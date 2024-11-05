التخطيط ومؤسسة ولي العهد توقّعان اتفاقية لتمويل برنامج إربد 42

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وقّعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، اليوم اتفاقية مع المديرة التنفيذية لمؤسسة ولي العهد الدكتورة تمام منكو، لتمويل تنفيذ برنامج "إربد 42" (42 Irbid) بقيمة تبلغ (572) ألف دينار.
وبرنامج 42، برنامج مجاني يندرج تحت مظلّة مؤسسة ولي العهد ضمن مسار المشاركة الاقتصادية، بدأ العمل عليه في العاصمة عمان، ويهدف إلى تنمية جيل من المبرمجين، ويعمل على نقل تجربة دولية مطبقة من خلال الشبكة العالمية "إيكول 42"، والتي تأسست في باريس عام 2013 ومن ثم أسست أكثر من 54 فرعًا في (31) دولة.
ويقوم البرنامج على فكرة التعلم التشاركي القائم على المشاريع دون الحاجة إلى مدرسين أو محاضرات، ويستهدف مختلف الفئات العمرية من جميع مناطق المملكة، ولا يتطلب التسجيل فيه أية شهادات أو متطلبات دراسية مسبقة، إذ يوفر تجربة التعليم والتثقيف بأسلوب مستوحى من مفهوم الألعاب.
وبهذه المناسبة، قالت الوزيرة طوقان "إن تمويل تنفيذ البرنامج جاء استجابة للتوجه الحكومي لتنفيذ مبادرات ريادية تخدم الشباب الأردني وتُمكِنه من دخول سوق العمل بشكل سريع وبكفاءة ومهارات عالية، وانطلاقاً من سياسة العمل الرامية لبناء شراكات حقيقية مع المؤسسات الوطنية لتوفير فرص نوعيّة للشباب في كافة محافظات المملكة".
كما أشارت طوقان إلى أن تمويل الوزارة لهذا المشروع يأتي في إطار الجهود الرامية إلى دعم تمويل المبادرات التنموية الرائدة، وبما يواءم أولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام (2023-2025)، والتي تركز على الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الواعدة التي من ضمنها قطاع تكنولوجيا المعلومات ضمن محركات الريادة والإبداع والخدمات المستقبلية.
بدورها، أعربت الدكتورة منكو عن شكرها لوزارة التخطيط والتعاون الدولي على دعمهم لتمويل برنامج "42 إربد" تباعاً لاتفاقية سابقة لدعم انطلاق البرنامج في العام السابق، وقالت "إن توسيع البرنامج يأتي استجابة للطلب المتنامي من الشباب والشابات للانضمام والاستفادة من الفرصة النوعيّة المقدّمة حيث استقبل البرنامج منذ انطلاقه وفي دورته الأولى في العاصمة عمان، ما يفوق الـ 10 آلاف طلب تسجيل من كافة المحافظات".
وبيّنت منكو: "نحرص في مؤسسة ولي العهد على العمل بتشاركية مع كافة الجهات والقطاعات لتحقيق الرؤى المشتركة وتعظيم أثر الفرص التي نعمل على توفيرها، وتعزيز الوصول إلى كافة المحافظات، ومواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة والتي تتجه نحو البرمجة والمهارات الرقمية".
كما ويُشار إلى أن وزارة التخطيط وقّعت خلال العام الماضي اتفاقية تمويل لدعم تنفيذ مبادرة برنامج“عمان 42" (42 Amman) بقيمة تبلغ (445) ألف دينار، كنسخة أردنية لبرنامج تعليمي تدريبي دولي متخصص في مجال البرمجة والمهارات الرقمية الحديثة، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع مجموعة من الشركاء الدوليين المتخصصين، بهدف نقل أفضل الممارسات الدولية في التدريب النوعي في مجال صناعة التكنولوجيا والتقنيات المبتكرة للشباب الأردني. وستقوم "شبكة 42" العالمية مستقبلاً بتشبيك خريجي "إربد 42" مع الشركات العالمية للبرمجة والمهارات الرقمية الحديثة للحصول على فرص عمل مستدامة في هذا المجال ومن ضمنها الشركات الفرنسية العاملة في الأردن.
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