صادرات الزرقاء تتجاوز 40 مليون دينار لتشرين الأول الماضي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، إن قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء خلال تشرين الأول الماضي بلغت 40 مليوناً و420 ألفاً و377 ديناراً.
وأشار إلى أن السيارات ولوازمها شكلت الجزء الأكبر من صادرات الزرقاء التجارية في تشرين الأول الماضي، إضافة إلى مواد البناء والأدوات الصحية، والأدوية ومستلزماتها، والمواد الغذائية، والألبسة والمجوهرات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية.
ولفت شريم إلى إصدار 505 شهادات منشأ وفقاً لإحصائيات غرفة التجارة ومكتبها في المنطقة الحرة في الزرقاء.
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