع‭ ‬من‭ ‬الشركة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المدققين‭ ‬الماليين‭ ‬المعتمدين،‭ ‬وتقيم‭ ‬الخطة‭ ‬التشغيلية‭ ‬للمشروع‭ ‬وتقييم‭ ‬نموذج‭ ‬عمل‭ ‬المشروع‭ ‬وحاجة‭ ‬السوق‭ ‬بهذا‭ ‬المشروع،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬حجم‭ ‬الصادرات‭ ‬التي‭ ‬تصدر‭ ‬إلى‭ ‬الخارج‭ ‬الحالية‭ ‬للشركة‭ ‬والمتوقعة‭ ‬مع‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشروع‭ ‬حيت‭ ‬يتم‭ ‬تقدير‭ ‬الدعم‭ ‬المقدم‭ ‬لهم‭ ‬وخبرة‭ ‬الشركة‭ ‬وسمعتها‭ ‬وسمعة‭ ‬صاحب‭ ‬الشركة‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬خبرة‭ ‬الفريق‭ ‬وسمعتهم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬الأخذ‭ ‬باعتبار‭ ‬القوانين‭ ‬والاتفاقيات‭ ‬الدولية‭ ‬لحماية‭ ‬الاستثمار‭ ‬للصحة‭ ‬العامة‭.‬









وزير العمل: 480 طبيبا عاما يحتاجون إلى تدريب

أكد‭ ‬جميل‭ ‬حميدان‭ ‬وزير‭ ‬العمل‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬‮«‬نهرا‮»‬‭ ‬هي‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬إصدار‭ ‬التراخيص‭ ‬لمزاولة‭ ‬المهن‭ ‬الطبية،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬تفحص‭ ‬العاطلين‭ ‬المتوافرين‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬قبل‭ ‬السماح‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬استصدار‭ ‬ترخيص‭ ‬لأجنبي‭ ‬من‭ ‬عدمه‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مزاولة‭ ‬العمل‭ ‬الصحي‭ ‬تشترط‭ ‬المهارة‭ ‬والخبرة‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬المواطنين،‭ ‬وأن‭ ‬‮«‬نهرا‮»‬‭ ‬لا‭ ‬تسمح‭ ‬للأجانب‭ ‬بالدخول‭ ‬والعمل‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬توافر‭ ‬البحريني‭ ‬المؤهل‭ ‬بحسب‭ ‬النظام‭.‬

وبشأن‭ ‬كثافة‭ ‬خريجي‭ ‬الطب‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وخارجها‭ ‬أشار‭ ‬وزير‭ ‬العمل‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬480‭ ‬طبيا‭ ‬عاما‭ ‬يحتاجون‭ ‬إلى‭ ‬تدريب،‭ ‬موضحا‭ ‬أنه‭ ‬مع‭ ‬فتح‭ ‬مستشفيات‭ ‬خاصة‭ ‬تم‭ ‬إلزام‭ ‬المستثمرين‭ ‬بتعيين‭ ‬المؤهلين‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬إلزامهم‭ ‬بأطباء‭ ‬غير‭ ‬مدربين‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬اشتراط‭ ‬إلحاق‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المتدربين‭ ‬بحوافز‭ ‬يدفعها‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬تمكين‭ ‬الذي‭ ‬يدفع‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬شهريًا‭ ‬لتحفيز‭ ‬المستشفيات‭ ‬على‭ ‬الاستيعاب‭ ‬لفرص‭ ‬التدريب‭.‬

وبين‭ ‬وزير‭ ‬العمل‭ ‬أن‭ ‬اشتراط‭ ‬المهارة‭ ‬والكفاءة‭ ‬مهم‭ ‬لجذب‭ ‬الاستثمار‭ ‬وعدم‭ ‬إعاقة‭ ‬دخول‭ ‬البحريني‭ ‬الى‭ ‬المستشفيات‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬تفتح‭ ‬فروعا‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وتوفير‭ ‬الحوافز‭ ‬الممكنة‭ ‬لتشجيع‭ ‬توظيف‭ ‬الأطباء،‭ ‬مشيرًا‭ ‬الى‭ ‬وجود‭ ‬مشكلة‭ ‬في‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬التدريب‭ ‬وبرامج‭ ‬التدريب‭ ‬على‭ ‬الأطباء‭ ‬العامين،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬الخروج‭ ‬بمقترحات‭ ‬إضافية‭ ‬تسرع‭ ‬توظيف‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬البحرينيين‭. ‬









