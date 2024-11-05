استشهاد ناجي البابا لاعب نادي حلحول برصاص الاحتلال

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الاثنين، استشهاد الشاب الطفل ناجي البابا لاعب نادي حلحول لكرة القدم يوم الأحد.
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب ناجي (16 عاما) خلال تواجده في منطقة الراموز قرب المدخل الشمالي لبلدة حلحول.
وباستشهاد ناجي، يرتفع عدد الشهداء الرياضيين في فلسطين إلى 524 شهيدا، منذ بداية عدوان الاحتلال على أبناء شعبنا في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وكتب الاتحاد الفلسطيني في حسابه على منصة إكس "على مدى 13 شهرا متواصلا، لم يتوقف الاحتلال الإسرائيلي ولو ليوم واحد عن ارتكاب جرائمه بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، مخلفا 524 شهيدا من الحركة الرياضية الفلسطينية ما بين لاعب ومدرب وكشاف".
كما استشهد 4 لاعبين من قطاع غزة في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني، وهؤلاء اللاعبون هم:
لؤي جبر- نادي خدمات جباليا.
أنس يحيى – نادي خدمات جباليا.
وهيب عودة – نادي المشتل.
إيهاب أبو سلطان – هلال غزة.
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين إلى 43 ألفا و374 شهيدا و102 ألفا و261 مصابا.
وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية على غزة، خلفت آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، وبتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة. الجزيرة
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