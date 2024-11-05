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تخرج جرندوقة من برنامج الأمان الرياضي الدولي: خطوة جديدة نحو رياضة آمنة

11/5/2024 2:32:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نجح زيد جرندوقة، مدير الأمان الرياضي في الاتحاد الدولي للجوجيتسو، في اجتياز برنامج الأمان الرياضي التابع للجنة الأولمبية الدولية لعام 2024، مما يمثل إنجازاً مهماً في مسيرته نحو نشر ثقافة الأمان في الوسط الرياضي.

مسيرة رياضية ومهنية متميزة
يعد جرندوقة، البالغ من العمر 30 عاماً، واحداً من أبرز لاعبي المنتخب الوطني للجوجيتسو سابقاً، إذ حصل على الميدالية الذهبية في بطولة الجائزة الكبرى التي أقيمت في كازاخستان عام 2019، بالإضافة إلى فضية دورة الألعاب الآسيوية عام 2018 بإندونيسيا. مثّل جرندوقة المنتخب الأردني لأكثر من ست سنوات، ليصبح من الوجوه المعروفة على الساحة الرياضية.

تأهيل أكاديمي ومكانة دولية
جرندوقة حاصل على درجة الماجستير في الدراسات الأولمبية والإدارة الرياضية من الأكاديمية الأولمبية العالمية في اليونان، ويستعد لإعداد أطروحة الدكتوراه في مجال الأمان الرياضي ومكافحة التحرش. ويعتبر أحد الأسماء اللامعة في مجاله في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بفضل خبراته الواسعة ورؤيته الطموحة لتعزيز الأمان في البيئة الرياضية.

أدوار قيادية وأعمال استشارية
في الوقت الحالي، يشغل جرندوقة منصب مسؤول الأمان الرياضي في الاتحاد الدولي للجوجيتسو، إضافةً إلى كونه مدير برنامج الأمان الرياضي في اتحاد الجوجيتسو الآسيوي. على صعيد استشاري، يقدم خدماته في صياغة سياسات الأمان للعديد من المؤسسات الرياضية الدولية، حيث يسهم في تعزيز بيئات آمنة وشاملة للرياضيين في مختلف أنحاء العالم.

جرندوقة: "الأمان الرياضي ثقافة لا بروتوكول"
وعلق جرندوقة قائلاً: "إكمال برنامج الأمان الرياضي هو خطوة هامة في التزامي بالرياضة الآمنة. أؤمن بأن الأمان الرياضي ليس مجرد بروتوكول بل ثقافة يجب أن تتبناها كل المنظمات الرياضية لضمان رفاهية مجتمعاتها."

رسالة للعالم
يُعد جرندوقة مثالاً يُحتذى به، مؤكداً التزام الأردن بتطوير معايير الأمان والسلامة في القطاع الرياضي، ورفع مكانة المملكة في هذا المجال على المستويين الآسيوي والعالمي.

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