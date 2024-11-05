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وزير الإسكان الكويتي ومسوؤلة أممية يبحثان تعزيز الجهود المشتركة في التطوير الحضاري

11/5/2024 2:35:27 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 5 - 11 (كونا) -- بحث وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري اليوم الثلاثاء مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات) أنا كلوديا روسباخ سبل تكاتف الجهود في قضايا التطوير الحضاري والتنمية العمرانية.
جاء ذلك خلال لقاء بين الوزير المشاري والمسؤولة الاممية روسباخ في أثناء مشاركته في أعمال المنتدى الحضري العالمي ال12 المنعقد في القاهرة.
واستعرض الوزير المشاري جهود دولة الكويت في دعم الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مشيرا إلى دعم الكويت للهدف الرئيسي لبرنامج تنمية المستوطنات البشرية التابع للأمم المتحدة في تعزيز التنمية الاجتماعية والبيئة المستدامة في المدن والمجتمعات.
من جانبها أشادت وكيل الامين العام للأمم المتحدة أنا كلوديا روسياخ بجهود دولة الكويت في مساعيها لتحقيق الاهداف التنموية خصوصا في مجالات التنمية العمرانية وتوفير السكن مؤكدة أهمية تركيز الجهود على مجالات التنمية وإعادة الإعمار والبناء.
وفي ختام اللقاء قدم الوزير المشاري درعا تذكارية للمسؤولة الأممية تقديرا لدورها الفعال في القضايا التنموية والحضرية. (النهاية)

م م / ح م ف




MENAFN05112024000071011013ID1108854055

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