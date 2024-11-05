وزير الاسكان الكويتي: المشاريع العمرانية العملاقة في السعودية نقلة نوعية في التنمية الحضرية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 5 - 11 (كونا) -- أكد وزير
الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري اليوم الثلاثاء اهمية المشاريع العمرانية العملاقة التي تنفذها المملكة العربية السعودية باعتبارها نقلة نوعية في التنمية الحضرية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير المشاري والوفد المرافق له مع أمين منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية الامير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف خلال فعاليات المنتدى الحضري العالمي في نسخته ال12 الذي ينظمه برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية (هايبتات) بالتعاون مع مصر.
وقال الوزير المشاري إن التجربة السعودية في المشاريع الحضرية تشكل تجربة رائدة على مستوى العالم وتمثل نقلة نوعية فى مختلف المجالات لتحقيقها معادلة جودة الحياة لمواطنيها.
وشدد المشاري على عمق ومتانة العلاقات بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية في المجالات كافة موضحا ان الكويت تسعى للاستفادة من المشاريع المتعلقة بالتنمية العمرانية بالتعاون مع الاشقاء في السعودية.
واطلع الوزير والوفد المرافق على نبذة ومجسمات للمشاريع المعروضة في جناح السعودية المقام ضمن المعرض الحضري العالمي المصاحب للمنتدى خصوصا المشاريع العمرانية والاسكانية المستقبلية.
واستمع الى شرح من القائمين على الجناح السعودي حول اخر هذه المشاريع التي يجري تنفيذها والاهداف المرسومة لها ضمن رؤية المملكة 2030 التنموية.
وحضر اللقاء سفير دولة الكويت لدى القاهرة غانم الغانم والوفد المرافق لوزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاسكان. (النهاية)
م م / م ع ح ع
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