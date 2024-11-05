ماذا يعني فوز ترمب أو هاريس للأسواق المالية والسندات والعملات المشفرة؟

يتوجه الناخبون الأمريكيون اليوم إلى صناديق الاقتراع في سباق متقارب إلى حد كبير بين الرئيس السابق دونالد ونائبة الرئيس كامالا هاريس. في حين تظل استطلاعات الرأي غير حاسمة، تظهر الأسواق المالية تفضيلاتها الواضحة، حيث يتزايد ما يُعرف بـ"تجارة ترامب" في الأسواق المالية، من الأسهم إلى السندات والعملات المشفرة.

و"تجارة ترامب" هو مصطلح يشير إلى التحركات المالية والاستثمارية التي يقوم بها المستثمرون في الأسواق المالية بناءً على التوقعات والسياسات الاقتصادية التي قد يتبناها دونالد ترامب إذا وصل إلى السلطة أو استمر في الحكم.

ونشأ هذا المصطلح خلال فترة حكم ترامب الأولى، حيث اتخذت الأسواق المالية خطوات استباقية استجابةً لسياساته الاقتصادية والتجارية، مثل التخفيضات الضريبية، وفرض الرسوم الجمركية على الواردات، وسياسات تنظيمية لصالح الشركات، بحسب موقع فيرست يوست.





الأسهم والقطاعات

كلا المرشحين قد وضع سياسات تؤثر على الأسواق المالية بشكل مباشر. تاريخياً، يميل "وول ستريت" لتفضيل الجمهوريين بسبب سياساتهم الصديقة للأعمال التجارية وتخفيضات الضرائب. في ولايته السابقة، خفض ترامب معدل الضرائب الفيدرالي على الشركات من 35٪ إلى 21٪، ويهدف حالياً إلى تقليله إلى 15٪. ووفقاً لتحليل "بنك أوف أمريكا"، قد تؤدي هذه التخفيضات إلى زيادة أرباح الشركات بنسبة 4٪.



وبحسب محللي السوق، إذا توقع المستثمرون عودة ترامب، فمن المرجح أن يراهنوا على أسهم شركات قطاعي السلع الاستهلاكية والخدمات الإعلامية، فضلاً عن الشركات المرتبطة بالسياسات المناهضة للهجرة وحقوق حيازة الأسلحة، مما قد يزيد من قيمة أسهم شركات السجون الخاصة وصناعة الأسلحة.



أما بالنسبة لهاريس، فتخطط لرفع معدل الضرائب على الشركات إلى 28٪، مما قد يضغط على أرباح الشركات. ومع ذلك، فإن خططها لبناء 3 ملايين منزل قد تدعم أسهم شركات بناء المنازل، بالإضافة إلى أسهم الطاقة المتجددة، بفضل دعم الديمقراطيين للانتقال نحو طاقة الرياح والشمس.



وتشير أسعار السندات إلى صحة الاقتصاد الأمريكي. عادةً ما تنخفض أسعار السندات مع ارتفاع معدلات الفائدة والعكس. وفي سبتمبر، خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة مع انخفاض التضخم. ومع ذلك، فإن فوز ترامب قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي لتغيير مساره، مما قد يؤثر سلباً على سوق السندات.



ويرى جيريمي سيجل من جامعة وارتون أن التخفيضات الضريبية المتوقعة في ظل ترامب، دون زيادات ضريبية موازية، قد تؤدي إلى استجابة سلبية في سوق السندات.



الدولار والعملات المشفرة

سيؤثر نتيجة الانتخابات على الدولار أيضاً. يعتقد بنك "مورغان ستانلي" أن عودة ترامب قد تقوي الدولار بفضل الرسوم الجمركية المقترحة، ما قد يجعل الولايات المتحدة وجهة استثمارية مستقرة للأجانب. في المقابل، فإن فوز هاريس قد يعني استمرار نهج بايدن، مما قد يضعف الدولار.



وتعتبر العملات المشفرة أيضاً مؤشراً على ما يُعرف بـ"تجارة ترامب". وقد شهدت عملة البيتكوين والعملات الأخرى ارتفاعات قبيل الانتخابات. فوز ترامب قد يعزز هذا الاتجاه بفضل دعمه لبيئة أكثر انفتاحاً على العملات المشفرة، حيث أطلق ترامب عملته الرقمية الخاصة بدعم من إيلون ماسك.