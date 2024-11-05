الموردون التايوانيون ينقلون عمليات التصنيع إلى الخارج بسبب سبيس إكس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
طلبت شركة سبيس اكس، التابعة لإيلون ماسك، من الموردين التايوانيين نقل عمليات التصنيع خارج الجزيرة بسبب المخاطر الجيوسياسية، مما دفع بعض الموردين إلى تحويل جزء من سلاسل الإمداد الخاصة بهم إلى بلدان أخرى، وفقًا لمصادر مقربة من المصنعين ومصادر داخلية.
أفادت مصادر أن إحدى الشركات الموردة لأجهزة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية Starlink قد تلقت طلباً من SpaceX لنقل إنتاجها خارج تايوان؛ ما دفعها لتوجيه جزء من عملياتها نحو فيتنام. مصدر آخر أكد أن الموردين التايوانيين تلقوا طلباً مباشراً من SpaceX للانتقال إلى خارج البلاد.
وأشارت شركة Chin-Poon Industrial، المتخصصة في تصنيع مكونات الأقمار الصناعية، إلى أن SpaceX طلبت منها نقل عمليات التصنيع إلى تايلاند بسبب "اعتبارات جيوسياسية". ولم تقدم الشركة تفاصيل إضافية حول هذه الطلبات.
تأتي هذه التحركات وسط توترات متزايدة بين الصين وتايوان، حيث تعتبر الصين تايوان جزءاً من أراضيها، وتقوم بمناورات عسكرية متكررة حول الجزيرة. من جانبه، يرفض النظام التايواني هذه المطالبات، ويعمل على حماية قطاعه الصناعي الاستراتيجي في مجال الأقمار الصناعية وأشباه الموصلات، والذي يقدر بأكثر من 200 مليار دولار تايواني.
تسعى سبيس اكس لتأسيس قاعدة تصنيع لمعدات الأقمار الصناعية في فيتنام، حيث استثمرت شركات تايوانية مثل Wistron NeWeb Corporation في مصانع هناك، حيث بدأت في إنتاج أجهزة الراوتر ومعدات الشبكات لخدمة ستارلينك. ومن المتوقع أن تضاعف الشركة قوتها العاملة في مصنعها في هانوي لتلبية الطلبات المتزايدة.
يذكر أن الحكومة الفيتنامية صرحت في سبتمبر بأن SpaceX تخطط لاستثمار 1.5 مليار دولار في البلاد، رغم عدم وضوح توقيت ومجالات هذه الاستثمارات.
وتواصل شركات تايوانية أخرى، مثل يونيفرسال ميكروييف تكنولوجي، توسعها في جنوب شرق آسيا مع افتتاح مصانع جديدة في فيتنام وتايلاند لتقليل المخاطر الجغرافية وتلبية متطلبات العملاء.-رويترز
MENAFN05112024000072011014ID1108853994
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.