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ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس الوزراء الياباني العلاقات الثنائية

11/5/2024 2:35:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 5 - 11 (كونا) -- بحث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان مع رئيس وزراء اليابان شيغيرو إيشيبا اليوم الثلاثاء تعزيز العلاقات البلدين.
وذكرت وكالة الانباء السعودية ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي اجراه الامير محمد بن سلمان برئيس الوزراء الياباني.
وتم خلال الاتصال الإشادة بالعلاقات المتميزة بين المملكة العربية السعودية واليابان وبالجهود المبذولة لتعزيز مستوى العلاقات بين البلدين من خلال الرؤية السعودية اليابانية 2030.
كما تم بحث الأحداث الإقليمية والتصعيد الحالي في المنطقة واستعراض الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار فيها. (النهاية)

خ ن ش




MENAFN05112024000071011013ID1108854052

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