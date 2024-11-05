الأردني للريادة يستثمر 65 مليونا في صناديق محلية وأجنبية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين
عمان– أكد الرئيس التنفيذي للصندوق الأردني للريادة محمد المحتسب أمس، أن الصندوق تمكن خلال 6 سنوات من استثمار 65 مليون دولار في صناديق استثمارية محلية وعربية وعالمية، متخصصة في مجال رأس المال المغامر في الشركات الناشئة والريادية.
وبين المحتسب في تصريحات صحفية لـ"الغد" أن هذا الرقم يمثل استثمارات الصندوق في مسار عمله لـ (الاستثمار غير المباشر في شركات ناشئة)، مبينا أن هذه الصناديق تلتزم وتعمل على معاودة الاستثمار في شركات ناشئة أردنية، ما يحفز ويسهم في تطوير بيئة ريادة الأعمال الأردنية.
وأكد أهمية هذا المسار في تنشيط بيئة ريادة الأعمال والمساهمة في مساعدة الشركات على التحول إلى مشاريع اقتصادية مؤثرة، ورفع سوية الشركات الناشئة الأردنية وجاذبيتها للاستثمار مع الخبرات الكبيرة التي تتمتع بها الصناديق الاستثمارية التي يستثمر بها الصندوق الأردني للريادة.
وبين المحتسب أن عدد الصناديق الاستثمارية التي استثمر بها الصندوق الأردني للريادة وصل العدد فيه إلى 20 صندوقا استثماريا من مختلف البلدان.
وأوضح قائلا: "هذه الصناديق تتوزع بين صناديق عربية ودولية من دول مختلفة مثل الصين، الولايات المتحدة، مصر، الإمارات العربية المتحدة، بريطانيا، السعودية، الكويت وغيرها".
وقال المحتسب: "هذه الصناديق متخصصة وتستهدف الاستثمار في شركات ناشئة بمختلف المراحل: مرحلة الفكرة والمراحل المبكرة للشركات ومراحل التوسع والنمو، الأمر الذي يحفز الشركات الناشئة الأردنية ويوسع أمامها الأبواب للتوسع والنمو وخصوصا، مع الاستفادة من الشبكات التي ترتبط بها الصناديق الاستثمارية المختلفة".
وأكد أن الصناديق الاستثمارية التي استثمر بها الصندوق الأردني للريادة يتوقع بحسب التزاماتها أن تستثمر مبلغ يصل إلى 132 مليون دينار في شركات ناشئة أردنية.
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