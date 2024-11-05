وزير الإسكان الكويتي ومسوؤلة أممية يبحثان تعزيز الجهود المشتركة في التطوير الحضاري

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 5 - 11 (كونا) -- بحث وزير
الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري اليوم الثلاثاء مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات) أنا كلوديا روسباخ سبل تكاتف الجهود في قضايا التطوير الحضاري والتنمية العمرانية.
جاء ذلك خلال لقاء بين الوزير المشاري والمسؤولة الاممية روسباخ في أثناء مشاركته في أعمال المنتدى الحضري العالمي ال12 المنعقد في القاهرة.
واستعرض الوزير المشاري جهود دولة الكويت في دعم الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مشيرا إلى دعم الكويت للهدف الرئيسي لبرنامج تنمية المستوطنات البشرية التابع للأمم المتحدة في تعزيز التنمية الاجتماعية والبيئة المستدامة في المدن والمجتمعات.
من جانبها أشادت وكيل الامين العام للأمم المتحدة أنا كلوديا روسياخ بجهود دولة الكويت في مساعيها لتحقيق الاهداف التنموية خصوصا في مجالات التنمية العمرانية وتوفير السكن مؤكدة أهمية تركيز الجهود على مجالات التنمية وإعادة الإعمار والبناء.
وفي ختام اللقاء قدم الوزير المشاري درعا تذكارية للمسؤولة الأممية تقديرا لدورها الفعال في القضايا التنموية والحضرية. (النهاية)
م م / ح م ف
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