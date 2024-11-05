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رؤية التحديث.. رقمنة 60 % من الخدمات الحكومية المستهدفة

11/5/2024 2:33:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة






عمان- أظهر تقرير تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للربع الثالث من العام الحالي، أبرز الإنجازات والمبادرات المتعلقة بالرؤية التي تم إنجازها في أول 8 أشهر من 2024.
وفي مقدمة هذه الإنجازت تصدر قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إذ تم تحقيق 60 % من نسبة رقمنة الخدمات الحكومية المستهدفة في البرنامج التنفيذي للعام 2024.
وبحسب التقرير، تمثلت أهم الخدمات التي تحققت في قطاع تكنولوجيا المعلومات وصول عدد الخدمات الحكومية التي رقمنتها حتى نهاية شهر آب(أغسطس) الماضي إلى 1440 خدمة إضافة إلى إطلاق 7 مراكز خدمات حكومية منذ بداية العام الحالي ليصل عددها إلى 9 مراكز قائمة.
وكشف التقرير الذي أصدرته وحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز في رئاسة الوزراء أبرز الإنجازات التي تحققت في محرك الاستثمار، ومنها بلوغ عدد الفرص الاستثمارية الجديدة المطروحة على منصة "استثمر في الأردن" منذ بداية شهر كانون الثاني (يناير) 2024، نحو 12 فرصة استثمارية، ليبلغ بذلك عدد الفرص المطروحة على المنصة منذ إطلاقها في تموز(يوليو) للعام 2023 إلى 39 فرصة استثمارية.
وبلغ عدد الشركات والمستثمرين المحتملين الذين تم التواصل معهم منذ شهر كانون الثاني (يناير) 2024 قرابة 260 شركة، مقابل تسجيل صندوق استثماري واحد.
وفي محرك الصناعات عالية القيمة وتحديدا في قطاع الزراعة والأمن الغذائي، أظهر التقرير أن قيمة القروض المقدمة ضمن مشروع إعمار واستغلال الأراضي الزراعية المروية والبعلية منذ شهر كانون الثاني (يناير) 2024 بلغ 4.828 مليون دينار، ووصل عدد المقترضين من مشروع إعمار واستغلال الأراضي الزراعية المروية والبعلية من بداية العام الحالي إلى 519 مقترضا.
وبالانتقال إلى محرك الريادة والإبداع، كشف تقرير سير العمل بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للربع الثالث لعام 2024، عن بلوغ إجمالي عدد المشاريع التي تم تمويلها للسيدات منذ بداية العام الحالي إلى 206 مشاريع، وبلغ إجمالي حجم تمويل هذه المشاريع 2.5 مليون دينار، واستحدثت هذه المشاريع 331 فرصة عمل.
وفي قطاع البرنامج الوطني للتشغيل ضمن محرك الريادة والإبداع تمثلت الإنجازات التي حققها المشروع منذ شهر كانون الثاني 2024، في النجاح في توقيع 9.365 ألف عقد عمل، منها نحو 4.806 ألف عقد مبرمة مع إناث، مقابل 4.559 ألف عقد مبرمة مع ذكور، في حين بلغ إجمالي عقود العمل الموقعة والموجهة لمنتفعي صندوق العونة الوطنية 499 عقد عمل، من ضمنها 282 عقد عمل للإناث.
وفي إطار قطاع التعليم ضمن محرك الريادة والإبداع، بين التقرير أن عدد موظفي وزارة التربية والتعليم الذين تم تدريبهم أثناء الخدمة من كافة الرتب التعليمية خلال الربع الثالث من العام الحالي نحو 5.843 ألف موظف، حيث بلغ عدد المعلمين الذين تم تدريبهم في الربع الثالث 1646 معلما، ووصل عدد المشرفين التربويين الذين تم تدريبهم 325 مشرفا ومشرفة، في حين بلغ عدد الإداريين الذين تم تدريبهم 584 إداريا وإدارية، مقابل تدريب نحو 1155 ألف موظف في وزارة التربية والتعليم على خطة الاتصال والتواصل أثناء الأزمات في أقاليم المملكة الثلاثة.
