قمة صفراء.. تراجع تهديفي واضح.. وإصابة خطيرة للاعب مغير السرحان

MENAFN - Alghad Newspaper) مهند جويلس

واصل الحسين إربد همينته على صدارة دوري المحترفين لكرة القدم، بعد ختام الجولة التاسعة من دوري المحترفين، إثر فوزه في قمة الجولة على منافسه الوحدات بثلاثة أهداف لهدف، ليؤكد حامل اللقب سيره بخطى ثابتة نحو منصة التتويج للعام الثاني على التوالي.

فوز ثمين لمغير السرحان على معان المحترفين



وشهدت الجولة فوز مغير السرحان على معان (3-1)، تفوق الحسين إربد على الوحدات (3-1)، تعادل شباب العقبة وشباب الأردن (1-1)، تغلب الجزيرة على الأهلي (2-1)، تعادل الرمثا مع الفيصلي (0-0)، وتعادل الصريح مع السلط (0-0).



وتستعرض "الغد" في سياق التقرير الآتي، أبرز مشاهد الجولة التاسعة من بطولة الدوري، والتي شهدت تسجيل 13 هدفا، ليتراجع العدد بصورة واضحة عن الجولة الماضية التي شهدت تسجيل 23 هدفا، ويصل عدد الأهداف المسجلة إلى 143 هدفا في 52 مباراة، بمعدل 2.7 في المباراة الواحدة.



وتتوقف عجلة دوري المحترفين حتى 29 من الشهر الحالي، بسبب فترة التوقف الدولي، وخوض المنتخب الوطني مباراتين بتصفيات كأس العالم أمام العراق والكويت، على أن تقام خلال الفترة المقبلة الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة درع الاتحاد بغياب اللاعبين الدوليين.



سيطرة "حسينية"

استحق الحسين إربد التربع على عرش صدارة دوري المحترفين، بعد المستويات المميزة التي قدمها في الموسم الحالي، وأكدها مؤخرا، بالفوز المقنع بقيادة مدربه البرتغالي جواو موتا على منافسه المباشر على الصدارة فريق الوحدات.



واستعاد مغير السرحان نغمة الانتصارات بفوز ثمين على معان بثلاثة أهداف لهدف، وكان للظهير الأيسر أحمد بشير نصيب الأسد منها بتسجيله هدفين، فيما استطاع الجزيرة إلحاق الخسارة الثانية على التوالي بالأهلي وإبعاده عن المنافسة قليلا.



وحضرت نتيجة التعادل في بقية المباريات، بتعادل إيجابي بين شباب العقبة وشباب الأردن، وسلبي في مواجهتي الرمثا والفيصلي، والصريح مع السلط، لتكون أكثر جولة تحضر فيها نتيجة التعادل (3).



صدارة الهدافين

واصل لاعب الصريح محمد العكش صدارة الهدافين برصيد 7 أهداف، وبرصيد 5 أهداف حل في المركز الثاني يوسف أبو جلبوش "صيصا" (الحسين) ومهند سمرين (الوحدات)، فيما أحرز 4 أهداف كل من: سيمون ديديو (الفيصلي)، حمزة الدردور وعلي العزايزة (الرمثا)، حسام أبو سعدة وأنس أبو طعيمة (الأهلي)، أحمد الحراحشة (مغير السرحان)، وبرصيد 3 أهداف يأتي كل من: إبراهيم صبرة وبهاء فيصل (الوحدات)، عمر هاني (الفيصلي)، محمد عبد المطلب "بوجبا" (السلط)، محمد هشام (شباب العقبة).



وسجل هدفين كل من: ويلدسون دي ميلو (الأهلي)، عارف الحاج وعبد الله العطار (الحسين)، فراس شلباية وأوسينو سيزار (الوحدات)، أحمد العرسان (الفيصلي)، عبد المالك مفتاحي، ثائر الديرباني، حمزة النعيم وخالد عصام (شباب الأردن)، محمد النوافلة، سليمان أبو زمع وكودا مويابا (معان)، عدي القرا، حمزة الصيفي وأحمد أبو شعيرة (الجزيرة)، أحمد بشير (مغير السرحان)، أمادو ساني (شباب العقبة).



