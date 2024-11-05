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الموردون التايوانيون ينقلون عمليات التصنيع إلى الخارج بسبب سبيس إكس

11/5/2024 2:33:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

طلبت شركة سبيس اكس، التابعة لإيلون ماسك، من الموردين التايوانيين نقل عمليات التصنيع خارج الجزيرة بسبب المخاطر الجيوسياسية، مما دفع بعض الموردين إلى تحويل جزء من سلاسل الإمداد الخاصة بهم إلى بلدان أخرى، وفقًا لمصادر مقربة من المصنعين ومصادر داخلية.


أفادت مصادر أن إحدى الشركات الموردة لأجهزة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية Starlink قد تلقت طلباً من SpaceX لنقل إنتاجها خارج تايوان؛ ما دفعها لتوجيه جزء من عملياتها نحو فيتنام. مصدر آخر أكد أن الموردين التايوانيين تلقوا طلباً مباشراً من SpaceX للانتقال إلى خارج البلاد.


وأشارت شركة Chin-Poon Industrial، المتخصصة في تصنيع مكونات الأقمار الصناعية، إلى أن SpaceX طلبت منها نقل عمليات التصنيع إلى تايلاند بسبب "اعتبارات جيوسياسية". ولم تقدم الشركة تفاصيل إضافية حول هذه الطلبات.


تأتي هذه التحركات وسط توترات متزايدة بين الصين وتايوان، حيث تعتبر الصين تايوان جزءاً من أراضيها، وتقوم بمناورات عسكرية متكررة حول الجزيرة. من جانبه، يرفض النظام التايواني هذه المطالبات، ويعمل على حماية قطاعه الصناعي الاستراتيجي في مجال الأقمار الصناعية وأشباه الموصلات، والذي يقدر بأكثر من 200 مليار دولار تايواني.


تسعى سبيس اكس لتأسيس قاعدة تصنيع لمعدات الأقمار الصناعية في فيتنام، حيث استثمرت شركات تايوانية مثل Wistron NeWeb Corporation في مصانع هناك، حيث بدأت في إنتاج أجهزة الراوتر ومعدات الشبكات لخدمة ستارلينك. ومن المتوقع أن تضاعف الشركة قوتها العاملة في مصنعها في هانوي لتلبية الطلبات المتزايدة.


يذكر أن الحكومة الفيتنامية صرحت في سبتمبر بأن SpaceX تخطط لاستثمار 1.5 مليار دولار في البلاد، رغم عدم وضوح توقيت ومجالات هذه الاستثمارات.


وتواصل شركات تايوانية أخرى، مثل يونيفرسال ميكروييف تكنولوجي، توسعها في جنوب شرق آسيا مع افتتاح مصانع جديدة في فيتنام وتايلاند لتقليل المخاطر الجغرافية وتلبية متطلبات العملاء.-رويترز

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