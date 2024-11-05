رؤية التحديث.. رقمنة 60 % من الخدمات الحكومية المستهدفة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة
عمان- أظهر تقرير تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للربع الثالث من العام الحالي، أبرز الإنجازات والمبادرات المتعلقة بالرؤية التي تم إنجازها في أول 8 أشهر من 2024.
وفي مقدمة هذه الإنجازت تصدر قطاع تكنولوجيا
المعلومات والاتصالات، إذ تم تحقيق 60 % من نسبة رقمنة الخدمات الحكومية المستهدفة في البرنامج التنفيذي للعام 2024.
وبحسب التقرير، تمثلت أهم الخدمات التي تحققت في قطاع تكنولوجيا المعلومات وصول عدد الخدمات الحكومية التي رقمنتها حتى نهاية شهر آب(أغسطس) الماضي إلى 1440 خدمة إضافة إلى إطلاق 7 مراكز خدمات حكومية منذ بداية العام الحالي ليصل عددها إلى 9 مراكز قائمة.
وكشف التقرير الذي أصدرته وحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز في رئاسة الوزراء أبرز الإنجازات التي تحققت في محرك الاستثمار، ومنها بلوغ عدد الفرص الاستثمارية الجديدة المطروحة على منصة "استثمر في الأردن" منذ بداية شهر كانون الثاني (يناير) 2024، نحو 12 فرصة استثمارية، ليبلغ بذلك عدد الفرص المطروحة على المنصة منذ إطلاقها في تموز(يوليو) للعام 2023 إلى 39 فرصة استثمارية.
وبلغ عدد الشركات والمستثمرين المحتملين الذين تم التواصل معهم منذ شهر كانون الثاني (يناير) 2024 قرابة 260 شركة، مقابل تسجيل صندوق استثماري واحد.
وفي محرك الصناعات عالية القيمة وتحديدا في قطاع الزراعة والأمن الغذائي، أظهر التقرير أن قيمة القروض المقدمة ضمن مشروع إعمار واستغلال الأراضي الزراعية المروية والبعلية منذ شهر كانون الثاني (يناير) 2024 بلغ 4.828 مليون دينار، ووصل عدد المقترضين من مشروع إعمار واستغلال الأراضي الزراعية المروية والبعلية من بداية العام الحالي إلى 519 مقترضا.
وبالانتقال إلى محرك الريادة والإبداع، كشف تقرير سير العمل بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للربع الثالث لعام 2024، عن بلوغ إجمالي عدد المشاريع التي تم تمويلها للسيدات منذ بداية العام الحالي إلى 206 مشاريع، وبلغ إجمالي حجم تمويل هذه المشاريع 2.5 مليون دينار، واستحدثت هذه المشاريع 331 فرصة عمل.
وفي قطاع البرنامج الوطني للتشغيل ضمن محرك الريادة والإبداع تمثلت الإنجازات التي حققها المشروع منذ شهر كانون الثاني 2024، في النجاح في توقيع 9.365 ألف عقد عمل، منها نحو 4.806 ألف عقد مبرمة مع إناث، مقابل 4.559 ألف عقد مبرمة مع ذكور، في حين بلغ إجمالي عقود العمل الموقعة والموجهة لمنتفعي صندوق العونة الوطنية 499 عقد عمل، من ضمنها 282 عقد عمل للإناث.
وفي إطار قطاع التعليم ضمن محرك الريادة والإبداع، بين التقرير أن عدد موظفي وزارة التربية والتعليم الذين تم تدريبهم أثناء الخدمة من كافة الرتب التعليمية خلال الربع الثالث من العام الحالي نحو 5.843 ألف موظف، حيث بلغ عدد المعلمين الذين تم تدريبهم في الربع الثالث 1646 معلما، ووصل عدد المشرفين التربويين الذين تم تدريبهم 325 مشرفا ومشرفة، في حين بلغ عدد الإداريين الذين تم تدريبهم 584 إداريا وإدارية، مقابل تدريب نحو 1155 ألف موظف في وزارة التربية والتعليم على خطة الاتصال والتواصل أثناء الأزمات في أقاليم المملكة الثلاثة.
