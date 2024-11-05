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جائزة للتميز الصحي بالقطاع الخاص

11/5/2024 2:33:59 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن مجلس الضمان الصحي عن إطلاق النسخة الثالثة من جائزة ضمان للتميز، بهدف تعزيز جودة الخدمات الصحية في القطاع الخاص، وسيتم فتح باب التسجيل من خلال الموقع الرسمي لمجلس الضمان الصحي ابتداء من السادس من نوفمبر الجاري وحتى الخامس من يناير المقبل.
وتهدف جائزة ضمان إلى تقديم الدعم والتشجيع لتطوير وتحقيق الجودة والشفافية في القطاع الصحي الخاص، وتعزيز التميز من خلال تبني الرعاية الصحية المبنية على الكفاءة والجودة والاستفادة من الابتكارات الرقمية لتحسين نتائج المرضى، إضافة إلى تحفيز التنافسية بين الجهات لتحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة، وتعزيز ثقافة الابتكار في مجال الرعاية الصحية في السعودية، وإبراز الجهات المتميزة التي تتبنى أعلى معايير الجودة والتميز في القطاع الصحي الخاص.
وتستهدف جائزة ضمان الأفراد ومقدمي خدمات الرعاية الصحية الذين يسعون لتحقيق التميز في تقديم الخدمات الصحية، إضافة إلى مسارٍ جديدٍ لأصحاب العمل الذين يعملون على تعزيز صحة ورفاهية الموظفين، مما يعكس اهتمام المجلس بتوفير بيئة عمل صحية ومستدامة.
ويكرم مجلس الضمان الصحي 27 مشاركًا في مسارات الجائزة التي صممت وفقًا لعدة ركائز إستراتيجية من أهمها الرعاية الصحية المبنية على الكفاءة والجودة والصحة الرقمية والابتكار، إضافة إلى الرعاية الصحية والرفاهية ودعم القادة.

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