العقبة: %8.7 تراجع الحاويات الواردة و%13 انخفاض الصادرة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تيسير النعيمات
عمان – انخفضت الحاويات الواردة إلى ميناء العقبة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 8.7 %، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، كما انخفض عدد الحاويات الصادرة بنسبة 13 % للفترة نفسها من العام الحالي.
وبلغ عدد الحاويات الواردة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي 344295 حاوية، فيما كانت للفترة نقسها من العام الماضي 377117 حاوية، حسب إحصائيات النقابة اللوجستية الأردنية.
وبلغ عدد الحاويات الصادرة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي 88557 حاوية، فيما كانت للفترة نفسها من العام الماضي 101930 حاوية.
وشهد شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، انخفاضا كبيرا في عدد الحاويات الصادرة من ميناء العقبة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وصلت نسبته إلى 24.12 %، إذ كان عدد الحاويات الصادرة في شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي 12245 حاوية، انخفضت خلال الشهر نفسه من العام الحالي، إلى 9291 حاوية.
كما شهد شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام الحالي، انخفاضا في عدد الحاويات الواردة إلى ميناء العقبة بلغت نسبته 11.9 %، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، إذ انخفض عددها من 37050 حاوية واردة في تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي، إلى 32646 حاوية واردة، خلال الشهر نفسه من العام الحالي.
واعتبر رئيس النقابة اللوجستية الأردنية وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن نبيل الخطيب، أن الانخفاض لشهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام الحالي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مؤشر "غير مريح"، مضيفا: "كنا نتوقع أرقاما افضل"، مستدركا أنه بقي شهران على انتهاء العام الحالي، و"نتوقع أن تتحسن الأرقام لتكون مقاربة لأرقام نهاية العام الماضي".
وحول أسباب هذا التراجع الملحوظ، قال الخطيب: "حسب قراءتي الشخصية، فإن التراجع يعود لثلاثة عوامل أولها الركود التجاري، وثانيها تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وآخرها الأحداث التي يشهدها البحر الأحمر، التي أدت إلى تأخر وصول البضائع لمدة تزيد على 50 يوما.
وشهد شهر كانون الثاني (يناير) من العام الحالي، النسبة الكبرى لانخفاض عدد الحاويات الواردة، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، بنسبة وصلت إلى 43.21 %. إذ انخفضت من 39309 حاويات إلى 22332 حاوية.
كما شهد الشهر نفسه النسبة الكبرى لانخفاض عدد الحاويات الصادرة بنسبة بلغت 36 %. إذ انخفضت من 10748 حاوية إلى 6872 حاوية.
وكان أفضل الأشهر لعدد الحاويات الواردة تموز (يوليو)، إذ ارتفعت مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بنسبة
10 % لتصل الى 38288 حاوية، بعد أن كانت 34763 حاوية.
وشهدت أشهر العام الحالي كلها، انخفاضا بنسبة الحاويات الصادرة مقارنة مع مثيل كل شهر من العام الماضي، فيما شهد شهر آب (أغسطس) أقل نسبة انخفاض بلغت 5.3 %، إذ كان عدد الحاويات الصادرة الشهر نفسه من العام الماضي 11678 حاوية، انخفضت إلى 11060 حاوية للشهر ذاته من العام الماضي.
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