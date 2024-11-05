تخرج جرندوقة من برنامج الأمان الرياضي الدولي: خطوة جديدة نحو رياضة آمنة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نجح زيد جرندوقة، مدير الأمان الرياضي في الاتحاد الدولي للجوجيتسو، في اجتياز برنامج الأمان الرياضي التابع للجنة الأولمبية الدولية لعام 2024، مما يمثل إنجازاً مهماً في مسيرته نحو نشر ثقافة الأمان في الوسط الرياضي.
مسيرة رياضية
ومهنية متميزة
يعد جرندوقة، البالغ من العمر 30 عاماً، واحداً من أبرز لاعبي المنتخب الوطني للجوجيتسو سابقاً، إذ حصل على الميدالية الذهبية في بطولة الجائزة الكبرى التي أقيمت في كازاخستان عام 2019، بالإضافة إلى فضية دورة الألعاب الآسيوية عام 2018 بإندونيسيا. مثّل جرندوقة المنتخب الأردني لأكثر من ست سنوات، ليصبح من الوجوه المعروفة على الساحة الرياضية.
تأهيل أكاديمي ومكانة دولية
جرندوقة حاصل على درجة الماجستير في الدراسات الأولمبية والإدارة الرياضية من الأكاديمية الأولمبية العالمية في اليونان، ويستعد لإعداد أطروحة الدكتوراه في مجال الأمان الرياضي ومكافحة التحرش. ويعتبر أحد الأسماء اللامعة في مجاله في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بفضل خبراته الواسعة ورؤيته الطموحة لتعزيز الأمان في البيئة الرياضية.
أدوار قيادية وأعمال استشارية
في الوقت الحالي، يشغل جرندوقة منصب مسؤول الأمان الرياضي في الاتحاد الدولي للجوجيتسو، إضافةً إلى كونه مدير برنامج الأمان الرياضي في اتحاد الجوجيتسو الآسيوي. على صعيد استشاري، يقدم خدماته في صياغة سياسات الأمان للعديد من المؤسسات الرياضية الدولية، حيث يسهم في تعزيز بيئات آمنة وشاملة للرياضيين في مختلف أنحاء العالم.
جرندوقة: "الأمان الرياضي ثقافة لا بروتوكول"
وعلق جرندوقة قائلاً: "إكمال برنامج الأمان الرياضي هو خطوة هامة في التزامي بالرياضة الآمنة. أؤمن بأن الأمان الرياضي ليس مجرد بروتوكول بل ثقافة يجب أن تتبناها كل المنظمات الرياضية لضمان رفاهية مجتمعاتها."
رسالة للعالم
يُعد جرندوقة مثالاً يُحتذى به، مؤكداً التزام الأردن بتطوير معايير الأمان والسلامة في القطاع الرياضي، ورفع مكانة المملكة في هذا المجال على المستويين الآسيوي والعالمي.
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