التخطيط ومؤسسة ولي العهد توقّعان اتفاقية لتمويل برنامج إربد 42

وقّعت التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، اليوم اتفاقية مع المديرة التنفيذية لمؤسسة الدكتورة تمام منكو، لتمويل تنفيذ برنامج "إربد 42" (42 Irbid) بقيمة تبلغ (572) ألف دينار.



وبرنامج 42، برنامج مجاني يندرج تحت مظلّة مؤسسة ولي العهد ضمن مسار المشاركة الاقتصادية، بدأ العمل عليه في العاصمة عمان، ويهدف إلى تنمية جيل من المبرمجين، ويعمل على تجربة دولية مطبقة من خلال الشبكة العالمية "إيكول 42"، والتي تأسست في باريس عام 2013 ومن ثم أسست أكثر من 54 فرعًا في (31) دولة.



ويقوم البرنامج على فكرة التعلم التشاركي القائم على المشاريع دون الحاجة إلى مدرسين أو محاضرات، ويستهدف مختلف الفئات العمرية من جميع مناطق المملكة، ولا يتطلب التسجيل فيه أية شهادات أو متطلبات دراسية مسبقة، إذ يوفر تجربة التعليم والتثقيف بأسلوب مستوحى من مفهوم الألعاب.



وبهذه المناسبة، قالت الوزيرة طوقان "إن تمويل تنفيذ البرنامج جاء استجابة للتوجه الحكومي لتنفيذ مبادرات ريادية تخدم الشباب الأردني وتُمكِنه من دخول سوق العمل بشكل سريع وبكفاءة ومهارات عالية، وانطلاقاً من سياسة العمل الرامية لبناء شراكات حقيقية مع المؤسسات الوطنية لتوفير فرص نوعيّة للشباب في كافة محافظات المملكة".



كما أشارت طوقان إلى أن تمويل الوزارة لهذا المشروع يأتي في إطار الجهود الرامية إلى دعم تمويل المبادرات التنموية الرائدة، وبما يواءم أولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام (2023-2025)، والتي تركز على الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الواعدة التي من ضمنها قطاع تكنولوجيا المعلومات ضمن محركات الريادة والإبداع والخدمات المستقبلية.



بدورها، أعربت الدكتورة منكو عن شكرها لوزارة التخطيط والتعاون الدولي على دعمهم لتمويل برنامج "42 إربد" تباعاً لاتفاقية سابقة لدعم انطلاق البرنامج في العام السابق، وقالت "إن توسيع البرنامج يأتي استجابة للطلب المتنامي من الشباب والشابات للانضمام والاستفادة من الفرصة النوعيّة المقدّمة حيث استقبل البرنامج منذ انطلاقه وفي دورته الأولى في العاصمة عمان، ما يفوق الـ 10 آلاف طلب تسجيل من كافة المحافظات".



وبيّنت منكو: "نحرص في مؤسسة ولي العهد على العمل بتشاركية مع كافة الجهات والقطاعات لتحقيق الرؤى المشتركة وتعظيم أثر الفرص التي نعمل على توفيرها، وتعزيز الوصول إلى كافة المحافظات، ومواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة والتي تتجه نحو البرمجة والمهارات الرقمية".



كما ويُشار إلى أن وزارة التخطيط وقّعت خلال العام الماضي اتفاقية تمويل لدعم تنفيذ مبادرة برنامج“عمان 42" (42 Amman) بقيمة تبلغ (445) ألف دينار، كنسخة أردنية لبرنامج تعليمي تدريبي دولي متخصص في مجال البرمجة والمهارات الرقمية الحديثة، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع مجموعة من الشركاء الدوليين المتخصصين، بهدف نقل أفضل الممارسات الدولية في التدريب النوعي في مجال صناعة التكنولوجيا والتقنيات المبتكرة للشباب الأردني. وستقوم "شبكة 42" العالمية مستقبلاً بتشبيك خريجي "إربد 42" مع الشركات العالمية للبرمجة والمهارات الرقمية الحديثة للحصول على فرص عمل مستدامة في هذا المجال ومن ضمنها الشركات الفرنسية العاملة في الأردن.