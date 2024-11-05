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العقبة: %8.7 تراجع الحاويات الواردة و%13 انخفاض الصادرة

11/5/2024 2:33:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تيسير النعيمات






عمان – انخفضت الحاويات الواردة إلى ميناء العقبة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 8.7 %، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، كما انخفض عدد الحاويات الصادرة بنسبة 13 % للفترة نفسها من العام الحالي.
وبلغ عدد الحاويات الواردة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي 344295 حاوية، فيما كانت للفترة نقسها من العام الماضي 377117 حاوية، حسب إحصائيات النقابة اللوجستية الأردنية.
وبلغ عدد الحاويات الصادرة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي 88557 حاوية، فيما كانت للفترة نفسها من العام الماضي 101930 حاوية.
وشهد شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، انخفاضا كبيرا في عدد الحاويات الصادرة من ميناء العقبة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وصلت نسبته إلى 24.12 %، إذ كان عدد الحاويات الصادرة في شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي 12245 حاوية، انخفضت خلال الشهر نفسه من العام الحالي، إلى 9291 حاوية.
كما شهد شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام الحالي، انخفاضا في عدد الحاويات الواردة إلى ميناء العقبة بلغت نسبته 11.9 %، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، إذ انخفض عددها من 37050 حاوية واردة في تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي، إلى 32646 حاوية واردة، خلال الشهر نفسه من العام الحالي.
واعتبر رئيس النقابة اللوجستية الأردنية وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن نبيل الخطيب، أن الانخفاض لشهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام الحالي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مؤشر "غير مريح"، مضيفا: "كنا نتوقع أرقاما افضل"، مستدركا أنه بقي شهران على انتهاء العام الحالي، و"نتوقع أن تتحسن الأرقام لتكون مقاربة لأرقام نهاية العام الماضي".
وحول أسباب هذا التراجع الملحوظ، قال الخطيب: "حسب قراءتي الشخصية، فإن التراجع يعود لثلاثة عوامل أولها الركود التجاري، وثانيها تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وآخرها الأحداث التي يشهدها البحر الأحمر، التي أدت إلى تأخر وصول البضائع لمدة تزيد على 50 يوما.
وشهد شهر كانون الثاني (يناير) من العام الحالي، النسبة الكبرى لانخفاض عدد الحاويات الواردة، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، بنسبة وصلت إلى 43.21 %. إذ انخفضت من 39309 حاويات إلى 22332 حاوية.
كما شهد الشهر نفسه النسبة الكبرى لانخفاض عدد الحاويات الصادرة بنسبة بلغت 36 %. إذ انخفضت من 10748 حاوية إلى 6872 حاوية.
وكان أفضل الأشهر لعدد الحاويات الواردة تموز (يوليو)، إذ ارتفعت مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بنسبة
10 % لتصل الى 38288 حاوية، بعد أن كانت 34763 حاوية.
وشهدت أشهر العام الحالي كلها، انخفاضا بنسبة الحاويات الصادرة مقارنة مع مثيل كل شهر من العام الماضي، فيما شهد شهر آب (أغسطس) أقل نسبة انخفاض بلغت 5.3 %، إذ كان عدد الحاويات الصادرة الشهر نفسه من العام الماضي 11678 حاوية، انخفضت إلى 11060 حاوية للشهر ذاته من العام الماضي.

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