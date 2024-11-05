قمة صفراء.. تراجع تهديفي واضح.. وإصابة خطيرة للاعب مغير السرحان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
واصل الحسين إربد همينته على صدارة دوري المحترفين لكرة القدم، بعد ختام الجولة التاسعة من دوري المحترفين، إثر فوزه في قمة مباريات الجولة على منافسه الوحدات بثلاثة أهداف لهدف، ليؤكد حامل اللقب سيره بخطى ثابتة نحو منصة التتويج للعام الثاني على التوالي.
فوز ثمين لمغير السرحان على معان بدوري المحترفين
وشهدت الجولة فوز مغير السرحان على معان (3-1)، تفوق الحسين إربد على الوحدات (3-1)، تعادل شباب العقبة وشباب الأردن (1-1)، تغلب الجزيرة على الأهلي (2-1)، تعادل الرمثا مع الفيصلي (0-0)، وتعادل الصريح مع السلط (0-0).
وتستعرض "الغد" في سياق التقرير الآتي، أبرز مشاهد الجولة التاسعة من بطولة الدوري، والتي شهدت تسجيل 13 هدفا، ليتراجع العدد بصورة واضحة عن الجولة الماضية التي شهدت تسجيل 23 هدفا، ويصل عدد الأهداف المسجلة إلى 143 هدفا في 52 مباراة، بمعدل 2.7 في المباراة الواحدة.
وتتوقف عجلة دوري المحترفين حتى 29 من الشهر الحالي، بسبب فترة التوقف الدولي، وخوض المنتخب الوطني مباراتين بتصفيات كأس العالم أمام العراق والكويت، على أن تقام خلال الفترة المقبلة الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة درع الاتحاد بغياب اللاعبين الدوليين.
سيطرة "حسينية"
استحق الحسين إربد التربع على عرش صدارة دوري المحترفين، بعد المستويات المميزة التي قدمها في الموسم الحالي، وأكدها مؤخرا، بالفوز المقنع بقيادة مدربه البرتغالي جواو موتا على منافسه المباشر على الصدارة فريق الوحدات.
واستعاد مغير السرحان نغمة الانتصارات بفوز ثمين على معان بثلاثة أهداف لهدف، وكان للظهير الأيسر أحمد بشير نصيب الأسد منها بتسجيله هدفين، فيما استطاع الجزيرة إلحاق الخسارة الثانية على التوالي بالأهلي وإبعاده عن المنافسة قليلا.
وحضرت نتيجة التعادل في بقية المباريات، بتعادل إيجابي بين شباب العقبة وشباب الأردن، وسلبي في مواجهتي الرمثا والفيصلي، والصريح مع السلط، لتكون أكثر جولة تحضر فيها نتيجة التعادل (3).
صدارة الهدافين
واصل لاعب الصريح محمد العكش صدارة الهدافين برصيد 7 أهداف، وبرصيد 5 أهداف حل في المركز الثاني يوسف أبو جلبوش "صيصا" (الحسين) ومهند سمرين (الوحدات)، فيما أحرز 4 أهداف كل من: سيمون ديديو (الفيصلي)، حمزة الدردور وعلي العزايزة (الرمثا)، حسام أبو سعدة وأنس أبو طعيمة (الأهلي)، أحمد الحراحشة (مغير السرحان)، وبرصيد 3 أهداف يأتي كل من: إبراهيم صبرة وبهاء فيصل (الوحدات)، عمر هاني (الفيصلي)، محمد عبد المطلب "بوجبا" (السلط)، محمد هشام (شباب العقبة).
وسجل هدفين كل من: ويلدسون دي ميلو (الأهلي)، عارف الحاج وعبد الله العطار (الحسين)، فراس شلباية وأوسينو سيزار (الوحدات)، أحمد العرسان (الفيصلي)، عبد المالك مفتاحي، ثائر الديرباني، حمزة النعيم وخالد عصام (شباب الأردن)، محمد النوافلة، سليمان أبو زمع وكودا مويابا (معان)، عدي القرا، حمزة الصيفي وأحمد أبو شعيرة (الجزيرة)، أحمد بشير (مغير السرحان)، أمادو ساني (شباب العقبة).