كما ناهز عدد المستفيدين من برنامج التعليم الاستدراكي ما يقارب 1361 مستفيدا، إضافة إلى استفادة نحو 4 آلاف من برنامج تعزيز الثقافة للمتسربين، إلى جانب استفادة ألفي شخص من برنامج تعليم الكبار ومحو الأمية.
أما في قطاع التعليم العالي ناهزت نسبة الإنجاز في الأعمال الإنشائية للجامعة الطبية حوالي 305، فيما ناهزت نسبة الإنجاز في المستشفى الجامعي 32 %.
وحول أبرز الإنجازات التي تحققت في قطاع المياه ضمن محرك الموارد المستدامة، بلغ حجم النمو في التزويد المائي خلال عام 2023 نحو 12 مليون متر مكعب عن عام 2022، وناهزت نسبة خفض الفاقد في المياه غير الربحية حوالي 3.7 % في عام 2023 مقارنة مع عام 2022.
وفي ما يخص أبرز الإنجازات التي أحرزت من خلال البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث في قطاع الطاقة منذ بداية العام، ناهزت نسبة العدادات الذكية المركبة 51 % من النسبة المستهدفة لعام 2024، وبلغ عدد المواطنين المشمولين في دعم مشروع تركيب السخانات الشمسية في المنازل عبر المنصة الإلكترونية للمشروع نحو 11 ألف مواطن، ووصلت عدد الموافقات التمويلية التي تم منحها للمواطنين لتركيب السخانات الشمسية في المنازل خلال العام الحالي إلى 6.588 ألف موافقة، كما تم تركيب 1.265 ألف نظام سخان شمسي للأسر الفقيرة.
ويضاف إلى ذلك، إصدار موافقات رسمية وإجراء دراسات تدقيق طاقي لنحو 76 منشأة صناعية منذ بداية العام الماضي حتى نهاية شهر آب(اغسطس)، إضافة إلى اشتراك 158 منشأة صناعية في برنامج كفاءة الطاقة.
وأظهر التقرير نجاح البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام الحالي في تحقيق عدد من الإنجازات في أغلب القطاعات المدرجة ضمن محرك نوعية الحياة، وفي طليعتها قطاع الرعاية الصحية، حيث تم النجاح من حوسبة 58 منشأة صحية منذ كانون الثاني (يناير) 2024، منها حوسبة 52 مركزا صحيا أوليا وشاملا، إضافة إلى حوسبة 6 مستشفيات.
كما بلغ عدد المنشآت التي تم تفعيل خدمة التوصيل للأدوية فيها منذ كانون الثاني 2024 حوالي 67 منشأة، كما تدريب 1604 ألف موظف من الكوادر الصحية في مختلف محافظات المملكة ضمن برنامج دعم الحياة الأساسي منذ بداية العام الحالي، ووصل عدد المرافق الصحية التي حصلت على الاعتماد خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 43 مرفقا، منها 37 مركزا صحيا ، و4 مستشفيات، إضافة إلى حصول مديرتين على الاعتماد.
وحول الإنجازات التي تحققت في قطاع تمكين المرأة ضمن محور نوعية الحياة، تمثلت في ما يلي، النجاح في إنشاء 1170 حضانة جديدة (منزلية، خاصة، مؤسسية، جمعيات) منذ بداية العام الحالي، منها 31 حضانة خلال الربع الثالث، حيث أتاحت الحضانات التي تم تسجيلها في الربع الثالث من استحداث 124 فرصة عمل.
وضمن محور نوعية الحياة وتحديدا في قطاع الخدمات اللوجستية أوضح التقرير أن نسبة الحد من عمليات التهريب (من كميات السلع الأكثر تهريبا) بلغت خلال الربع الثالث 2024 حوالي 28 %.
وبالانتقال لخطة تحسين مرتبة الأردن في مؤشر مستقبل النمو ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث، تمثلت الإنجاز في ما يلي، الموافقة على تعليمات جديدة للمجلات العلمية المدعومة من خلال صندوق دعم البحث العلمي والابتكار، إضافة لإطلاق خطة عمل الإستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي (2023-2028)، حيث ستساهم الإجراءات المدرجة ضمن الخطة في تحسين مرتبة الأردن في مؤشر الدفعات الرقمية، ومؤشر أمان الأسر المالي، ومؤشر الوصول إلى الحسابات البنكية والتوفير.
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