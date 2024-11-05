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فوز الهاشمية وتعادل السرحان وام القطين بدوري الدرجة الاولى

11/5/2024 2:32:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




عمان - الغد- اوقف فريق أم القطين تقدم نظيره السرحان في منافسات دوري اندية الدرجة الأولى لكرة القدم، وفرض عليه نتيجة التعادل السلبي 0-0، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب السرحان في اطار الأسبوع الثامن.

واحتل السرحان المركز الثاني برصيد 16 نقطة خلف جرش المتصدر بفارق الاهداف، فيما ارتفع رصيد أم القطين إلى 9 نقاط بالمركز الحادي عشر.

وحقق فريق الهاشمية انتصارا صعبا على فريق سحاب بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي جرى بينهما على ملعب الامير محمد بالزرقاء.

الهاشمية رفع رصيده الى 14 نقطة محتلا المركز السادس، فيما تجمد رصيد سحاب عند النقطة الرابعة بالمركز الخامس عشر وقبل الاخير.

وتختتم المواجهات الأربعاء، بلقاء العربي وصما عند الثالثة والنصف عصراً على ملعب الأمير هاشم، فيما يلتقي البقعة مع الجليل عند الخامسة مساء على ستاد الأمير محمد.

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