«نهرا»: إجراءات لمنح الطبيب حديث التخرج الأولوية للتوظيف





أكدت‭ ‬د‭. ‬زبيدة‭ ‬الشيخ‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬تنظيم‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحية‭ ‬بالهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬‮«‬نهرا‮»‬‭ ‬أخذ‭ ‬عدة‭ ‬إجراءات‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬منح‭ ‬البحريني‭ ‬حديث‭ ‬التخرج‭ ‬الأولوية‭ ‬في‭ ‬التوظيف،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬شريكة‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مبادرة‭ ‬تدعم‭ ‬بحرنة‭ ‬الوظائف‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬الاعلى‭ ‬للصحة‭ ‬قام‭ ‬بإصدار‭ ‬قرار‭ ‬بشأن‭ ‬المعايير‭ ‬والمتطلبات‭ ‬لترخيص‭ ‬مزاولي‭ ‬المهن‭ ‬الصحية‭ ‬وعلى‭ ‬ذلك‭ ‬تم‭ ‬اقتصار‭ ‬منح‭ ‬التراخيص‭ ‬الجديدة‭ ‬لبعض‭ ‬المهن‭ ‬ألا‭ ‬وهي‭ ‬مهن‭ ‬الطب‭ ‬البشري‭ ‬العام‭ ‬وطب‭ ‬الاسنان‭ ‬العام‭ ‬للبحرينيين‭ ‬فقط‭ ‬فلا‭ ‬يتم‭ ‬منح‭ ‬هذه‭ ‬الترخيص‭ ‬لغير‭ ‬البحريني‭.‬

وأشارت‭ ‬الى‭ ‬وجود‭ ‬تعاميم‭ ‬تصدر‭ ‬لبعض‭ ‬المهن‭ ‬الأخرى‭ ‬مثل‭ ‬المهن‭ ‬الصحية‭ ‬المعاونة‭ ‬وذلك‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬بحيث‭ ‬لا‭ ‬يتم‭ ‬اعطاء‭ ‬هذه‭ ‬التراخيص‭ ‬الجديدة‭ ‬سوى‭ ‬للبحرينيين‭ ‬فقط‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬اعداد‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الكفاءات‭ ‬البحرينية‭ ‬بالتخصصات‭ ‬المطلوبة،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬ان‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬متجدد‭ ‬دوماً‭. ‬









توافق نيابي شوري على زيادة مزايا المسنين

توافق‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬على‭ ‬تعديل‭ ‬قانون‭ ‬حقوق

المسنين،‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬الى‭ ‬زيادة‭ ‬المزايا‭ ‬التي‭ ‬يحصل‭ ‬عليها‭ ‬المسنّ‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬بطاقة‭ ‬خدمة‭ ‬المسن‭ ‬بحيث‭ ‬يمنح‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬تخفيضاً‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬نسبته‭ ‬عن‭ ‬50‭% ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الرسوم‭ ‬التي‭ ‬تفرضها‭ ‬الدولة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬جوازية‭ ‬الإعفاء‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬الرسوم،‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬تخفيضات‭ ‬للمستلزمات‭ ‬المعيشية‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬والشركات‭ ‬التي‮

‬ترغب‮

‬في‭ ‬ذلك‭.‬

وأكد‭ ‬غانم‭ ‬بن‭ ‬فضل‭ ‬البوعينين‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬استبدال‭ ‬بطاقة‭ ‬خدمة‭ ‬المسن‭ ‬للتخفيض‭ ‬بالبطاقة‭ ‬السكانية‭ ‬بدون‭ ‬الاخلال‭ ‬بها‭ ‬منذ‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا‭.‬

وأضاف‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬المجلسين‭ ‬بخصوص‭ ‬تقرير‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬عن‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬مصوغ‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬‮«‬بصيغته‭ ‬المعدلة‮»‬‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بشأن‭ ‬حقوق‭ ‬المسنين‭ ‬أنه‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬لم‭ ‬يرفض‭ ‬القانون،‭ ‬ولكنه‭ ‬أعاد‭ ‬صياغة‭ ‬المادة‭ ‬حيث‭ ‬يجب‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬الاختلافات‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬النص‭ ‬السابق‭ ‬والمعدل،‭ ‬ولا‭ ‬نرى‭ ‬أي‭ ‬اختلاف‭ ‬بعيدًا‭ ‬عن‭ ‬الصياغة‭ ‬المعدلة‭.‬