وأحرز هدفا واحدا كل من: أدهم القرشي، رزق بني هاني، محمود مرضي وعبد العزيز نداي (الحسين)، دانيال عفانة (الوحدات)، عبد الرحمن وشاح، يزن دهشان، أحمد أبو كبير، أحمد عبد ربه، محمد الرازم، أحمد سريوة وليث أبو رحال (الأهلي)، ياسين البخيت وأمادو موتاري (الفيصلي)، محمد وائل الزعبي، يوسف محمد، خالد الدردور، بشار الذيابات، أحمد السلمان وعبد الرحمن الدرايسة (الرمثا)، زيد الأصفر، عون المحارمة ورواد أبو خيرزان (شباب الأردن)، محمد زريقات، يزن عبد العال ومحمود جمال (السلط)، غيث العثامنة، محمود فريتخ ومعتز عبيدات (مغير السرحان)، يوسف محمد (الرمثا)، نور الدين السعيدين، عدي ارقيبات، أشرف المساعيد، ياسر الرواشدة، محمود ذيب وعلي زكريا (الصريح)، شاهر شلباية، إبراهيم الرواد وحسين عبيدات (معان)، هاشم مبيضين، غيث المدادحة، دييجو كالديرون، خالد صياحين، وجدي نبهان، مالك علان ومحمد أيوب (الجزيرة)، محمد الجوهري، سيف الطاهر، فرج عيد وصهيب القاضي (شباب العقبة)، مقابل هدف عكسي لكل من: لاعب الرمثا عامر أبو هضيب ولاعب الفيصلي حسام أبو الذهب.



شذرات وكواليس

- خسر الوحدات للمرة الأولى هذا الموسم بدوري المحترفين، ليصبح الحسين إربد، الوحيد الذي لم يتعرض للخسارة في المسابقة حتى الآن.



- تعرض لاعب معان علي المصري للبطاقة الحمراء أمام مغير السرحان، ليرتفع عدد البطاقات الحمراء في الدوري إلى 8، بعد أن حصل عليها في وقت سابق كل من:

محمد كحلان وحسام أبو الذهب (الفيصلي)، خالد عصام (شباب الأردن)، خالد صياحين (الجزيرة)، أحمد عبيدات (2) وقصي نمر (الصريح).



- حضر التحكيم الأجنبي للمرة الثانية بدوري المحترفين هذا الموسم، من خلال قيادة طاقم عماني، إدارة مباراة الوحدات والحسين بقيادة قاسم الحاتمي، علما أن المرة الأولى كانت في الجولة السابعة بين الفيصلي والحسين بطاقم تحكيم من تونس.



- حضر مباراة القمة بين الحسين إربد والوحدات 6350 مشجعا من المدرجات، لتكون أكثر مباراة بدوري المحترفين حضورا للمشجعين، علما أن مباراة الوحدات والفيصلي في الجولة الخامسة حضرها 6058 مشجعا، ليرتفع عدد الحضور الجماهيري في جميع الجولات إلى 37411 في 52 مباراة.



- تعرض لاعب مغير السرحان معتز عبيدات لإصابة خطيرة في مباراة فريقه أمام معان، بقطع جزء من أحد أصابع يده، ما اضطره لإجراء عملية لترميم الجزء المقطوع، وسيغيب في الفترة المقبلة عن الملاعب بسبب الإصابة.



- تعادل فريق شباب العقبة للمرة الأولى هذا الموسم، لتصبح جميع الفرق متعادلة في مباراة واحدة على الأقل، علما أن الفيصلي الأكثر تعادلا بواقع 6 مباريات.



- شهدت الجولة التاسعة حضور مدربين اثنين للمرة الأولى في الموسم الحالي، وهما أسامة قاسم مع فريق الصريح خلفا لماهر العجلوني، وجمال أبو عابد مع فريق الفيصلي خلفا للمدرب السوري رأفت محمد.



















