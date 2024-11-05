سفارة الكويت لدى فرنسا: (الأسبوع العربي) بباريس إضافة نوعية لسجل التعاون العربي مع اليونسكو

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 5 - 11 (كونا) -- اكدت سفارة دولة الكويت لدى فرنسا اهمية (الأسبوع العربي) الذي انطلقت فعاليته اليوم الثلاثاء في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) معتبرة إياه "إضافة نوعية ومميزة لسجل التعاون العربي" مع المنظمة الأممية.
وقالت السفارة في بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن هذه الفعالية الثقافية العربية التي تقام تحت رعاية السعودية "الداعم الأول لهذه المبادرة الرائدة" تعبر عن وحدة التراث العربي وأصالته وتقدم للعالم نموذجا مشرفا لما تمتلكه الدول العربية من إمكانات ثقافية وإنسانية.
واوضحت ان مشاركة دولة الكويت في الفعاليات التي تقام لأول مرة إلى جانب الدول العربية تهدف إلى تسليط الضوء على التنوع الثقافي العربي الثري من خلال الآداب والفنون.
وأشارت إلى ان الكويت شاركت في جناح يعرض الحرف اليدوية والأزياء التقليدية والأطباق الكويتية الأصيلة بالاضافة الى مشاركة رئيسة جمعية السدو الشيخة بيبي دعيج الجابر الصباح في ندوة التراث الثقافي غير المادي.
وقالت ان المشاركة الكويتية جاءت لمد جسر التواصل الثقافي وتعزيزه من خلاله ابراز مكانة الثقافة العربية ودورها في دعم الحوار الثقافي وتعميق التفاهم المتبادل بين الشعوب. (النهاية)
م ع / م ع ح ع
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