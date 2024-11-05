رئيس الوزراء الباكستاني يؤكد دعم بلاده المطلق للشعب الفلسطيني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
اسلام اباد - 5 - 11 (كونا) -- أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم الثلاثاء دعم بلاده المطلق للشعب الفلسطيني في نضاله العادل لتقرير مصيره وإقامة دولته.
وذكر مكتب رئيس الوزراء الباكستاني في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء مع وزير
الخارجية الايراني عباس عراقجي بمكتب رئيس الوزراء في ختام الزيارة التي قام بها عراقجي للعاصمة إسلام آباد واستمرت ليومين.
وأضاف البيان أن اللقاء ناقش الوضع المقلق في منطقة الشرق الأوسط موضحا أن شريف أعرب عن القلق البالغ إزاء حملة الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
وأكد ضرورة ايقاف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة وتوفير المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وشدد على رغبة بلاده في تعزيز علاقاتها مع إيران إضافة إلى تعزيز التعاون المتبادل في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وكرر إدانته الشديدة لهجوم الاحتلال الإسرائيلي على إيران في ال26 من الشهر الماضي مؤكدا دعمه لسيادة إيران وسلامة أراضيها.
من جانبه اطلع عرقجي رئيس الوزراء الباكستاني على وجهة نظر بلاده فيما يخص الوضع في المنطقة.
وأدانت باكستان وإيران في وقت سابق من اليوم العدوان العسكري للاحتلال الإسرائيلي غير المقيد في الشرق الأوسط وأعمال الإبادة الجماعية التي ترتكب ضد المدنيين الأبرياء وإجراءاتها غير القانونية في الأراضي المحتلة وذلك خلال اجتماع بين نائب رئيس الوزراء الباكستاني ووزير الخارجية إسحاق دار مع نظيره الإيراني. (النهاية)
س ب ك / م ع ح ع
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