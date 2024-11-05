صادرات الزرقاء تتجاوز 40 مليون دينار لتشرين الأول الماضي

قال رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، إن قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء خلال تشرين الأول الماضي بلغت 40 مليوناً و420 ألفاً و377 ديناراً.



وأشار إلى أن السيارات ولوازمها شكلت الجزء الأكبر من صادرات الزرقاء التجارية في تشرين الأول الماضي، إضافة إلى مواد البناء والأدوات الصحية، والأدوية ومستلزماتها، والمواد الغذائية، والألبسة والمجوهرات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية.



ولفت شريم إلى إصدار 505 شهادات منشأ وفقاً لإحصائيات غرفة التجارة ومكتبها في المنطقة الحرة في الزرقاء.