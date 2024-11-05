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الأردني للريادة يستثمر 65 مليونا في صناديق محلية وأجنبية

11/5/2024 2:33:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين






عمان– أكد الرئيس التنفيذي للصندوق الأردني للريادة محمد المحتسب أمس، أن الصندوق تمكن خلال 6 سنوات من استثمار 65 مليون دولار في صناديق استثمارية محلية وعربية وعالمية، متخصصة في مجال رأس المال المغامر في الشركات الناشئة والريادية.
وبين المحتسب في تصريحات صحفية لـ"الغد" أن هذا الرقم يمثل استثمارات الصندوق في مسار عمله لـ (الاستثمار غير المباشر في شركات ناشئة)، مبينا أن هذه الصناديق تلتزم وتعمل على معاودة الاستثمار في شركات ناشئة أردنية، ما يحفز ويسهم في تطوير بيئة ريادة الأعمال الأردنية.
وأكد أهمية هذا المسار في تنشيط بيئة ريادة الأعمال والمساهمة في مساعدة الشركات على التحول إلى مشاريع اقتصادية مؤثرة، ورفع سوية الشركات الناشئة الأردنية وجاذبيتها للاستثمار مع الخبرات الكبيرة التي تتمتع بها الصناديق الاستثمارية التي يستثمر بها الصندوق الأردني للريادة.
وبين المحتسب أن عدد الصناديق الاستثمارية التي استثمر بها الصندوق الأردني للريادة وصل العدد فيه إلى 20 صندوقا استثماريا من مختلف البلدان.
وأوضح قائلا: "هذه الصناديق تتوزع بين صناديق عربية ودولية من دول مختلفة مثل الصين، الولايات المتحدة، مصر، الإمارات العربية المتحدة، بريطانيا، السعودية، الكويت وغيرها".
وقال المحتسب: "هذه الصناديق متخصصة وتستهدف الاستثمار في شركات ناشئة بمختلف المراحل: مرحلة الفكرة والمراحل المبكرة للشركات ومراحل التوسع والنمو، الأمر الذي يحفز الشركات الناشئة الأردنية ويوسع أمامها الأبواب للتوسع والنمو وخصوصا، مع الاستفادة من الشبكات التي ترتبط بها الصناديق الاستثمارية المختلفة".
وأكد أن الصناديق الاستثمارية التي استثمر بها الصندوق الأردني للريادة يتوقع بحسب التزاماتها أن تستثمر مبلغ يصل إلى 132 مليون دينار في شركات ناشئة أردنية.

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