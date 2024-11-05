ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس الوزراء الياباني العلاقات الثنائية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 5 - 11 (كونا) -- بحث ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان مع رئيس وزراء اليابان شيغيرو إيشيبا اليوم الثلاثاء تعزيز العلاقات البلدين.
وذكرت وكالة الانباء السعودية ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي اجراه الامير محمد بن سلمان برئيس الوزراء الياباني.
وتم خلال الاتصال الإشادة بالعلاقات المتميزة بين المملكة العربية السعودية واليابان وبالجهود المبذولة لتعزيز مستوى العلاقات بين البلدين من خلال الرؤية السعودية اليابانية 2030.
كما تم بحث الأحداث الإقليمية والتصعيد الحالي في المنطقة واستعراض الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار فيها. (النهاية)
خ ن ش
MENAFN05112024000071011013ID1108854052
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.