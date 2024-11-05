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رئيس الوزراء الباكستاني يؤكد دعم بلاده المطلق للشعب الفلسطيني

11/5/2024 2:35:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسلام اباد - 5 - 11 (كونا) -- أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم الثلاثاء دعم بلاده المطلق للشعب الفلسطيني في نضاله العادل لتقرير مصيره وإقامة دولته.
وذكر مكتب رئيس الوزراء الباكستاني في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء مع وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي بمكتب رئيس الوزراء في ختام الزيارة التي قام بها عراقجي للعاصمة إسلام آباد واستمرت ليومين.
وأضاف البيان أن اللقاء ناقش الوضع المقلق في منطقة الشرق الأوسط موضحا أن شريف أعرب عن القلق البالغ إزاء حملة الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
وأكد ضرورة ايقاف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة وتوفير المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وشدد على رغبة بلاده في تعزيز علاقاتها مع إيران إضافة إلى تعزيز التعاون المتبادل في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وكرر إدانته الشديدة لهجوم الاحتلال الإسرائيلي على إيران في ال26 من الشهر الماضي مؤكدا دعمه لسيادة إيران وسلامة أراضيها.
من جانبه اطلع عرقجي رئيس الوزراء الباكستاني على وجهة نظر بلاده فيما يخص الوضع في المنطقة.
وأدانت باكستان وإيران في وقت سابق من اليوم العدوان العسكري للاحتلال الإسرائيلي غير المقيد في الشرق الأوسط وأعمال الإبادة الجماعية التي ترتكب ضد المدنيين الأبرياء وإجراءاتها غير القانونية في الأراضي المحتلة وذلك خلال اجتماع بين نائب رئيس الوزراء الباكستاني ووزير الخارجية إسحاق دار مع نظيره الإيراني. (النهاية)

س ب ك / م ع ح ع




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