وأحرز هدفا واحدا كل من: أدهم القرشي، رزق بني هاني، محمود مرضي وعبد العزيز نداي (الحسين)، دانيال عفانة (الوحدات)، عبد الرحمن وشاح، يزن دهشان، أحمد أبو كبير، أحمد عبد ربه، محمد الرازم، أحمد سريوة وليث أبو رحال (الأهلي)، ياسين البخيت وأمادو موتاري (الفيصلي)، محمد وائل الزعبي، يوسف محمد، خالد الدردور، بشار الذيابات، أحمد السلمان وعبد الرحمن الدرايسة (الرمثا)، زيد الأصفر، عون المحارمة ورواد أبو خيرزان (شباب الأردن)، محمد زريقات، يزن عبد العال ومحمود جمال (السلط)، غيث العثامنة، محمود فريتخ ومعتز عبيدات (مغير السرحان)، يوسف محمد (الرمثا)، نور الدين السعيدين، عدي ارقيبات، أشرف المساعيد، ياسر الرواشدة، محمود ذيب وعلي زكريا (الصريح)، شاهر شلباية، إبراهيم الرواد وحسين عبيدات (معان)، هاشم مبيضين، غيث المدادحة، دييجو كالديرون، خالد صياحين، وجدي نبهان، مالك علان ومحمد أيوب (الجزيرة)، محمد الجوهري، سيف الطاهر، فرج عيد وصهيب القاضي (شباب العقبة)، مقابل هدف عكسي لكل من: لاعب الرمثا عامر أبو هضيب ولاعب الفيصلي حسام أبو الذهب.
شذرات وكواليس
- خسر الوحدات للمرة الأولى هذا الموسم بدوري المحترفين، ليصبح الحسين إربد، الوحيد الذي لم يتعرض للخسارة في المسابقة حتى الآن.
- تعرض لاعب معان علي المصري للبطاقة الحمراء أمام مغير السرحان، ليرتفع عدد البطاقات الحمراء في الدوري إلى 8، بعد أن حصل عليها في وقت سابق كل من:
محمد كحلان وحسام أبو الذهب (الفيصلي)، خالد عصام (شباب الأردن)، خالد صياحين (الجزيرة)، أحمد عبيدات (2) وقصي نمر (الصريح).
- حضر التحكيم الأجنبي للمرة الثانية بدوري المحترفين هذا الموسم، من خلال قيادة طاقم عماني، إدارة مباراة الوحدات والحسين بقيادة قاسم الحاتمي، علما أن المرة الأولى كانت في الجولة السابعة بين الفيصلي والحسين بطاقم تحكيم من تونس.
- حضر مباراة القمة بين الحسين إربد والوحدات 6350 مشجعا من المدرجات، لتكون أكثر مباراة بدوري المحترفين حضورا للمشجعين، علما أن مباراة الوحدات والفيصلي في الجولة الخامسة حضرها 6058 مشجعا، ليرتفع عدد الحضور الجماهيري في جميع الجولات إلى 37411 في 52 مباراة.
- تعرض لاعب مغير السرحان معتز عبيدات لإصابة خطيرة في مباراة فريقه أمام معان، بقطع جزء من أحد أصابع يده، ما اضطره لإجراء عملية لترميم الجزء المقطوع، وسيغيب في الفترة المقبلة عن الملاعب بسبب الإصابة.
- تعادل فريق شباب العقبة للمرة الأولى هذا الموسم، لتصبح جميع الفرق متعادلة في مباراة واحدة على الأقل، علما أن الفيصلي الأكثر تعادلا بواقع 6 مباريات.
- شهدت الجولة التاسعة حضور مدربين اثنين للمرة الأولى في الموسم الحالي، وهما أسامة قاسم مع فريق الصريح خلفا لماهر العجلوني، وجمال أبو عابد مع فريق الفيصلي خلفا للمدرب السوري رأفت محمد.
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