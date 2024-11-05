(الداخلية) الكويتية: ضبط شخصين تورطا في جرائم الاتجار بالأشخاص والإقامات وغسل الأموال والنصب والاحتيال

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 5 - 11 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ممثلة في قطاع الأمن الجنائي اليوم الثلاثاء ضبط شخصين تورطا في جرائم الاتجار بالأشخاص والإقامات وغسل الأموال والنصب والاحتيال.
وقالت (الداخلية) في بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إن التحريات المكثفة لرجال المباحث أظهرت أن المتهمين استقدما عمالة إلى دولة الكويت مقابل مبالغ مالية من دون وجود صلة لهما بالشركة التي تستقدم هذه العمالة لصالحها.
وأضافت أنه بعد جمع المعلومات الدقيقة من مصادر سرية موثوقة تمت مراقبة المتهمين واستصدار إذن قانوني وضبطهما.
وأوضحت أنه بمواجهتهما بالتحقيقات أقر المتهمان بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهما وقد تمت إحالتهما إلى الجهات المختصة وجاري استدعاء جميع المتعاونين معهم لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.
وأكدت وزارة الداخلية التزامها بتطبيق القانون على الجميع ومواصلة جهودها في التصدي لكافة أشكال الجريمة وحفظ الأمن فضلا عن تقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة وتعزيز سيادة القانون. (النهاية)
ع ج ر
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