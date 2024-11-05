وزير الخارجية الامريكي يشدد على أهمية عدم جر العراق إلى صراع إقليمي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 5 - 11 (كونا) - أكد وزير
الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء أهمية "عدم جر العراق الى صراع اقليمي" وضرورة سيطرة الحكومة العراقية على أراضيها.
جاء ذلك في اتصال هاتفي اجراه بلينكن مع رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني وفقا بيان أصدرته وزارة الخارجية الامريكية.
وذكر البيان ان الوزير بلينكن دعا الحكومة العراقية إلى "الوفاء بالتزاماتها في حماية الموظفين الأمريكيين وملاحقة المسؤولين عن الهجمات من العراق على الموظفين الأمريكيين في العراق وسوريا بما في ذلك الهجمات التي تشنها الميليشيات المسلحة".
واضاف ان بلينكن اكد خلال المكالمة ضرورة أن يمارس العراق سيطرته على الجماعات المسلحة التي تشن هجمات غير مصرح بها من أراضيه.
واوضح ان الجانبين بحثا الجهود الدبلوماسية الجارية لإنهاء الحرب في غزة وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن كما ناقشا الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل في لبنان يضمن عودة المواطنين على جانبي الخط الأزرق إلى ديارهم.
واشار الى ان بلينكن السوداني تعهدا بمواصلة المشاورات الثنائية بشأن القضايا الإقليمية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. (النهاية)
أ م م / ه س ص
MENAFN05112024000071011013ID1108854059
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