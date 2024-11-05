فوز الهاشمية وتعادل السرحان وام القطين بدوري الدرجة الاولى

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد- اوقف فريق أم القطين تقدم نظيره السرحان في منافسات دوري اندية الدرجة الأولى لكرة القدم، وفرض عليه نتيجة التعادل السلبي 0-0، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب السرحان في اطار الأسبوع الثامن.
واحتل السرحان المركز الثاني برصيد 16 نقطة خلف جرش المتصدر بفارق الاهداف، فيما ارتفع رصيد أم القطين إلى 9 نقاط بالمركز الحادي عشر.
وحقق فريق الهاشمية انتصارا صعبا على فريق سحاب بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي جرى بينهما على ملعب الامير محمد بالزرقاء.
الهاشمية رفع رصيده الى 14 نقطة محتلا المركز السادس، فيما تجمد رصيد سحاب عند النقطة الرابعة بالمركز الخامس عشر وقبل الاخير.
وتختتم المواجهات الأربعاء، بلقاء العربي وصما عند الثالثة والنصف عصراً على ملعب الأمير هاشم، فيما يلتقي البقعة مع الجليل عند الخامسة مساء على ستاد الأمير محمد.
MENAFN05112024000072011014ID1108853980
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.