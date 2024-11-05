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وزير الخارجية الامريكي يشدد على أهمية عدم جر العراق إلى صراع إقليمي

11/5/2024 2:35:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 5 - 11 (كونا) - أكد وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء أهمية "عدم جر العراق الى صراع اقليمي" وضرورة سيطرة الحكومة العراقية على أراضيها.
جاء ذلك في اتصال هاتفي اجراه بلينكن مع رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني وفقا بيان أصدرته وزارة الخارجية الامريكية.
وذكر البيان ان الوزير بلينكن دعا الحكومة العراقية إلى "الوفاء بالتزاماتها في حماية الموظفين الأمريكيين وملاحقة المسؤولين عن الهجمات من العراق على الموظفين الأمريكيين في العراق وسوريا بما في ذلك الهجمات التي تشنها الميليشيات المسلحة".
واضاف ان بلينكن اكد خلال المكالمة ضرورة أن يمارس العراق سيطرته على الجماعات المسلحة التي تشن هجمات غير مصرح بها من أراضيه.
واوضح ان الجانبين بحثا الجهود الدبلوماسية الجارية لإنهاء الحرب في غزة وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن كما ناقشا الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل في لبنان يضمن عودة المواطنين على جانبي الخط الأزرق إلى ديارهم.
واشار الى ان بلينكن السوداني تعهدا بمواصلة المشاورات الثنائية بشأن القضايا الإقليمية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. (النهاية)

أ م م / ه س ص



MENAFN05112024000071011013ID1108854059

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