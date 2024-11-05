حركة عبور المجال الجوي التونسي ترتفع 1ر16 بالمئة خلال العشرة الأشهر من العام الجاري

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
تونس - 5 - 11 (كونا) -- أظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء ارتفاع حركة عبور المجال الجوي التونسي 1ر16 بالمئة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من 2023.
وذكر الديوان التونسي للطيران المدني والمطارات أن حركة عبور المجال الجوي سجلت 51 الف و 310 عملية عبور بينما بلغ إجمالي حركة الطائرات حتى نهاية اكتوبر 67 الف و 729 رحلة مسجلة نسبة نمو بلغت 5 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وأشار الديوان أن مطار (تونس قرطاج) الدولي شهد تسجيل 49 الف و 656 رحلة بزيادة بلغت 9ر4 بالمئة فيما سجل مطار (جربة جرجيس) الدولي 14 الف و 769 رحلة مسجلا ارتفاعا بنسبة 9ر8 بالمئة.
وأضاف أن مطار (توزر نفطة) الدولي سجل ارتفاعا ملحوظا في عدد الرحلات لتبلغ 358 رحلة بنسبة زيادة 5ر48 بالمئة في حين سجل مطار (طبرقة عين دراهم) الدولي 157 رحلة بنسبة تطور 4 بالمئة.
وبلغ عدد الرحلات بمطار (صفاقس طينة) الدولي 2785 رحلة متراجعا بنسبة 5ر9 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
ويعكس هذا الأداء العام تحسنا ملحوظا في حركة الطيران عبر المطارات التونسية باستثناء مطار (صفاقس طينة) الذي شهد انخفاضا في عدد الرحلات خلال العام الجاري. (النهاية)
ش ب م / ح م ف
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