أول موقع للسماء المظلمة بالمملكة يجذب محبي الفلك

(MENAFN
- Al Watan)
تُعد "محمية الغراميل" واحدة من المواقع الطبيعية الفريدة في المملكة، حيث تقع في محافظة العُلا وتتميز بتضاريس صخرية مدهشة وأفق خالٍ من التلوث الضوئي، هذه الميزات تجعلها بيئة مثالية لرصد النجوم والتمتع بمناظر السماء الليلية الصافية، ما جعلها تعتمد كأول مواقع للسماء المظلمة (DarkSky) في المملكة والخليج، من منظمة DarkSky International , حيث تُعد المنظمة معنية بالحد من التلوث الضوئي في المناطق الحضرية والريفية. ويعكس هذا الاعتماد مدى التزام المحمية بالحفاظ على الطبيعة وتقليل التلوث الضوئي، مما يحمي البيئة ويوفر تجارب فريدة للزوار، ويعزز السياحة البيئية والفلكية في المحافظة.
ويحرص زوار "محمية الغراميل" القادمين إليها من مختلف دول العالم التعرف على جميع تضاريسها الفريدة ليلتقطوا الصور لها وللظواهر السماوية التي يشاهدونها كالشهب والمذنبات ومجرة درب التبانة، حيث تنظم الشركات المتخصصة عددًا من الفعاليات الفلكية على مدار العام، بما في ذلك ورش عمل للتصوير الفلكي، ومهرجانات لمراقبة وتأمل النجوم، مما يعزز الوعي بالعلوم الفلكية بين المجتمع،وتبادل الخبرات بين المصورين الفلكيين والمحبين لهذا الفن.
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