بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

أغلقت بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، تداولاتها على ارتفاع نسبته 0.01 بالمئة إلى مستوى 2403 نقاط، حيث بلغت الأسهم المتداولة نحو 3.5 مليون سهم، بقيمة 4.5 مليون دينار، نتيجة عقد 2127 صفقة.



وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 31 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 28 شركة، واستقرت أسهم 35 شركة أخرى.