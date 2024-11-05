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أمانة جدة تستعيد 18 موقعا على الواجهة البحرية خلال أسبوع

11/5/2024 2:34:00 PM
(MENAFN- Al Watan) استعادت أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات المعنية، خلال الأسبوع الجاري، 18 موقعًا من الأراضي الحكومية على الواجهة البحرية في أبحر الشمالية، بمساحة تجاوزت الـ 217 ألف متر مربع، وذلك ضمن جهودها المستمرة لحماية الممتلكات العامة.
وبلغ مجموع الأراضي المستعادة منذ بدء الحملة الميدانية لإزالة التعديات 52 موقعًا، بإجمالي مساحة نحو الـ 3 ملايين 254 ألف متر مربع، إذ تسعى الأمانة إلى إعادة تهيئة هذه المواقع وفتحها كمتنفسات عامة.

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