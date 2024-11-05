ماذا يعني فوز ترمب أو هاريس للأسواق المالية والسندات والعملات المشفرة؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يتوجه الناخبون الأمريكيون اليوم إلى صناديق الاقتراع في سباق متقارب إلى حد كبير بين الرئيس السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس كامالا هاريس. في حين تظل استطلاعات الرأي غير حاسمة، تظهر الأسواق المالية تفضيلاتها الواضحة، حيث يتزايد ما يُعرف بـ"تجارة ترامب" في الأسواق المالية، من الأسهم إلى السندات والعملات المشفرة.
و"تجارة ترامب" هو مصطلح يشير إلى التحركات المالية والاستثمارية التي يقوم بها المستثمرون في الأسواق المالية بناءً على التوقعات والسياسات الاقتصادية التي قد يتبناها دونالد ترامب إذا وصل إلى السلطة أو استمر في الحكم.
ونشأ هذا المصطلح خلال فترة حكم ترامب الأولى، حيث اتخذت الأسواق المالية خطوات استباقية استجابةً لسياساته الاقتصادية والتجارية، مثل التخفيضات الضريبية، وفرض الرسوم الجمركية على الواردات، وسياسات تنظيمية لصالح الشركات، بحسب موقع فيرست يوست.
الأسهم والقطاعات
كلا المرشحين قد وضع سياسات تؤثر على الأسواق المالية بشكل مباشر. تاريخياً، يميل "وول ستريت" لتفضيل الجمهوريين بسبب سياساتهم الصديقة للأعمال التجارية وتخفيضات الضرائب. في ولايته السابقة، خفض ترامب معدل الضرائب الفيدرالي على الشركات من 35٪ إلى 21٪، ويهدف حالياً إلى تقليله إلى 15٪. ووفقاً لتحليل "بنك أوف أمريكا"، قد تؤدي هذه التخفيضات إلى زيادة أرباح الشركات بنسبة 4٪.
وبحسب محللي السوق، إذا توقع المستثمرون عودة ترامب، فمن المرجح أن يراهنوا على أسهم شركات قطاعي السلع الاستهلاكية والخدمات الإعلامية، فضلاً عن الشركات المرتبطة بالسياسات المناهضة للهجرة وحقوق حيازة الأسلحة، مما قد يزيد من قيمة أسهم شركات السجون الخاصة وصناعة الأسلحة.
أما بالنسبة لهاريس، فتخطط لرفع معدل الضرائب على الشركات إلى 28٪، مما قد يضغط على أرباح الشركات. ومع ذلك، فإن خططها لبناء 3 ملايين منزل قد تدعم أسهم شركات بناء المنازل، بالإضافة إلى أسهم الطاقة المتجددة، بفضل دعم الديمقراطيين للانتقال نحو طاقة الرياح والشمس.
وتشير أسعار السندات إلى صحة الاقتصاد الأمريكي. عادةً ما تنخفض أسعار السندات مع ارتفاع معدلات الفائدة والعكس. وفي سبتمبر، خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة مع انخفاض التضخم. ومع ذلك، فإن فوز ترامب قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي لتغيير مساره، مما قد يؤثر سلباً على سوق السندات.
ويرى جيريمي سيجل من جامعة وارتون أن التخفيضات الضريبية المتوقعة في ظل ترامب، دون زيادات ضريبية موازية، قد تؤدي إلى استجابة سلبية في سوق السندات.
الدولار والعملات المشفرة
سيؤثر نتيجة الانتخابات على الدولار أيضاً. يعتقد بنك "مورغان ستانلي" أن عودة ترامب قد تقوي الدولار بفضل الرسوم الجمركية المقترحة، ما قد يجعل الولايات المتحدة وجهة استثمارية مستقرة للأجانب. في المقابل، فإن فوز هاريس قد يعني استمرار نهج بايدن، مما قد يضعف الدولار.
وتعتبر العملات المشفرة أيضاً مؤشراً على ما يُعرف بـ"تجارة ترامب". وقد شهدت عملة البيتكوين والعملات الأخرى ارتفاعات قبيل الانتخابات. فوز ترامب قد يعزز هذا الاتجاه بفضل دعمه لبيئة أكثر انفتاحاً على العملات المشفرة، حيث أطلق ترامب عملته الرقمية الخاصة بدعم من إيلون ماسك.
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