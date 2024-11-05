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سفارة الكويت لدى فرنسا: (الأسبوع العربي) بباريس إضافة نوعية لسجل التعاون العربي مع اليونسكو

11/5/2024 2:35:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 5 - 11 (كونا) -- اكدت سفارة دولة الكويت لدى فرنسا اهمية (الأسبوع العربي) الذي انطلقت فعاليته اليوم الثلاثاء في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) معتبرة إياه "إضافة نوعية ومميزة لسجل التعاون العربي" مع المنظمة الأممية.
وقالت السفارة في بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن هذه الفعالية الثقافية العربية التي تقام تحت رعاية السعودية "الداعم الأول لهذه المبادرة الرائدة" تعبر عن وحدة التراث العربي وأصالته وتقدم للعالم نموذجا مشرفا لما تمتلكه الدول العربية من إمكانات ثقافية وإنسانية.
واوضحت ان مشاركة دولة الكويت في الفعاليات التي تقام لأول مرة إلى جانب الدول العربية تهدف إلى تسليط الضوء على التنوع الثقافي العربي الثري من خلال الآداب والفنون.
وأشارت إلى ان الكويت شاركت في جناح يعرض الحرف اليدوية والأزياء التقليدية والأطباق الكويتية الأصيلة بالاضافة الى مشاركة رئيسة جمعية السدو الشيخة بيبي دعيج الجابر الصباح في ندوة التراث الثقافي غير المادي.
وقالت ان المشاركة الكويتية جاءت لمد جسر التواصل الثقافي وتعزيزه من خلاله ابراز مكانة الثقافة العربية ودورها في دعم الحوار الثقافي وتعميق التفاهم المتبادل بين الشعوب. (النهاية)

م ع / م ع ح ع



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