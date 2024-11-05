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أول موقع للسماء المظلمة بالمملكة يجذب محبي الفلك

11/5/2024 2:34:00 PM
(MENAFN- Al Watan) تُعد "محمية الغراميل" واحدة من المواقع الطبيعية الفريدة في المملكة، حيث تقع في محافظة العُلا وتتميز بتضاريس صخرية مدهشة وأفق خالٍ من التلوث الضوئي، هذه الميزات تجعلها بيئة مثالية لرصد النجوم والتمتع بمناظر السماء الليلية الصافية، ما جعلها تعتمد كأول مواقع للسماء المظلمة (DarkSky) في المملكة والخليج، من منظمة DarkSky International , حيث تُعد المنظمة معنية بالحد من التلوث الضوئي في المناطق الحضرية والريفية. ويعكس هذا الاعتماد مدى التزام المحمية بالحفاظ على الطبيعة وتقليل التلوث الضوئي، مما يحمي البيئة ويوفر تجارب فريدة للزوار، ويعزز السياحة البيئية والفلكية في المحافظة.
ويحرص زوار "محمية الغراميل" القادمين إليها من مختلف دول العالم التعرف على جميع تضاريسها الفريدة ليلتقطوا الصور لها وللظواهر السماوية التي يشاهدونها كالشهب والمذنبات ومجرة درب التبانة، حيث تنظم الشركات المتخصصة عددًا من الفعاليات الفلكية على مدار العام، بما في ذلك ورش عمل للتصوير الفلكي، ومهرجانات لمراقبة وتأمل النجوم، مما يعزز الوعي بالعلوم الفلكية بين المجتمع،وتبادل الخبرات بين المصورين الفلكيين والمحبين لهذا الفن.

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