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(المرور): إغلاق حارة مرورية على طريق جاسم الخرافي بالاتجاهين من بداية طريق (الملك فهد) حتى (الملك فيصل)

11/5/2024 2:35:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 5 - 11 (كونا) -- أعلنت الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية الكويتية إغلاق حارة مرورية على طريق جاسم الخرافي (الدائري السادس) في الاتجاهين اعتبارا من اليوم الثلاثاء وحتى الانتهاء من أعمال تغيير الحواجز الأسمنتية للطرق.
وقالت (المرور) في بيان صحفي إن الحارة المرورية "اليسرى" التي سيتم إغلاقها هي من بداية طريق الملك فهد بن عبدالعزيز وحتى طريق الملك فيصل السريع للقادم من المسيلة باتجاه الجهراء والعكس. (النهاية)

ع ج ر


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