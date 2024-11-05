(المرور): إغلاق حارة مرورية على طريق جاسم الخرافي بالاتجاهين من بداية طريق (الملك فهد) حتى (الملك فيصل)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 5 - 11 (كونا) -- أعلنت الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية الكويتية إغلاق حارة مرورية على طريق جاسم الخرافي (الدائري السادس) في الاتجاهين اعتبارا من اليوم الثلاثاء وحتى الانتهاء من أعمال تغيير الحواجز الأسمنتية للطرق.
وقالت (المرور) في بيان صحفي إن الحارة المرورية "اليسرى" التي سيتم إغلاقها هي من بداية طريق الملك فهد بن عبدالعزيز وحتى طريق الملك فيصل السريع للقادم من المسيلة باتجاه الجهراء والعكس. (النهاية)
ع ج ر
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