كما ناهز عدد المستفيدين من برنامج التعليم الاستدراكي ما يقارب 1361 مستفيدا، إضافة إلى استفادة نحو 4 آلاف من برنامج تعزيز الثقافة للمتسربين، إلى جانب استفادة ألفي شخص من برنامج تعليم الكبار ومحو الأمية.
أما في قطاع التعليم العالي ناهزت نسبة الإنجاز في الأعمال الإنشائية للجامعة الطبية حوالي 305، فيما ناهزت نسبة الإنجاز في المستشفى الجامعي 32 %.
وحول أبرز الإنجازات التي تحققت في قطاع المياه ضمن محرك الموارد المستدامة، بلغ حجم النمو في التزويد المائي خلال عام 2023 نحو 12 مليون متر مكعب عن عام 2022، وناهزت نسبة خفض الفاقد في المياه غير الربحية حوالي 3.7 % في عام 2023 مقارنة مع عام 2022.
وفي ما يخص أبرز الإنجازات التي أحرزت من خلال البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث في قطاع الطاقة منذ بداية العام، ناهزت نسبة العدادات الذكية المركبة 51 % من النسبة المستهدفة لعام 2024، وبلغ عدد المواطنين المشمولين في دعم مشروع تركيب السخانات الشمسية في المنازل عبر المنصة الإلكترونية للمشروع نحو 11 ألف مواطن، ووصلت عدد الموافقات التمويلية التي تم منحها للمواطنين لتركيب السخانات الشمسية في المنازل خلال العام الحالي إلى 6.588 ألف موافقة، كما تم تركيب 1.265 ألف نظام سخان شمسي للأسر الفقيرة.
ويضاف إلى ذلك، إصدار موافقات رسمية وإجراء دراسات تدقيق طاقي لنحو 76 منشأة صناعية منذ بداية العام الماضي حتى نهاية شهر آب(اغسطس)، إضافة إلى اشتراك 158 منشأة صناعية في برنامج كفاءة الطاقة.
وأظهر التقرير نجاح البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام الحالي في تحقيق عدد من الإنجازات في أغلب القطاعات المدرجة ضمن محرك نوعية الحياة، وفي طليعتها قطاع الرعاية الصحية، حيث تم النجاح من حوسبة 58 منشأة صحية منذ كانون الثاني (يناير) 2024، منها حوسبة 52 مركزا صحيا أوليا وشاملا، إضافة إلى حوسبة 6 مستشفيات.
كما بلغ عدد المنشآت التي تم تفعيل خدمة التوصيل للأدوية فيها منذ كانون الثاني 2024 حوالي 67 منشأة، كما تدريب 1604 ألف موظف من الكوادر الصحية في مختلف محافظات المملكة ضمن برنامج دعم الحياة الأساسي منذ بداية العام الحالي، ووصل عدد المرافق الصحية التي حصلت على الاعتماد خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 43 مرفقا، منها 37 مركزا صحيا ، و4 مستشفيات، إضافة إلى حصول مديرتين على الاعتماد.
وحول الإنجازات التي تحققت في قطاع تمكين المرأة ضمن محور نوعية الحياة، تمثلت في ما يلي، النجاح في إنشاء 1170 حضانة جديدة (منزلية، خاصة، مؤسسية، جمعيات) منذ بداية العام الحالي، منها 31 حضانة خلال الربع الثالث، حيث أتاحت الحضانات التي تم تسجيلها في الربع الثالث من استحداث 124 فرصة عمل.
وضمن محور نوعية الحياة وتحديدا في قطاع الخدمات اللوجستية أوضح التقرير أن نسبة الحد من عمليات التهريب (من كميات السلع الأكثر تهريبا) بلغت خلال الربع الثالث 2024 حوالي 28 %.
وبالانتقال لخطة تحسين مرتبة الأردن في مؤشر مستقبل النمو ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث، تمثلت الإنجاز في ما يلي، الموافقة على تعليمات جديدة للمجلات العلمية المدعومة من خلال صندوق دعم البحث العلمي والابتكار، إضافة لإطلاق خطة عمل الإستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي (2023-2028)، حيث ستساهم الإجراءات المدرجة ضمن الخطة في تحسين مرتبة الأردن في مؤشر الدفعات الرقمية، ومؤشر أمان الأسر المالي، ومؤشر الوصول إلى الحسابات البنكية والتوفير.


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