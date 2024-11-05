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(الداخلية) الكويتية: ضبط شخصين تورطا في جرائم الاتجار بالأشخاص والإقامات وغسل الأموال والنصب والاحتيال

11/5/2024 2:35:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 5 - 11 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ممثلة في قطاع الأمن الجنائي اليوم الثلاثاء ضبط شخصين تورطا في جرائم الاتجار بالأشخاص والإقامات وغسل الأموال والنصب والاحتيال.
وقالت (الداخلية) في بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إن التحريات المكثفة لرجال المباحث أظهرت أن المتهمين استقدما عمالة إلى دولة الكويت مقابل مبالغ مالية من دون وجود صلة لهما بالشركة التي تستقدم هذه العمالة لصالحها.
وأضافت أنه بعد جمع المعلومات الدقيقة من مصادر سرية موثوقة تمت مراقبة المتهمين واستصدار إذن قانوني وضبطهما.
وأوضحت أنه بمواجهتهما بالتحقيقات أقر المتهمان بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهما وقد تمت إحالتهما إلى الجهات المختصة وجاري استدعاء جميع المتعاونين معهم لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.
وأكدت وزارة الداخلية التزامها بتطبيق القانون على الجميع ومواصلة جهودها في التصدي لكافة أشكال الجريمة وحفظ الأمن فضلا عن تقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة وتعزيز سيادة القانون. (النهاية)

ع ج ر


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