استشهاد ناجي البابا لاعب نادي حلحول برصاص الاحتلال

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الاثنين، استشهاد الشاب الطفل ناجي البابا نادي حلحول يوم الأحد.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب ناجي (16 عاما) خلال تواجده في منطقة الراموز قرب المدخل الشمالي لبلدة حلحول.



وباستشهاد ناجي، يرتفع عدد الشهداء الرياضيين في فلسطين إلى 524 شهيدا، منذ بداية عدوان الاحتلال على أبناء شعبنا في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وكتب الاتحاد الفلسطيني في حسابه على منصة إكس "على مدى 13 شهرا متواصلا، لم يتوقف الاحتلال الإسرائيلي ولو ليوم واحد عن ارتكاب جرائمه بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، مخلفا 524 شهيدا من الحركة الرياضية الفلسطينية ما بين لاعب ومدرب وكشاف".كما استشهد 4 لاعبين من قطاع غزة في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني، وهؤلاء اللاعبون هم:لؤي جبر- نادي خدمات جباليا.أنس يحيى – نادي خدمات جباليا.وهيب عودة – نادي المشتل.إيهاب أبو سلطان – هلال غزة.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين إلى 43 ألفا و374 شهيدا و102 ألفا و261 مصابا.



وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية على غزة، خلفت آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.



وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، وبتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة. الجزيرة

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