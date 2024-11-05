بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
التاريخ
11/5/2024 2:33:10 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أغلقت بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، تداولاتها على ارتفاع نسبته 0.01 بالمئة إلى مستوى 2403 نقاط، حيث بلغت الأسهم المتداولة نحو 3.5 مليون سهم، بقيمة 4.5 مليون دينار، نتيجة عقد 2127 صفقة.
وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 31 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 28 شركة، واستقرت أسهم 35 شركة أخرى.
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