تمرير عدد من الاقتراحات برغبة

وافق‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الاقتراحات‭ ‬برغبة،‭ ‬منها‭ ‬إلزام‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬والجامعات‭ ‬الخاصة‭ ‬بتوظيف‭ ‬البحرينيين‭ ‬من‭ ‬حاملي‭ ‬الشهادات‭ ‬العليا‭ ‬ضمن‭ ‬الهيئة‭ ‬التعليمية‭ ‬بنسبة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬70‭%‬،‭ ‬كما‭ ‬وافق‭ ‬على‭ ‬تقرير‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بخصوص‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬بشأن‭ ‬مراقبة‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬لأسعار‭ ‬الدراسة‭ ‬في‭ ‬الجامعات‭ ‬الخاصة‭.. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬إيجاد‭ ‬حل‭ ‬جذري‭ ‬لمشكلة‭ ‬سكن‭ ‬العزاب‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬وبمحافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬بشكل‭ ‬خاص،‭ ‬وتقرير‭ ‬اللجنة‭ ‬بخصوص‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬بشأن‭ ‬قيام‭ ‬الحكومة‭ ‬برفع‭ ‬الرسم‭ ‬الاختياري‭ ‬المضاف‭ ‬إلى‭ ‬رسم‭ ‬إصدار‭ ‬أي‭ ‬تصريح‭ ‬عمل‭ ‬أو‭ ‬تجديده‭ ‬خارج‭ ‬نسبة‭ ‬البحرنة‭ ‬المقررة‭. ‬

كما‭ ‬وافق‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬قيام‭ ‬الحكومة‭ ‬باعتماد‭ ‬معيار‭ ‬الأقدمية‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬توزيع‭ ‬الوحدات‭ ‬الإسكانية‭ ‬على‭ ‬المواطنين‭ ‬بغضّ‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬التوزيع

المناطقي‭.‬









الصائغ تشيد بقرار تمديد دعم رواتب الموظفين 5 سنوات

أعربت‭ ‬النائب‭ ‬مريم‭ ‬الصائغ‭ ‬عن‭ ‬تقديرها‭ ‬العميق‭ ‬لاهتمام‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬ودعمه‭ ‬المستمر‭ ‬لجهود‭ ‬توظيف‭ ‬المواطنين‭. ‬

حيث‭ ‬أشادت‭ ‬بقرار‭ ‬تمديد‭ ‬دعم‭ ‬رواتب‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬مدة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬خمس‭ ‬سنوات،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬يعكس‭ ‬التعاون‭ ‬المثمر‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنفيذية‭. ‬وأكدت‭ ‬أن‭ ‬إطلاق‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭) ‬لهذه‭ ‬الحزمة،‭ ‬التي‭ ‬تُعد‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المبادرات‭ ‬والبرامج‭ ‬الرامية‭ ‬الى‭ ‬تطوير‭ ‬وتدريب‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية،‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬الاستثمار‭ ‬الأمثل‭ ‬في‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬بالمملكة‭ ‬وخلق‭ ‬الفرص‭ ‬النوعية‭ ‬أمامهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التدريب‭ ‬والتطوير‭ ‬المستمر،‭ ‬والاستمرار‭ ‬في‭ ‬تبني‭ ‬وتنفيذ‭ ‬الخطط‭ ‬والمبادرات،‭ ‬مشيدة‭ ‬بما‭ ‬يضطلع‭ ‬به‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭) ‬من‭ ‬جهود‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ما‭ ‬يوفره‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬داعمة‭ ‬للمؤسسات‭ ‬والأفراد،‭ ‬والتي‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬كمحرك‭ ‬رئيس‭ ‬للنمو‭. ‬وختمت‭ ‬الصائغ‭ ‬بتأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬الفاعلة‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنفيذية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تمكين‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬للنهوض‭ ‬بالعملية‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬المملكة،‭ ‬من‭ ‬أجب‭ ‬توفير‭ ‬أفضل‭ ‬الفرص‭ ‬الوظيفية‭ ‬لهم‭.‬